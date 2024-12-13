부엉이/x

소유하세요. 브랜드를 권위 있는 이름으로 만들어주는 PR 및 인플루언서 대행사

우리는 브랜드가 진정한 권위자가 되도록 돕는 PR 및 인플루언서 에이전시인 Hibou입니다. 우리는 클릭보다 신뢰성, 스턴트보다 본질에 중점을 둡니다. 대담한 아이디어부터 AI 기반 디지털 휴먼에 이르기까지, 우리는 선도하기 위해 혁신합니다. 우리는 트렌드를 쫓지 않습니다—우리가 트렌드를 만듭니다. 우리와 함께라면, 단순히 나타나는 것이 아닙니다.당신은 그것을 소유합니다.

우리가 존재하는 이유

우리의 이름은 프랑스어로 ‘부엉이’를 의미합니다—지혜와 권위의 상징이죠. 바로 오늘날의 PR과 인플루언서 마케팅에서 빠져 있는 것입니다. 종종 주목을 받는 것을 중요시하며: 퍼포먼스, 내용 없는 보도 자료, 그리고 피상적인 인플루언서들. 하지만 히부에서는 본질을 되찾습니다. 우리는 주목을 쫓지 않습니다—우리는 권위를 구축합니다.

우리는 주목받는 것이 아닌 권위를 믿습니다

히부는 브랜드가 권위자가 되도록 돕습니다: 본질에 집중하고, 의견을 가질 용기를 내고, 영향력을 키우며, 대화를 따라가기보다는 이끌어 나가세요. 귀하가 크든 작든, 저희와 함께라면 귀하의 산업에서 리더가 됩니다. 그리고 그것이 바로 귀하의 브랜드를 진정으로 신뢰할 수 있게 만드는 것입니다.

소유하려면 혁신해야 합니다

소셜 미디어는 이제 전통적인 뉴스 미디어보다 더 중요할 수 있습니다. 인공 지능은 마케팅과 커뮤니케이션의 모든 것을 혁신하고 있습니다. 우리의 혁신 허브는 미래의 마케팅과 커뮤니케이션 분야에서 선도적 위치를 유지하기 위해 고객들과 지속적으로 실험을 하고 있습니다.

디지털 브랜드 권위

당신이 전문가로서, 온라인 지식 기반은 항상 이용 가능합니다. 디지털 휴먼(AI 기반 브랜드 페르소나)은 권위를 주장하고 구축하는 전략적 도구입니다. 우리는 고객의 전략적 커뮤니케이션과 완벽하게 일치하는 디지털 휴먼을 생각하고, 만들고, 발전시킵니다.

