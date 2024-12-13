규모를 확장할 때에도 가까이 있으세요

성장은 거리를 만듭니다. 당신과 고객 사이에. 관심과 반응 사이에. 우리는 상호작용하는 AI 아바타로 그 간극을 메웁니다 – HeyGen의 비디오 파워와 우리의 자동화 엔진을 결합하여 귀하의 브랜드를 개인적이고, 다국어로, 그리고 항상 사용 가능하게 유지합니다.

비디오에서 가상 어시스턴트로

우리는 단순히 아바타 비디오를 제작하는 것이 아니라, 참여하고 안내하며 전환시키는 지능형 보조원을 창조합니다. HeyGen을 우리의 독자적인 시스템에 통합함으로써, 고객과 연결되고 기존 도구에 바로 연동되는 대화형 아바타를 제공합니다.