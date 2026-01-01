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アバターの概要

HeyGen でカスタムアバターを作成することは、あなたの個性やブランド、キャラクターに命を吹き込む最も強力な方法のひとつです。HeyGen には、用途や求めるクリエイティブコントロールのレベルに応じて設計された、複数のアバター作成方法が用意されています。

HeyGen では、アバターを作成するための主な方法が 3 つあります。

ハイパーリアル・アバター

これは、HeyGen が提供する中で最も実写に近いオプションです。短い動画をアップロードまたは録画することで、実際の表情、動き、声をそのまま取り込むことができます。その結果、非常にリアルな自分自身のデジタル版が生成されるため、経営層からのメッセージ、企業研修、そして高い信頼性が求められる顧客向けメッセージなどに最適です。

フォトアバター

ビデオ撮影ができない場合は、フォトアバターがシンプルで効率的な代替手段となります。10〜15枚の高品質な画像をアップロードするだけで、HeyGenのAIが自然な動き、正確なリップシンク、そして選択した声を備えたアバターを生成します。この方法は高速かつ信頼性が高く、動画を撮影せずにデジタルツインを作成するのに最適です。

生成アバター

最大限のクリエイティブな自由度を得るために、生成アバターはテキストプロンプトだけから完全に作成されます。HeyGen は、独自の特徴、スタイル、声を備えた、完全 AI 生成のキャラクターをデザインします。このオプションは、架空の人物像、スタイライズされたブランディング、クリエイティブなストーリーテリングに最適です。

アバターを作成したら、表情豊かな動きとダイナミックな環境を追加できる次世代機能「Avatar IV」を使って、さらに強化することができます。

Avatar IV は、スクリプトの感情や文脈に合わせて、表情、ジェスチャー、背景を自動的に調整します。これにより、どのアバタータイプから始めた場合でも、より自然な話し方、感情の一貫性の向上、そして没入感のあるストーリーテリングを実現できます。

自分そっくりのリアルなアバターを作る場合でも、まったく新しいキャラクターをデザインする場合でも、HeyGen ならアバターを本当に自分らしい存在にするためのツールが揃っています。