Taglia, accorcia e lucida i tuoi video con il taglia video online gratuito. Questo strumento veloce e basato su browser rende il montaggio semplice e preciso. Rimuovi le parti indesiderate, rifinisci i tuoi clip e ottieni risultati di qualità professionale, il tutto senza scaricare software. Che sia per i social media, dimostrazioni di prodotto o tutorial, puoi creare video puliti e coinvolgenti in pochi minuti.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Modifica video senza sforzo con la precisione dell'IA
Trasforma filmati lunghi o grezzi in brevi clip coinvolgenti adatte a qualsiasi piattaforma. Con il taglia-video alimentato dall'IA di HeyGen, puoi perfezionare i video all'istante, senza bisogno di strumenti complessi o competenze di montaggio. Perfetto per creatori di contenuti sui social media, marketer e professionisti che desiderano risultati rapidi e di alta qualità
Taglia e rifinisci i tuoi video con facilità
Ritaglia i tuoi video senza sforzo con HeyGen. Carica la tua clip, regola il cursore e lascia che l'intelligenza artificiale offra transizioni fluide, tagli netti e qualità costante.
Per ottenere i migliori risultati:
Concentrati sui momenti chiave prima di tagliare
Usa l'intelligenza artificiale per rimuovere pause o errori
Taglia nei punti naturali per un flusso uniforme
Ottimizza la lunghezza per ogni piattaforma
Una volta rifilato il filmato, trasformalo facilmente in formati pronti per la piattaforma utilizzando il nostro Repurpose Video tool per TikTok, Instagram Reels, YouTube e altro.
Personalizza il tuo clip per ogni piattaforma
Scegli il tuo rapporto d'aspetto, ritaglia il fotogramma e ridimensiona il tuo video per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o Facebook. Regola il suono, disattiva l'audio o aggiungi ritocchi finali, tutto direttamente dal tuo browser.
Ritaglia, ridimensiona e riadatta i tuoi video in 4 semplici passaggi
Crea video raffinati in pochi minuti con questi semplici passaggi. Utilizza l'Istant Highlight alimentato da intelligenza artificiale per trovare e condividere le parti migliori del tuo contenuto, velocemente con il nostro traduttore di video online e gli strumenti di generazione video AI.
Importa il tuo video dal dispositivo o aggiungi un URL pubblico. Lo strumento supporta i formati MP4, MOV e AVI.
Utilizza il cursore per scegliere dove inizia e finisce il tuo clip per un taglio rapido e preciso.
Ritaglia, ridimensiona o silenzia parti del tuo video per adattarlo alle esigenze della tua piattaforma.
Salva il tuo video rifinito o condividilo direttamente su TikTok, Instagram o YouTube.
HeyGen supporta MP4, MOV, AVI e la maggior parte dei formati video comuni per un caricamento rapido. Se un file non si carica, potrebbe essere corrotto o superare i limiti di caricamento.
Puoi tagliare i video senza creare un account, rendendo così facile iniziare immediatamente. Registrati solo se desideri più funzionalità e opzioni di archiviazione cloud.
Sì. Puoi tagliare diverse sezioni ed eliminare i momenti indesiderati in un'unica modifica. Una volta terminato, esporta semplicemente il tuo video rifinito in pochi secondi.
No. Lo strumento mantiene la risoluzione originale del tuo video fornendo tagli precisi e fluidi. Puoi anche ridimensionare il tuo video utilizzando lo strumento Resize Video se necessario.
Sì. Tutti i video vengono elaborati con crittografia e cancellati automaticamente poco dopo il completamento. I tuoi contenuti rimangono privati e protetti ad ogni passaggio.
Certo. Puoi ritagliare, ridimensionare ed esportare video in formati perfetti per TikTok, Reels e YouTube Shorts. Per un riutilizzo completo, prova lo strumento Repurpose Video.
Sì. Dopo il ritaglio, puoi migliorare il tuo video utilizzando strumenti AI come avatar, voiceover e traduzioni. Esplora il AI Talking Head Generator per una personalizzazione avanzata.
