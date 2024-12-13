디지털 트윈, 커뮤니케이션이 중요한 모든 곳에
개인화된 판매 비디오를 제공하고, 학습 유지율을 높이는 다국어 온보딩을 진행하며, 지원 티켓을 줄이는 즉각적인 자가 서비스 답변을 제공하기 위해 당신의 쌍둥이를 활용하세요. 제조업에서부터 호텔업, 심지어 시정부에 이르기까지 조직들은 이미 AIdentical 아바타를 마케팅 캠페인, 경영진 업데이트, 시민 서비스 등 인간의 얼굴이 메시지를 전달하는 곳이라면 어디에서나 활용하고 있습니다.
분 내에 다국어 비디오를 만드세요
새 스크립트를 작성하고, 목표 언어를 선택한 다음 '렌더링'을 클릭하세요 – 당신의 아바타가 몇 분 안에 웹사이트, 키오스크, LMS 모듈 또는 AR 안경을 위한 신선한 비디오를 생성합니다. 동일한 파일은 실시간 채팅, 예정된 전송 또는 상호 작용하는 트레이닝 사이를 전환할 수 있으며, 이 모든 것은 자연스러운 대화와 완벽한 입모양 동기화로 24시간 내내 원활하게 진행됩니다. 당신의 이야기가 발전함에 따라 아바타도 함께 발전합니다 – 새로운 촬영이나 스튜디오 작업 없이, 이미 사용 중인 모든 채널에서 무한한 도달 범위를 제공합니다.
글로벌 팀워크를 가능하게 하는 동기화된 인공지능
아바타는 이른 아침 베를린의 영업팀에 지시를 내리고, 상파울루의 새 직원들에게 정오에 교육을 실시하며, 도쿄의 어둠이 내린 후에는 라이브 제품 시연을 주도할 수 있습니다 - 모든 것이 자연스러운 얼굴 표정, 완벽한 입모양 동기화 및 실시간 개인화로 이루어집니다. 하루 24시간 이용 가능함으로써 모든 약속과 언어 장벽을 없애주므로 전략에 집중할 수 있으며, 당신의 분신이 당신의 영향력을 배가시켜 줍니다.
AIdentical이 이상적인 디지털 트윈 파트너인 이유
독일에서 개발되고 호스팅되는 AIdentical은 영화 품질의 캡처 시스템과 ISO-27001 인증 클라우드 파이프라인을 결합하여 첫 번째 이미지부터 전 세계적인 배포까지 데이터와 외모가 안전하게 유지됩니다. 우리 전문가들은 조명, 목소리, 미세 표정을 세밀하게 다듬어 아바타가 눈에 띄게 인간처럼 보이게 하고, 이미 사용 중인 모든 채널에 플러그 앤 플레이 API를 통해 통합합니다. 전담 성공 매니저가 스크립트, 언어 및 형식이 귀하의 요구에 맞게 발전하도록 관리하며, 귀하의 이야기와 함께 성장하는 귀하의 아바타를 보장합니다.
