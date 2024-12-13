모든 치과 의사가 직면하는 마케팅 도전
치과 의사들은 소셜 미디어 활동과 마케팅 필요에 따라 콘텐츠를 만들어야 하지만, 그렇게 할 능력이 없거나 하고 싶지 않습니다. 카메라 앞에서 무슨 말을 해야 할지, 어떻게 행동해야 할지 모르며, 콘텐츠 제작에 너무 많은 시간을 소비하는 것을 싫어하고 카메라 앞에 나타나는 것에 대한 노출을 꺼립니다.
그들의 모든 마케팅 요구에 대해, 우리는 해결책을 제공하고 있습니다
치과의사들을 위해 치과의사들이 만든 우리 회사는 AI 기반 서비스, 소프트웨어, 그리고 트레이닝을 제공합니다 - HeyGen 파트너십을 통한 비디오 제작부터 마케팅, 리드 전환, 그리고 영업 지원에 이르기까지. 모든 솔루션은 환자들에게 집중할 수 있도록 설계되었으며, 우리가 업무 부담을 덜어주고 고품질의 참여를 제공하게 됩니다.
시간이 많이 걸리는 마케팅에서 노력이 필요 없는 마케팅으로
치과의사들을 위해 치과의사들이 만든 우리 회사는 AI 기반 서비스, 소프트웨어, 그리고 트레이닝을 제공합니다 — HeyGen 비디오 제작부터 마케팅, 리드 전환, 그리고 영업 지원에 이르기까지. 각각의 솔루션은 여러분이 환자들에게 집중할 수 있도록 돕고, 우리가 운영을 처리하며 의미 있는 참여를 이끌어내도록 고안되었습니다.
브라질의 치과 시장을 누구보다 잘 알고 있습니다
30년 이상 동안, 우리는 브라질의 수천 명의 치과 의사들과 치과 클리닉들이 뛰어난 결과를 달성하도록 도왔습니다. 오늘날, 우리의 마케팅 대행사, 교육 프로그램, 그리고 소프트웨어 솔루션들은 1,800개가 넘는 클리닉을 지원하며, 치과 전문가들이 그들의 실력을 키우고, 더 많은 환자들을 유치하며, 자신감을 가지고 탁월한 치료를 제공할 수 있도록 돕고 있습니다.
아이콤 마케팅 비디오 예시