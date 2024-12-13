전략적 비디오 제작
우리는 단순한 제작 에이전시가 아닙니다 - 우리는 전략적 파트너입니다. 우리는 귀하의 비즈니스 목표를 이해하는 것으로 시작하여 결과를 제공하는 비디오 전략을 수립합니다. 창의적인 개념부터 촬영, 아바타 생성에 이르기까지 모든 과정을 관리하며, 귀하를 위해 언어, 청중, 목표에 걸쳐 효과적인 비디오를 제작합니다.
혁신적인 기업 및 최종 사용자 교육
AI 아바타로 훈련을 재창조하세요. 우리는 더 빠르고, 효과적이며 확장 가능한 다국어 학습 플랫폼을 만듭니다. AI 강사는 콘텐츠를 즉시 업데이트하고 어떤 언어로든 번역할 수 있어, 팀과 고객이 지역과 역할에 관계없이 언제든지 일관된 고품질의 훈련을 최소한의 지속적인 노력으로 받을 수 있습니다.
대규모 맞춤형 캠페인
오늘 바로 몇 분 안에 HeyGen을 사용하여 대규모로 하이퍼-개인화를 실현하세요. 마케팅, 영업, 로열티 캠페인을 위해 개인 맞춤형으로 수천 개의 독특한 비디오를 생성합니다. 시청자의 이름을 부르고 그들의 데이터를 참조함으로써, 모든 메시지는 개인적으로 느껴지며 돋보이고 주목을 끌며 전 세계적으로 행동을 유도합니다.
글로벌 참여 및 영향력을 확대하십시오
정적인 텍스트에서 다양한 언어로 소통할 수 있는 동적인 비디오로 변환하세요. 우리의 솔루션은 어떤 언어 장벽도 넘어 주목을 끌고 행동을 유도하도록 설계되었습니다. 참여도와 전환율을 높입니다. 저희와 파트너십을 맺음으로써, 관객과 연결하고 비즈니스 목표를 달성하는 데 있어 더 빠르고, 창의적이며, 영향력 있는 방법을 활용할 수 있습니다.
시너지스 비디오 예시