アバタープロモーションビデオメーカーで魅力的なAIビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して作成されたプロモーションビデオ広告でエンゲージメントを高め、効果的なキャンペーンを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
オンライン教育者や企業トレーナーに最適な、45秒の製品説明ビデオを開発します。複雑なサービスやソフトウェアを詳細に説明し、クリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、落ち着いたナレーションと学習ポイントを強調する画面上のテキストを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用してスクリプトを提供し、字幕/キャプションを自動的に統合して最大限のアクセシビリティを確保し、効果的なAIアバタービデオを作成します。
ライフスタイルブランドの若い世代を引き付けるのに最適な、魅力的な15秒のソーシャルメディアコンテンツを作成します。このビデオは、ダイナミックでトレンディなビジュアルスタイルを要求し、迅速な編集と現代的でキャッチーなバックグラウンドミュージックを組み込みます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速にビデオを組み立て、話すアバターを使用して視聴者と直接つながり、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、エクスポートします。
投資家や業界の専門家を対象とした、重要な会社のマイルストーンを発表するための60秒の企業発表ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは権威を伝え、プロフェッショナルなスタジオグレードのアバターベースのビデオ美学を持ち、自信に満ちた明確なナレーションと微妙でインスパイアリングなバックグラウンドミュージックでサポートされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して関連するBロール映像を提供し、AIビデオジェネレーターを使用して、リアルなAIアバターを中心とした洗練されたプレゼンテーションを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を向上させますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロモーションビデオ広告からソーシャルメディアコンテンツまで、多様なクリエイティブニーズに対応する魅力的なAIアバタービデオを制作する力をユーザーに提供します。豊富なカスタマイズオプションを提供し、独自のクリエイティブビジョンをプロフェッショナルな品質で実現します。
HeyGenのAIアバターはどのようにしてリアルで表現力豊かですか？
HeyGenは、完璧なリップシンク、自然な表情、ジェスチャーを備えた非常にリアルなAIアバターを特徴としており、真実味のある表現力豊かなストーリーテリングを実現します。ユーザーはまた、ボイスクローンを活用して、感情的な深みを加えたパーソナライズされたボイスオーバーを作成できます。
HeyGenは魅力的なプロモーションビデオ広告の作成に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるプロモーションビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツの作成を簡素化する優れたアバタープロモーションビデオメーカーとして機能します。内蔵のAIスクリプトライターとプロフェッショナルなテンプレートにより、効果的なマーケティングとEコマース戦略のプロセスを効率化します。
HeyGenは多様なコンテンツ作成ニーズにどのように対応しますか？
HeyGenは、その多用途なプラットフォームを通じて、多様なソーシャルメディアコンテンツやUGCビデオの簡単な生成を可能にします。70以上の言語に対応し、URLからビデオへの機能などを備えており、グローバルなオーディエンス向けの効率的なコンテンツ再利用と大量コンテンツ作成を実現します。