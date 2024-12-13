창조하다. 참여하다. 전환하다.

붐비는 시장에서 똑똑한 연결 방식으로 돋보이세요. Ask the Agent는 주목을 끌고, 대화를 유지하며, 리드를 전환할 수 있게 해주지만 모든 힘든 작업을 스스로 할 필요는 없습니다. 설명은 줄이고, 참여는 늘리세요. 반복적인 작업을 자동화하고 Heygen이 제공하는 당신만의 개인 디지털 트윈으로 시간을 절약하세요.

에이전트가 신뢰하고, 혁신으로 움직입니다.

오늘날의 빠르고 경쟁적인 시장에 맞춰 설계된 강력한 시스템으로 NAR 회원들을 자랑스럽게 지원합니다. 최신 AI 기술로 구축되고 부동산 전문가를 위해 신중하게 맞춤 제작된 Ask the Agent는 혁신, 신뢰성 및 신뢰를 결합하여 에이전트가 작업을 자동화하고 리드를 참여시키며 궁극적으로 매일 더 똑똑하고 효율적이며 효과적으로 일할 수 있도록 돕습니다.