디지털 커뮤니케이션의 새로운 시대

스콧 클라크(CTO)와 레온 맥콰드(최고 AI 책임자)가 이끄는 싱크 클라우드는 블링크 비디오와 창립자 샘 코울리와 파트너십을 맺고, 우리가 연결하고 창조하는 방식을 재정의하는 게임 체인저 AI 솔루션인 아바타-미를 출시했습니다. 헤이겐의 AI 아바타로 구동되는 아바타-미는 콘텐츠 제작을 더 빠르고, 똑똑하며, 더 매력적으로 만들면서도 최고 수준의 보안과 진정성을 유지합니다.

AI, 비디오그래피 및 사이버보안의 융합

인공 지능, 전문 비디오 제작, 그리고 사이버 보안 중심의 접근 방식을 결합함으로써, Avatar-Me는 기업들이 소통을 수월하게 확장할 수 있게 해줍니다. 마케팅, 교육, 또는 고객 참여를 위한 것이든, 이러한 접근 방식은 효율적일 뿐만 아니라 매우 개인적이고 신뢰할 수 있는 미디어를 제공합니다.