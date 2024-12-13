아바타 창조에 대한 전략적 접근
커뮤니케이션 에이전시로서, 우리는 아바타 창작에 있어서도 모든 브리핑과 마찬가지로 전략적 엄격함을 가지고 접근합니다 — 통찰력, 의도, 그리고 창의성에 의해 이끌립니다. 모든 프로젝트는 여러분의 목표, 대상 청중, 그리고 메시지를 깊이 이해하는 것에서 시작합니다, 왜냐하면 우리는 아바타가 대표하는 커뮤니케이션만큼 강력하다고 믿기 때문입니다. 우리는 단순히 아바타를 제공하는 것이 아니라, 목소리, 존재감, 그리고 가장 중요하게는 진정한 연결을 창조합니다.
대규모 생산
생성적 AI, 음성 합성, 다국어 립싱크 분야의 깊은 전문 지식을 바탕으로, 우리는 품질을 저하시키지 않으면서 아바타 제작을 대규모로 확장합니다. HeyGen과 맞춤형 워크플로우를 결합하여, 통제된 비용으로 확장 가능한 제작을 가능하게 합니다.
전문 팀이 여러분의 서비스에 있습니다
우리 팀은 기술 전문성과 창의적인 방향성을 결합하여 아바타를 생동감 있게 만듭니다. 시나리오 개발부터 시각적 정체성, 제작, 플랫폼 간 통합에 이르기까지 모든 것을 처리합니다. 이러한 일관된 접근 방식은 아바타가 당신의 필요에 따라 발전할 수 있는 다재다능한 커뮤니케이션 도구가 되도록 보장하며, 전담 프로젝트 매니저들은 전 과정에 걸쳐 원활한 실행을 보장합니다.
모든 필요에 맞는 아바타
고객 서비스를 향상시키고자 하든, 매력적인 교육 콘텐츠를 만들고자 하든, 다국어 프레젠테이션을 제공하고자 하든, 혁신적인 커뮤니케이션 캠페인을 개발하고자 하든, 저희의 아바타는 귀하의 특정 요구에 맞춰 조정됩니다. 우리는 다양한 분야에 걸쳐 아바타를 성공적으로 구현하여, 청중과 공감대를 형성하는 개인화된 경험을 제공하는 동시에 측정 가능한 결과를 전달하고 있습니다.
브레인소닉 비디오 예시