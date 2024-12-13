AI 파워 클릭 가능한 비디오와 상호 작용하세요

옵티메는 전통적인 커뮤니케이션을 전 세계 기업을 위한 역동적이고 AI 기반의 경험으로 변모시킵니다. 마케팅을 향상시키고자 하든, 교육을 재구상하고자 하든, 파트너 참여를 촉진하고자 하든, 저희의 전문 서비스와 상호작용 비디오 플랫폼인 Video2Market®을 HeyGen이 지원하여 개인화되고 다국어 비디오를 제공함으로써 시청자를 매료시키고 전환시킵니다.

무제한 리드를 생성하는 AI 캠페인

옵티메는 헤이젠이 지원하는 Video2Market®을 통해 파트너들이 개인화되고 다국어 캠페인을 대규모로 론칭할 수 있게 해줍니다. 대표들은 클릭 가능한 단 하나의 비디오 링크를 공유하여 무제한의 사전 검증된 리드를 생성합니다. 경영진 대시보드는 ROI를 추적하고 성과를 모니터링하며 최대한의 영향을 위해 AI 추천사항을 적용하는 인사이트를 제공합니다.