디지털 커뮤니케이션의 새로운 시대
스콧 클라크(CTO)와 레온 맥콰드(최고 AI 책임자)가 이끄는 싱크 클라우드는 블링크 비디오와 창립자 샘 코울리와 파트너십을 맺고, 우리가 연결하고 창조하는 방식을 재정의하는 게임 체인저 AI 솔루션인 아바타-미를 출시했습니다. 헤이겐의 AI 아바타로 구동되는 아바타-미는 콘텐츠 제작을 더 빠르고, 똑똑하며, 더 매력적으로 만들면서도 최고 수준의 보안과 진정성을 유지합니다.
AI, 비디오그래피 및 사이버보안의 융합
인공 지능, 전문 비디오 제작, 그리고 사이버 보안 중심의 접근 방식을 결합함으로써, Avatar-Me는 기업들이 소통을 수월하게 확장할 수 있게 해줍니다. 마케팅, 교육, 또는 고객 참여를 위한 것이든, 이러한 접근 방식은 효율적일 뿐만 아니라 매우 개인적이고 신뢰할 수 있는 미디어를 제공합니다.
고급 제작이 인공지능 혁신을 만나다
Blink Video는 프리미엄 비디오 제작을 제공하여, 각각의 AI 구동 비디오가 세련되고 전문적으로 보이도록 합니다. Think Cloud의 사이버보안 전문 지식과 결합하여, 브랜드들은 타협 없이 AI를 받아들일 수 있습니다—그들의 콘텐츠가 안전하고 윤리적으로 제작되었으며 스포트라이트를 받을 준비가 되어 있다는 것을 알면서.
규모 확장 가능하고 영향력 있는 커뮤니케이션
Heygen의 최첨단 기술과 Avatar-Me, Blink Video, Think Cloud의 전략적 제휴를 통해 기업들은 이제 대규모로 고품질 콘텐츠를 창출할 수 있습니다. 콘텐츠 제작의 미래는 단순히 자동화된 것이 아니라 인간 중심적이며, 안전하고 의미 있는 연결을 위해 설계되었습니다.
AvatarMe 비디오 예시