디지털 트윈, 커뮤니케이션이 중요한 모든 곳에

개인화된 판매 비디오를 제공하고, 학습 유지율을 높이는 다국어 온보딩을 진행하며, 지원 티켓을 줄이는 즉각적인 자가 서비스 답변을 제공하기 위해 당신의 쌍둥이를 활용하세요. 제조업에서부터 호텔업, 심지어 시정부에 이르기까지 조직들은 이미 AIdentical 아바타를 마케팅 캠페인, 경영진 업데이트, 시민 서비스 등 인간의 얼굴이 메시지를 전달하는 곳이라면 어디에서나 활용하고 있습니다.

분 내에 다국어 비디오를 만드세요

새 스크립트를 작성하고, 목표 언어를 선택한 다음 '렌더링'을 클릭하세요 – 당신의 아바타가 몇 분 안에 웹사이트, 키오스크, LMS 모듈 또는 AR 안경을 위한 신선한 비디오를 생성합니다. 동일한 파일은 실시간 채팅, 예정된 전송 또는 상호 작용하는 트레이닝 사이를 전환할 수 있으며, 이 모든 것은 자연스러운 대화와 완벽한 입모양 동기화로 24시간 내내 원활하게 진행됩니다. 당신의 이야기가 발전함에 따라 아바타도 함께 발전합니다 – 새로운 촬영이나 스튜디오 작업 없이, 이미 사용 중인 모든 채널에서 무한한 도달 범위를 제공합니다.