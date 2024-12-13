Cruz Creative Media

언어 장벽을 극복하십시오. 전체 라틴 아메리카에서 당신의 목소리를 강화하세요.

Cruz Creative Media에서는 고품질 더빙, 번역 및 디지털 커뮤니케이션 서비스를 전문으로 하고 있습니다. 우리의 미션은 귀하의 메시지가 정확하게 전달되는 것뿐만 아니라 다양한 글로벌 청중과 공감할 수 있도록 문화적으로 적응되도록 하는 것입니다. 새로운 시장에 콘텐츠를 지역화하거나 언어를 넘어 접근성을 향상시키고 싶다면, 언어적 전문성과 창의적인 스토리텔링을 결합하여 귀하의 커뮤니케이션을 명확하고, 관련성 있으며, 효과적으로 만들어 드립니다.

언어 전문성으로 여러분의 미션을 강화합니다

크루즈 크리에이티브 미디어는 조직, 부서 및 의견 리더들이 언어 장벽을 극복하고 의미 있는 연결을 구축하며 라틴 아메리카에서 전략적으로 영향력과 범위를 확장하는 데 도움을 주는 전문 풀서비스 에이전시입니다.

전략적 현지화 및 미디어 솔루션

HeyGen과 협력하여 우리는 보이스오버, 현지화 및 포괄적인 미디어 캠페인을 제공합니다. 우리의 다국어 팀은 글로벌 콘텐츠와 라틴아메리카 청중 사이의 격차를 메우는 데 전문화되어 있으며, 모든 메시지가 문화적 관련성, 명확성 및 최대한의 효과를 가지고 전달되도록 보장합니다.

글로벌 관객 참여를 위한 신뢰할 수 있는 파트너

새로운 이니셔티브를 시작하든, 스페인어 사용자를 위한 콘텐츠를 맞추든, 또는 청중을 확장하고자 하든, Cruz Creative Media는 마음을 움직이고 국경을 넘어 삶을 변화시키는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

실제 온라인 참여로 번역하기

우리는 귀하의 메시지가 단순히 번역되는 것이 아니라 진정으로 연결될 수 있도록 소셜 미디어 관리 서비스도 제공합니다. 우리 팀은 다양한 플랫폼에서 온라인 커뮤니티를 구축하고 유지하며, 귀하가 청중과 의미 있는 방식으로 상호 작용하고 디지털 공간에서 지속 가능한 영향을 낼 수 있도록 도와드립니다.

Cruz Creative Media 비디오 예시

video thumbnail
video thumbnail
logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo