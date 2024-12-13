모든 치과 의사가 직면하는 마케팅 도전

치과 의사들은 소셜 미디어 활동과 마케팅 필요에 따라 콘텐츠를 만들어야 하지만, 그렇게 할 능력이 없거나 하고 싶지 않습니다. 카메라 앞에서 무슨 말을 해야 할지, 어떻게 행동해야 할지 모르며, 콘텐츠 제작에 너무 많은 시간을 소비하는 것을 싫어하고 카메라 앞에 나타나는 것에 대한 노출을 꺼립니다.



그들의 모든 마케팅 요구에 대해, 우리는 해결책을 제공하고 있습니다

치과의사들을 위해 치과의사들이 만든 우리 회사는 AI 기반 서비스, 소프트웨어, 그리고 트레이닝을 제공합니다 - HeyGen 파트너십을 통한 비디오 제작부터 마케팅, 리드 전환, 그리고 영업 지원에 이르기까지. 모든 솔루션은 환자들에게 집중할 수 있도록 설계되었으며, 우리가 업무 부담을 덜어주고 고품질의 참여를 제공하게 됩니다.