기업 요구 사항에 맞게 개발되었습니다
의료 분야의 컴플라이언스 모듈이나 다국어 금융 업데이트가 필요하든, 우리는 각 프로젝트를 기업 현실에 맞게 조정합니다. 우리의 작업 흐름은 데이터 보안, 브랜드 일관성 및 이해관계자 승인을 우선시하여 귀하의 배송 결과가 최고 수준의 기준을 충족하도록 보장합니다.
기업 비디오 제작에서의 양자 도약
전체 직원의 지식 격차를 즉시 해소하고, 어떤 언어로든, 영상 촬영에 드는 수고 없이 이루고 상상해보세요. 우리는 기업들이 바로 이것을 달성할 수 있도록 돕고 있으며, 인공지능 기반 비디오를 통해 교육, 컴플라이언스 등을 기존 시간의 일부만으로 제공합니다.
10년 이상의 비디오 전문 지식
탑 브랜드를 위한 비디오 제작에서 12년 이상의 경험을 가진 우리는 기획부터 납품까지 모든 단계를 완벽하게 마스터했습니다. 이제 이러한 노하우를 인공지능 워크플로우와 결합하여 콘텐츠를 신속하게 확장하고 있으며, 이 과정에서 브랜드 일관성, 시각적 영향력, 그리고 시기적절하고 예산에 맞는 실행을 보장합니다.
양자 사고방식
Quantum Studios에서 우리는 속도와 범위에서 양자 도약을 하고 있습니다 - 새로운 AI 혁신을 즉시 활용함으로써. 광범위한 제작 경험을 가진 인증된 HeyGen 파트너로서, 우리는 최대 20배 빠르고, 비용 효율적이며, 더 적은 노력으로 고효율 비디오를 제공합니다.
Quantum Studios 비디오 예시