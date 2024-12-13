디지털 A-팀

성장하면서 고객과의 소통이 단절되고 있나요? 저희의 인터랙티브 AI 아바타가 24시간 내내 연결을 유지해드립니다.

DIGITAL A-TEAM에서는 HeyGen의 AI 비디오 기능과 우리만의 아바타 엔진을 결합하여 진정으로 상호작용하는 고객 경험을 창출합니다. 우리의 아바타는 단순히 말하는 것이 아니라 안내하고, 반응하며, 전환합니다. 웹사이트, 랜딩 페이지 또는 아웃바운드 퍼널에서든, 우리는 다국어로 24/7 지원하는 비서를 배치하여 서비스, 판매 및 리드 생성을 자동화합니다. HeyGen을 우리의 독자적인 시스템에 통합함으로써, 비디오 아바타를 맞춤화되고, 확장 가능하며, DACH 지역의 선도 브랜드들이 신뢰하는 완전히 상호작용하는 접점으로 변모시킵니다.

규모를 확장할 때에도 가까이 있으세요

성장은 거리를 만듭니다. 당신과 고객 사이에. 관심과 반응 사이에. 우리는 상호작용하는 AI 아바타로 그 간극을 메웁니다 – HeyGen의 비디오 파워와 우리의 자동화 엔진을 결합하여 귀하의 브랜드를 개인적이고, 다국어로, 그리고 항상 사용 가능하게 유지합니다.

비디오에서 가상 어시스턴트로

우리는 단순히 아바타 비디오를 제작하는 것이 아니라, 참여하고 안내하며 전환시키는 지능형 보조원을 창조합니다. HeyGen을 우리의 독자적인 시스템에 통합함으로써, 고객과 연결되고 기존 도구에 바로 연동되는 대화형 아바타를 제공합니다.

진짜 대화. 진짜 결과.

DACH 지역의 고객들은 더 빠른 응답 시간, 더 높은 전환율, 그리고 팀에 대한 압박이 줄었다고 보고합니다. 25개 이상의 아바타 배치를 확대해 나가면서, 우리는 개인적인 느낌의 자동화를 구현하며 귀사의 성장을 지원합니다.

산업 리더들이 신뢰하는

제조업체부터 공공 기관에 이르기까지, 선도적인 기업들은 DIGITAL A-TEAM에 의존합니다. 깊은 자동화 및 CRM 전문 지식을 갖춘 인증된 HeyGen 파트너로서, 우리는 단순한 기술 이상을 제공합니다 – 우리는 작동하는 디지털 경험을 구축합니다.

