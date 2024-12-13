언어 전문성으로 여러분의 미션을 강화합니다
크루즈 크리에이티브 미디어는 조직, 부서 및 의견 리더들이 언어 장벽을 극복하고 의미 있는 연결을 구축하며 라틴 아메리카에서 전략적으로 영향력과 범위를 확장하는 데 도움을 주는 전문 풀서비스 에이전시입니다.
전략적 현지화 및 미디어 솔루션
HeyGen과 협력하여 우리는 보이스오버, 현지화 및 포괄적인 미디어 캠페인을 제공합니다. 우리의 다국어 팀은 글로벌 콘텐츠와 라틴아메리카 청중 사이의 격차를 메우는 데 전문화되어 있으며, 모든 메시지가 문화적 관련성, 명확성 및 최대한의 효과를 가지고 전달되도록 보장합니다.
글로벌 관객 참여를 위한 신뢰할 수 있는 파트너
새로운 이니셔티브를 시작하든, 스페인어 사용자를 위한 콘텐츠를 맞추든, 또는 청중을 확장하고자 하든, Cruz Creative Media는 마음을 움직이고 국경을 넘어 삶을 변화시키는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
실제 온라인 참여로 번역하기
우리는 귀하의 메시지가 단순히 번역되는 것이 아니라 진정으로 연결될 수 있도록 소셜 미디어 관리 서비스도 제공합니다. 우리 팀은 다양한 플랫폼에서 온라인 커뮤니티를 구축하고 유지하며, 귀하가 청중과 의미 있는 방식으로 상호 작용하고 디지털 공간에서 지속 가능한 영향을 낼 수 있도록 도와드립니다.
Cruz Creative Media 비디오 예시