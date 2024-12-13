Bay Ray Studio

시네마틱 AI 비디오 마케팅으로 돋보이세요

Bay Ray Studio는 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 지역에서 전문적인 화이트 글러브 아바타 제작 및 AI 비디오 서비스를 제공합니다. 우리의 전문 비디오 팀은 극사실적인 디테일로 여러분의 본질을 포착하며, 마케팅 전문가들은 여러분의 맞춤형 아바타를 고객과 깊이 resonating하는 강력한 캠페인에 녹여냅니다. 컨셉부터 런칭까지, 우리는 여러분이 손가락 하나 까딱하지 않고도 영화 같은 품질과 측정 가능한 결과를 제공합니다.

초현실적인 아바타 생성

수년간의 경험을 통해, 우리는 화면 속에서 생생한 존재감을 실현하는 데 필요한 것이 무엇인지 알고 있습니다. 모든 촬영은 4K 카메라, 프로 수준의 오디오 장비, 그리고 영화 같은 조명을 사용하여 여러분의 아바타가 자연스럽고, 신뢰할 수 있으며, 인간적으로 느껴지도록 보장합니다.

수월한 콘텐츠 제작

내일 새로운 비디오가 필요하세요? 아바타가 준비되면, 그냥 대본을 보내세요. 교육 콘텐츠, 홍보 메시지 또는 소셜 미디어 클립을 이메일 쓰듯이 쉽게 제작할 수 있습니다.

모두 포함된 제작 지원

우리가 모든 것을 처리합니다—시나리오 작성, 촬영, 편집, 그리고 온보딩—그래서 제작 로지스틱에 대해 스트레스 받을 필요가 없습니다. 한 번의 촬영 후, 재사용 가능한 아바타를 얻고 언제 어디서나 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력을 갖게 됩니다.

플랫폼 간 일관된 메시징

영업 피치, 투자자 업데이트 및 온보딩 비디오에 걸쳐 통일된 톤을 유지하세요. 스타트업이든 글로벌 기업이든, 여러분의 아바타가 매번 완벽하게 메시지를 전달합니다

Bay Ray Studios 비디오 예시

video thumbnail
video thumbnail
logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo