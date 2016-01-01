✓ Usa le transizioni con uno scopo: Scegli transizioni che supportino il tuo messaggio. Dissolvenze semplici funzionano per contenuti calmi, mentre zoom e frustate si abbinano a montaggi energetici.

✓ Abbina le transizioni con il movimento o l'audio: Posiziona le transizioni nei momenti di movimento o a tempo di musica per creare un flusso liscio e naturale.

✓ Mantieni uno stile coerente: Usare troppi stili di transizione diversi può rendere il tuo montaggio disordinato. Seleziona uno o due che si adattino al tono del tuo progetto.

✓ Usa effetti audaci con parsimonia: Transizioni creative come glitch o rotazioni sono più efficaci quando riservate a momenti chiave.

✓ Anteprima su più dispositivi: Controlla le tue transizioni sia su mobile che su desktop per assicurarti che appaiano fluide ovunque.