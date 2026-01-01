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写真を使ってアバターを作成する方法

このレッスンでは、自分の写真を使ってカスタムアバターを作成する方法を学びます。これは、ビデオ撮影や機材の準備を一切行わずに、自分のデジタルツインを素早く簡単に作り出す方法です。

アバターのページから開始します

HeyGen のダッシュボードから、左側のナビゲーションで「Avatars」をクリックします。「Create New Avatar」を選択し、「Start with Photo」を選びます。

写真をアップロード

最近撮影された高画質な写真で、あなた本人だけがはっきり写っているものをアップロードしてください。より良い結果のために、クローズアップと全身写真を組み合わせ、さまざまな角度から撮影されたものや、笑顔・無表情・真剣な表情など表情に変化のある写真を含めてください。現在のあなたの姿を正確に表している写真を使用してください。

フォトアバターは、現実的な顔の特徴とバランスを備えた、人間らしい顔の写真から作成する必要があります。画像がアニメ風やイラストの場合は、Avatar IV を使用するほうが適しています。

アバターを作成または追加する

写真をアップロードしたら、既存のLookに追加するか、新しいアバターを作成するかを選択します。新しいアバターを作成する場合は、名前を入力し、年齢・性別・民族性を選択し、利用規約を確認してから「続行」をクリックしてください。

声を選択

次に、アバターの声を選びましょう。HeyGen Voice Library から選ぶことも、カスタムボイスを使うことも、新しい声を作成することもできます。

選択が完了すると、HeyGen があなたのアバターの生成を開始します。

アバターを管理する

生成が完了すると、あなたのフォトアバターは「アバター」リストに表示されます。そこから新しいルックを追加したり、既存のものを編集したり、いつでもアバターの名前を変更したりできます。

削除する必要がある場合は、アバターの三点リーダーメニューをクリックし、「削除」を選択してください。