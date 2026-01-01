In HeyGen, fiducia e sicurezza significano costruire la nostra piattaforma video AI mettendo l’etica dell’IA e la protezione degli utenti al centro. Diamo priorità all’integrità, alla responsabilità e al rispetto della privacy in ogni decisione, garantendo che l’innovazione sia sempre bilanciata dal senso di responsabilità. Affrontando direttamente le preoccupazioni legate alla sicurezza dell’IA e integrando tutele nella nostra infrastruttura e nelle nostre policy, promuoviamo un ambiente rispettoso e inclusivo, in cui la creatività possa prosperare senza compromettere la sicurezza.