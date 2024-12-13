아바타 창조에 대한 전략적 접근

커뮤니케이션 에이전시로서, 우리는 아바타 창작에 있어서도 모든 브리핑과 마찬가지로 전략적 엄격함을 가지고 접근합니다 — 통찰력, 의도, 그리고 창의성에 의해 이끌립니다. 모든 프로젝트는 여러분의 목표, 대상 청중, 그리고 메시지를 깊이 이해하는 것에서 시작합니다, 왜냐하면 우리는 아바타가 대표하는 커뮤니케이션만큼 강력하다고 믿기 때문입니다. 우리는 단순히 아바타를 제공하는 것이 아니라, 목소리, 존재감, 그리고 가장 중요하게는 진정한 연결을 창조합니다.

대규모 생산

생성적 AI, 음성 합성, 다국어 립싱크 분야의 깊은 전문 지식을 바탕으로, 우리는 품질을 저하시키지 않으면서 아바타 제작을 대규모로 확장합니다. HeyGen과 맞춤형 워크플로우를 결합하여, 통제된 비용으로 확장 가능한 제작을 가능하게 합니다.