AI 파워 클릭 가능한 비디오와 상호 작용하세요
옵티메는 전통적인 커뮤니케이션을 전 세계 기업을 위한 역동적이고 AI 기반의 경험으로 변모시킵니다. 마케팅을 향상시키고자 하든, 교육을 재구상하고자 하든, 파트너 참여를 촉진하고자 하든, 저희의 전문 서비스와 상호작용 비디오 플랫폼인 Video2Market®을 HeyGen이 지원하여 개인화되고 다국어 비디오를 제공함으로써 시청자를 매료시키고 전환시킵니다.
무제한 리드를 생성하는 AI 캠페인
옵티메는 헤이젠이 지원하는 Video2Market®을 통해 파트너들이 개인화되고 다국어 캠페인을 대규모로 론칭할 수 있게 해줍니다. 대표들은 클릭 가능한 단 하나의 비디오 링크를 공유하여 무제한의 사전 검증된 리드를 생성합니다. 경영진 대시보드는 ROI를 추적하고 성과를 모니터링하며 최대한의 영향을 위해 AI 추천사항을 적용하는 인사이트를 제공합니다.
훈련을 몰입 학습으로 전환하다
Video2Market®, HeyGen이 제공하는 서비스로, 전통적인 교육을 상호작용이 가능한 체험으로 변환합니다. 문서, 퀴즈, 그리고 게임화를 하나의 링크에 포함시키세요. 학습자들은 스토리처럼 구성된 모듈을 통해 참여하고 진행 상황을 추적하며 동기를 유지합니다. 실시간 통찰과 설문을 통해 트레이너들은 성과를 모니터링하고 학습 성과를 지속적으로 향상시킬 수 있습니다.
가상 이벤트를 진정으로 실행 가능하게 만드세요
Optime은 Video2Market®을 통해 가상 이벤트를 현대화하여, 클릭 가능한 레이어, 실시간 자막, 내장된 CTA와 함께 수동 세션을 상호 작용적인 경험으로 변환합니다. HeyGen 아바타와 AI 립싱크 기술을 구동하는 우리 플랫폼은 전 세계적인 참여 통찰력을 제공하며 모든 이벤트를 측정 가능하고 결과 중심의 비즈니스 도구로 전환합니다.
최고의 비디오 예시