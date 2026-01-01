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AIを使って新しいアバターを作成する方法

このレッスンでは、HeyGen の AI Avatar Designer を使って、自分自身のデジタル版を作成する方法、またはまったく新しい AI キャラクターをデザインする方法を学びます。

このワークフローを使えば、見た目の設定から声の選択まで、わずか数ステップでカスタムアバターを作成できます。

アバターデザイナーを起動する

HeyGen メニューから「Avatars」を開き、右側にあるプラス（+）アイコンをクリックします。

「Create Your Avatar」ウィンドウで「Start from a Photo」を選択します。自分の写真をアップロードするか、「Design with AI」を選んで、プロンプトだけでアバターを生成することもできます。

基本的なアバターの詳細を定義する

次に、アバターの名前、年齢、性別、民族などの主要な情報を入力します。これらの情報によって、AIはより正確でパーソナライズされた結果を生成できるようになります。

プロンプトで外観をカスタマイズ

［外観］セクションで、アバター用のプロンプトを追加します。スタイルや特徴、全体的な雰囲気など、アバターをどのような見た目にしたいかを具体的に説明してください。

よりスムーズに始めたい場合は、「Try a Sample」をクリックして HeyGen のサンプルプロンプトを使い、必要に応じて調整してください。

向き、ポーズ、スタイルを選択する

アバターの向き、ポーズ、ビジュアルスタイルを選択します。これらのオプションによって、アバターの配置と最終画像全体の雰囲気が決まります。

すべての準備が整ったら、「プレビューを生成」をクリックします。

結果を確認して改善する

HeyGenは、あなたの入力内容に基づいて複数のAIバリエーションを生成します。オプションを確認し、あなたのイメージに最も合う画像を選択してください。

さらに多くのオプションを試したい場合は、「Generate Again」または「Edit Prompt」をクリックして説明文を調整し、新しい結果を生成してください。

音声を保存して割り当てる

理想の見た目が決まったら、「保存」をクリックします。

最終決定をする前に、アバターの声を選びましょう。既存のボイスライブラリから選ぶことも、HeyGen に自動で声を割り当ててもらうこともできます。

確認が完了すると、HeyGen があなたのアバターを生成し、アバターライブラリに追加します。

あなたは今、自分のアイデアから生み出し、HeyGen の AI で洗練させた、完全にカスタムな AI アバターを作成したところです。