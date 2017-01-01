アバターマーケティングビデオジェネレーターでマーケティングを強化
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックなコンテンツの高品質なマーケティングビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、30秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツをデザインしてください。ビデオは視覚的に魅力的で、素早いカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、大胆なオンスクリーンテキストを使用し、魅力的なキャンペーンを簡単に作成できることを示します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、このエネルギッシュな『ビデオテンプレート』をさまざまなプラットフォームに迅速に適応させてください。
新しいSaaS機能を紹介するテックスタートアップ向けの、情報豊かでありながら親しみやすい60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ナレーションはアクセスしやすいトーンで、同期された字幕を使用して明確さを確保します。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を使用して、『カスタムアバター』ビデオの作成の容易さを強調し、複雑な概念を親しみやすく説明し、『AIビデオジェネレーター』の力を示してください。
オンラインコースクリエイターがより多くの学生を引き付けるために設計された、20秒のインスピレーションを与えるプロモーションビデオを作成してください。ビデオには鮮やかなビジュアル、ダイナミックなAIアバターによる励ましのメッセージ、楽観的なムードを設定する控えめなバックグラウンドミュージックが必要です。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと直感的なAIアバター作成ツールを活用して、この魅力的な作品を生成し、『テキストからビデオAIジェネレーター』技術がビデオ制作を簡単にすることを証明してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなマーケティングビデオの生成を強化できますか？
HeyGenの最先端AIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを使用して魅力的なアバターマーケティングビデオを制作する力を与えます。クリエイティブなコンセプトを簡単にインパクトのあるコンテンツに変換し、オーディエンスの注目を集め、成功するキャンペーンを推進します。
HeyGenでブランド用のカスタムAIアバターを開発できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバター作成をサポートしており、ブランドのアイデンティティや特定のメッセージを完璧に体現するユニークなAIアクターをデザインしカスタマイズすることができます。この機能は、クリエイティブなビジョンに合った顔を生成するための比類のない柔軟性を提供します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのような多様なコンテンツを作成するのに役立ちますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは多用途で、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツ、魅力的な製品ビデオ、そして魅力的な説明アニメーションなど、幅広いクリエイティブコンテンツの作成を可能にします。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用し、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加して、洗練された高品質な結果を得ることができます。
HeyGenは効率的なコンテンツ制作のためのテキストからビデオAIジェネレーターを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なテキストからビデオAIジェネレーターを備えており、書かれたスクリプトをシームレスに魅力的なビデオコンテンツに変換します。高度なAIビデオエディターが制作プロセス全体を簡素化し、高品質なビデオ制作をアクセスしやすく効率的にします。