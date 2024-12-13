Faye Digital

AI 기반 커뮤니케이션이 더 똑똑해졌습니다

Faye에서는 복잡한 비즈니스 환경을 위한 선도적인 소프트웨어 플랫폼의 설계, 맞춤화 및 최적화를 전문으로 합니다. 우리는 HeyGen의 AI 아바타와 같은 첨단 기술을 활용하여 솔루션을 향상시킵니다. 이러한 지능형 아바타는 브랜드가 고객과 즉각적이고 효율적으로, 그리고 대규모로 소통하는 방식을 변화시키고 있습니다.

그들의 언어로 말하라

HeyGen의 다국어 아바타를 통해 전 세계 고객들에게 그들의 모국어로 직접 말할 수 있습니다. 더 이상 어색한 번역이나 로봇 같은 내레이션이 없습니다. 대신, 문화적으로 관련성이 높고 인간적이며 자연스럽고 즉각적인 느낌의 콘텐츠를 제공하여 신뢰를 구축하고 도달 범위를 확장하며 의미 있는 지역화된 방식으로 연결됩니다.


브랜드 콘텐츠, 주문형

어떤 채널이든 메시지를 브랜드에 맞게 유지하세요. 판매 제안이든, 교육 모듈이든, 고객 온보딩이든, HeyGen은 여러분의 목소리와 스타일에 어울리는 세련된 비디오를 제공합니다. 여러분의 브랜드 톤, 목표, 그리고 글로벌 전략에 부합하는 콘텐츠를 쉽게 만들고, 편집하며, 발행할 수 있습니다.

속도와 규모에 맞춰 설계됨

다양한 용도로 빠르고 일관되게 고품질의 비디오를 제작하세요. HeyGen을 사용하면 규모의 확장이 내장되어 있어 마케팅, 인사, 영업, 교육 팀이 신속하고 정확하게 소통할 수 있습니다. 캠페인을 더 빨리 시작하고, 전 세계 팀을 지원하며, 표준을 타협하지 않고 다이내믹하고 콘텐츠 중심의 환경에서 앞서 나가세요.


빠르고 간편한 비디오 제작

스크립트에서 비디오로 단 몇 분 만에 전환하세요. 카메라, 배우, 편집 도구가 필요 없습니다. 메시지를 입력하고 아바타를 선택한 다음 생성하기만 하면 됩니다. 바쁜 팀이 즉시 일관되고 전문적인 비디오 콘텐츠를 필요로 할 때 생산성을 높이고 품질을 유지하는 가장 빠른 방법입니다.

