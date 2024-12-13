창조하다. 참여하다. 전환하다.
붐비는 시장에서 똑똑한 연결 방식으로 돋보이세요. Ask the Agent는 주목을 끌고, 대화를 유지하며, 리드를 전환할 수 있게 해주지만 모든 힘든 작업을 스스로 할 필요는 없습니다. 설명은 줄이고, 참여는 늘리세요. 반복적인 작업을 자동화하고 Heygen이 제공하는 당신만의 개인 디지털 트윈으로 시간을 절약하세요.
에이전트가 신뢰하고, 혁신으로 움직입니다.
오늘날의 빠르고 경쟁적인 시장에 맞춰 설계된 강력한 시스템으로 NAR 회원들을 자랑스럽게 지원합니다. 최신 AI 기술로 구축되고 부동산 전문가를 위해 신중하게 맞춤 제작된 Ask the Agent는 혁신, 신뢰성 및 신뢰를 결합하여 에이전트가 작업을 자동화하고 리드를 참여시키며 궁극적으로 매일 더 똑똑하고 효율적이며 효과적으로 일할 수 있도록 돕습니다.
당신의 디지털 트윈을 만나보세요
날카롭게 보이고, 전문적으로 들리며, 상황을 통제하세요. 당신의 디지털 트윈은 자신감과 명확함을 가지고 당신의 메시지를 전달합니다—마치 당신이 직접 하는 것처럼. 첫인상이든 후속 조치이든, 항상 최고의 자신처럼 들릴 겁니다. 편집 가능하고, 항상 최신을 유지하며, 언제나 켜져 있어—그래서 당신의 목소리와 가치가 결코 시들지 않습니다.
일을 더 똑똑하게—휴식 시간에도
전시회에 바쁘거나 가족과 함께 있나요? 당신의 디지털 트윈은 항상 켜져 있습니다. 24/7 고객과 상호 작용하며, 커피 브레이크도, 병가도 없습니다. 지치지 않고, 반응이 빠르며, 항상 최상의 모습으로 당신을 대표할 준비가 되어 있습니다. 링크와 QR 코드로 원클릭 공유만 하면, 당신의 디지털 트윈이 언제 어디서나 일을 시작합니다.
에이전트에게 물어보세요 비디오 예시