HeyGen으로 핵심 기회를 식별하다
스퍼는 HeyGen이 업무 프로세스, 커뮤니케이션 및 고객 및 직원 참여를 개선함으로써 귀하의 비즈니스에 중요하고 심지어 예상치 못한 영향을 줄 수 있는 중요한 기회를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
여기에서 스마트 통합이 시작됩니다
우리는 판매, 마케팅, 파트너십 및 채널 개발에 대한 광범위한 전문 지식을 활용하여 HeyGen을 귀하의 비즈니스 관행에 통합하고 조정하는 명확하고 실행 가능한 전략을 정의하는 데 도움을 드릴 수 있으며, 측정 가능한 성공을 보장하기 위해 노력합니다.
팀의 역량을 강화하고 브랜드를 돋보이게 하세요
Spur는 자체 직원들이 HeyGen에서 브랜드 템플릿을 개발하고, 브랜드 특정 프로세스를 문서화하며, 직원 교육을 위한 웨비나를 주관함으로써, 브랜드에 맞는 콘텐츠를 빠르고 쉽게 대량으로 생성할 수 있도록 도울 수 있습니다.
귀하의 HeyGen 생산 파트너
캠페인이나 교육 과정 내용을 개발할 준비가 되셨다면, Spur은 HeyGen 비디오 제작 및 번역 서비스를 제공합니다 - 기존 템플릿을 사용하든, 우리가 여러분을 위해 특별히 디자인한 템플릿을 사용하든 - 일관되고, 확장 가능하며, 브랜드에 부합하는 스토리텔링을 지원하기 위해서입니다.
스퍼 리플라이 비디오 예시