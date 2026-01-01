ホーム アカデミー アバター Avatar IV の使い方

Avatar IV の使い方

このレッスンでは、HeyGenで最も高度な表現力を持つアバターモデルである Avatar IV を使って、あなたのアバターに命を吹き込む方法を学びます。

Avatar IV を使えば、カメラ撮影やスタジオのセットアップを行わなくても、1枚の写真や動画から、まるで本物のように話すパフォーマンスを生成できます。

Photo to Video で動画を作成する

HeyGen のホームページから「Apps」を開き、「Photo to Video」を選択します。

写真をアップロードするか、サンプル画像を選択します。次に、スクリプトを作成するか音声ファイルをアップロードして、コンテンツを追加します。アイデアが必要な場合は、「Surprise Me」をクリックすると、自動的にスクリプトが生成されます。

最良の結果を得るには、動画の長さを180秒以内に保ってください。

台本を使う場合は、音声を選択してください。既存の自分の音声から選ぶことも、HeyGenライブラリから選ぶことも、カスタムプロンプトを入力して Voice Design で新しい音声を生成することもできます。

モーションと表現力を設定する

次に、Motion Generation Mode を選択します。より素早く結果を得たい場合は「Faster」を、より高品質な出力を求める場合は「Quality」を選んでください。「Quality」モードは、使用するクレジットが「Faster」の2倍になる点にご注意ください。

アバターをどれくらい生き生きと動かしたいかに応じて、表現レベルを「低」「標準」「高」から選択してください。

Custom Motion フィールドでは、モーションキューを入力するか、あらかじめ用意されたオプションから選択して、アバターの動きを指示できます。

解像度は720pから1080pまで調整することもできます。

すべての準備が整ったら、「生成」をクリックします。処理が完了すると、動画は「プロジェクト」に表示されます。

AI Studio で Avatar IV を使用する

AI Studio 内で直接 Avatar IV を適用することもできます。

アバターを選択したら、スクリプトエディタ内のボイスセレクターの横にあるアバターエンジンメニューを開きます。そこから、Avatar Unlimited と Avatar IV を切り替えることができます。

Avatar IV を選択し、生成モードを選び、表現力を調整して、カスタムのモーションプロンプトやプリセットを追加します。プリセットを更新して、新しいバリエーションを試すこともできます。

設定が完了したら、「Generate」をクリックして動画をレンダリングします。

最終確認して送信

Avatar IV の動画はジェネレーティブクレジットを使用しており、その計算は HeyGen によって自動的に行われます。

設定内容を確認し、「送信」をクリックして最終動画を作成します。

これで、Avatar IV を使ってリアルで表情豊かなトーキングアバターを作成する方法を学びました。この機能は、パーソナルメッセージやクリエイティブなストーリーテリング、高品質な AI 生成コンテンツを、素早く手軽に制作・配信するのに最適です。