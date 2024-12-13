맞춤형 아바타 제작을 위한 스튜디오

FadPro에서는 아바타 촬영과 음성 캡처를 위한 전용 내부 스튜디오를 구축했습니다. 이것은 전문적인 품질을 보장하고 창작 과정을 완전히 통제할 수 있게 합니다. 그 후, HeyGen을 사용하여 생산을 최적화하고, 현지화를 관리하며, 효율적으로 강력한 학습 콘텐츠를 제공합니다.

인공지능은 권한을 부여하지만, 디자인은 여전히 선도합니다

인공 지능은 비디오 제작을 단순화하고 가속화하며, 콘텐츠를 확장하고 적응시키는 강력한 도구를 제공합니다. 그러나 기업 학습과 교육 기관에서는 효과적인 디자인이 여전히 인간이 주도하는 과정입니다. FadPro는 FLEX Executive MBA와 같은 큰 영향력을 가진 프로젝트에서 다듬어진 이 분야에서의 뛰어난 경험을 제공합니다. 이 프로그램은 Polimi 경영대학원의 주요 디지털 학습 프로그램입니다.