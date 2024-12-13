초현실적인 아바타 생성
수년간의 경험을 통해, 우리는 화면 속에서 생생한 존재감을 실현하는 데 필요한 것이 무엇인지 알고 있습니다. 모든 촬영은 4K 카메라, 프로 수준의 오디오 장비, 그리고 영화 같은 조명을 사용하여 여러분의 아바타가 자연스럽고, 신뢰할 수 있으며, 인간적으로 느껴지도록 보장합니다.
수월한 콘텐츠 제작
내일 새로운 비디오가 필요하세요? 아바타가 준비되면, 그냥 대본을 보내세요. 교육 콘텐츠, 홍보 메시지 또는 소셜 미디어 클립을 이메일 쓰듯이 쉽게 제작할 수 있습니다.
모두 포함된 제작 지원
우리가 모든 것을 처리합니다—시나리오 작성, 촬영, 편집, 그리고 온보딩—그래서 제작 로지스틱에 대해 스트레스 받을 필요가 없습니다. 한 번의 촬영 후, 재사용 가능한 아바타를 얻고 언제 어디서나 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력을 갖게 됩니다.
플랫폼 간 일관된 메시징
영업 피치, 투자자 업데이트 및 온보딩 비디오에 걸쳐 통일된 톤을 유지하세요. 스타트업이든 글로벌 기업이든, 여러분의 아바타가 매번 완벽하게 메시지를 전달합니다
Bay Ray Studios 비디오 예시