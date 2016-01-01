Taglia Video Online

Taglia, accorcia e lucida i tuoi video con il taglia video online gratuito. Questo strumento veloce e basato su browser rende il montaggio semplice e preciso. Rimuovi le parti indesiderate, rifinisci i tuoi clip e ottieni risultati di qualità professionale, il tutto senza scaricare software. Che sia per i social media, dimostrazioni di prodotto o tutorial, puoi creare video puliti e coinvolgenti in pochi minuti.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Taglia Video Online

Modifica video senza sforzo con la precisione dell'IA

Trasforma filmati lunghi o grezzi in brevi clip coinvolgenti adatte a qualsiasi piattaforma. Con il taglia-video alimentato dall'IA di HeyGen, puoi perfezionare i video all'istante, senza bisogno di strumenti complessi o competenze di montaggio. Perfetto per creatori di contenuti sui social media, marketer e professionisti che desiderano risultati rapidi e di alta qualità

una donna sta facendo una presentazione sull'apprendimento di una lingua
Taglia Video Online

Taglia e rifinisci i tuoi video con facilità

Ritaglia i tuoi video senza sforzo con HeyGen. Carica la tua clip, regola il cursore e lascia che l'intelligenza artificiale offra transizioni fluide, tagli netti e qualità costante.

Per ottenere i migliori risultati:

Concentrati sui momenti chiave prima di tagliare

Usa l'intelligenza artificiale per rimuovere pause o errori

Taglia nei punti naturali per un flusso uniforme

Ottimizza la lunghezza per ogni piattaforma

Una volta rifilato il filmato, trasformalo facilmente in formati pronti per la piattaforma utilizzando il nostro Repurpose Video tool per TikTok, Instagram Reels, YouTube e altro.

una schermata di un sito web che dice di caricare un ppt / pdf
Taglia Video Online

Personalizza il tuo clip per ogni piattaforma

Scegli il tuo rapporto d'aspetto, ritaglia il fotogramma e ridimensiona il tuo video per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o Facebook. Regola il suono, disattiva l'audio o aggiungi ritocchi finali, tutto direttamente dal tuo browser.

una foto di una donna con una didascalia che dice aumenta l'interazione con le didascalie
Come funziona?

Ritaglia, ridimensiona e riadatta i tuoi video in 4 semplici passaggi

Crea video raffinati in pochi minuti con questi semplici passaggi. Utilizza l'Istant Highlight alimentato da intelligenza artificiale per trovare e condividere le parti migliori del tuo contenuto, velocemente con il nostro traduttore di video online e gli strumenti di generazione video AI.

Passo 1

Carica il tuo video o incolla un link

Importa il tuo video dal dispositivo o aggiungi un URL pubblico. Lo strumento supporta i formati MP4, MOV e AVI.

Passo 2

Imposta punti di inizio e fine

Utilizza il cursore per scegliere dove inizia e finisce il tuo clip per un taglio rapido e preciso.

Passaggio 3

Perfeziona il tuo video

Ritaglia, ridimensiona o silenzia parti del tuo video per adattarlo alle esigenze della tua piattaforma.

Passaggio 4

Scarica o Condividi

Salva il tuo video rifinito o condividilo direttamente su TikTok, Instagram o YouTube.

Domande frequenti sul taglia video online

Quali formati di file sono supportati?

HeyGen supporta MP4, MOV, AVI e la maggior parte dei formati video comuni per un caricamento rapido. Se un file non si carica, potrebbe essere corrotto o superare i limiti di caricamento.

Devo registrarmi?

Puoi tagliare i video senza creare un account, rendendo così facile iniziare immediatamente. Registrati solo se desideri più funzionalità e opzioni di archiviazione cloud.

Posso tagliare più parti dallo stesso video?

Sì. Puoi tagliare diverse sezioni ed eliminare i momenti indesiderati in un'unica modifica. Una volta terminato, esporta semplicemente il tuo video rifinito in pochi secondi.

Il taglio influenzerà la qualità del mio video?

No. Lo strumento mantiene la risoluzione originale del tuo video fornendo tagli precisi e fluidi. Puoi anche ridimensionare il tuo video utilizzando lo strumento Resize Video se necessario.

I miei file sono al sicuro durante l'elaborazione?

Sì. Tutti i video vengono elaborati con crittografia e cancellati automaticamente poco dopo il completamento. I tuoi contenuti rimangono privati e protetti ad ogni passaggio.

Posso preparare video per le piattaforme social dopo averli tagliati?

Certo. Puoi ritagliare, ridimensionare ed esportare video in formati perfetti per TikTok, Reels e YouTube Shorts. Per un riutilizzo completo, prova lo strumento Repurpose Video.

Posso combinare il ritaglio con altre funzionalità dell'IA?

Sì. Dopo il ritaglio, puoi migliorare il tuo video utilizzando strumenti AI come avatar, voiceover e traduzioni. Esplora il AI Talking Head Generator per una personalizzazione avanzata.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

