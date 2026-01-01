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ルックの作り方

すべてのシチュエーションの写真が手元になくても、アバターのポーズや服装、背景を変えて、動画をもっとダイナミックにしたいですか？HeyGen の Looks 機能なら、数枚の写真から始めて、AI プロンプトを使って理想的なバリエーションを生成できます。作成する各プロジェクトのトーンや文脈、スタイルに合わせて、アバターを簡単にカスタマイズできる方法です。

Looks とは何か

Looks はあなたのフォトアバターの別スタイルです。デジタルツインの衣装替えやシーンの切り替えのようなものだと考えることができます。

各アバターには最大500個の「ルック」を設定でき、いつでも差し替えや削除が可能です。コンテンツの変化に合わせて、柔軟に対応できます。

Generate Looks を使うと、1つのフォトアバターから、シンプルなテキストプロンプトだけで複数のバリエーションを作成できます。これらの Look を使えば、同じデジタルアイデンティティを保ったまま、ポーズや服装、背景を自由に変えることができます。

新しいルックを生成

左側のメニューから「アバター」タブを開きます。フォトアバターを選択し、「ルックを編集」をクリックして開始します。

ここから、使用したい生成モデルを選択します。

新しいルックには Flux LoRa を使用してください

Flux LoRa は、ゼロからまったく新しい Look を作成するのに最適です。

Flux LoRa を使用すると、画像の形式やサイズを設定し、Look Pack を生成し、アバターに特定のオブジェクトを追加できます。スタイルを選び、プロンプトを入力して、「Generate」をクリックしてください。

HeyGen は 4 つの Look バリエーションを作成してあなたのアバターに追加します。生成が完了したら、それぞれを確認して、お気に入りを選択できます。

既存のルックを編集するには Nano Banana を使用します

既存のルックを微調整または修正するには、Nano Banana モデルに切り替えてください。

ベースとなるLookを選択し、プロンプトを入力してください。生成をガイドするために、最大3枚まで参照画像をアップロードすることもできます。

「生成」をクリックすると、HeyGen があなたの指示に基づいて更新されたルックを生成します。