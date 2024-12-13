언어 전문성으로 여러분의 미션을 강화합니다

크루즈 크리에이티브 미디어는 조직, 부서 및 의견 리더들이 언어 장벽을 극복하고 의미 있는 연결을 구축하며 라틴 아메리카에서 전략적으로 영향력과 범위를 확장하는 데 도움을 주는 전문 풀서비스 에이전시입니다.

전략적 현지화 및 미디어 솔루션

HeyGen과 협력하여 우리는 보이스오버, 현지화 및 포괄적인 미디어 캠페인을 제공합니다. 우리의 다국어 팀은 글로벌 콘텐츠와 라틴아메리카 청중 사이의 격차를 메우는 데 전문화되어 있으며, 모든 메시지가 문화적 관련성, 명확성 및 최대한의 효과를 가지고 전달되도록 보장합니다.