그들의 언어로 말하라

HeyGen의 다국어 아바타를 통해 전 세계 고객들에게 그들의 모국어로 직접 말할 수 있습니다. 더 이상 어색한 번역이나 로봇 같은 내레이션이 없습니다. 대신, 문화적으로 관련성이 높고 인간적이며 자연스럽고 즉각적인 느낌의 콘텐츠를 제공하여 신뢰를 구축하고 도달 범위를 확장하며 의미 있는 지역화된 방식으로 연결됩니다.



브랜드 콘텐츠, 주문형

어떤 채널이든 메시지를 브랜드에 맞게 유지하세요. 판매 제안이든, 교육 모듈이든, 고객 온보딩이든, HeyGen은 여러분의 목소리와 스타일에 어울리는 세련된 비디오를 제공합니다. 여러분의 브랜드 톤, 목표, 그리고 글로벌 전략에 부합하는 콘텐츠를 쉽게 만들고, 편집하며, 발행할 수 있습니다.