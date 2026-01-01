Progettato con sicurezza, etica e protezione al centro
La nostra piattaforma video basata sull’IA è progettata mettendo al primo posto sicurezza ed etica, integrando la protezione in infrastruttura e policy, pur favorendo l’innovazione. Una tecnologia potente deve dare priorità alla fiducia, non considerarla un optional.
Sicurezza completa per ogni fotogramma
Il nostro impegno va oltre le misure di sicurezza di base: applichiamo tutele complete in ogni fase del processo di generazione video. Dal momento in cui carichi i tuoi contenuti fino alla consegna finale dei tuoi video generati dall’IA, i tuoi dati sono protetti da protocolli di sicurezza leader del settore. Aggiorniamo costantemente le nostre pratiche di sicurezza per restare un passo avanti rispetto alle nuove minacce, mantenendo al contempo l’esperienza fluida e intuitiva che rende HeyGen la scelta di fiducia per la creazione di video con l’IA.
Certificato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità
I nostri valori fondamentali costituiscono una base di fiducia, responsabilità e miglioramento continuo per il team Trust and Safety.
Rispettiamo i più alti standard di onestà e trasparenza, garantendo che tutte le decisioni e le azioni siano in linea con i principi etici e con il nostro impegno per la sicurezza degli utenti.
Collaboriamo strettamente con utenti, partner ed esperti del settore per creare un ecosistema digitale più sicuro, sfruttando la conoscenza collettiva e i feedback per migliorare le nostre politiche e le nostre pratiche.
Ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre politiche, decisioni e azioni, impegnandoci a essere amministratori affidabili e degni di fiducia dell’integrità della nostra piattaforma.
Prevediamo e mitighiamo i potenziali rischi monitorando, analizzando e migliorando costantemente i nostri framework di sicurezza, affrontando i problemi prima che si aggravino.
La sicurezza e il benessere dei nostri utenti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Ascoltiamo attivamente le loro preoccupazioni e mettiamo la loro protezione al primo posto in ogni politica e decisione.
Proteggiamo i dati degli utenti con la massima attenzione, garantendo che la privacy sia tutelata e rispettata in ogni interazione sulla nostra piattaforma.
Abbracciamo le tecnologie più all’avanguardia, ma ci impegniamo a implementarle in modo responsabile, garantendo che le misure di sicurezza evolvano di pari passo con l’innovazione.
Mantieni la piena proprietà di qualsiasi avatar tu crei, sia esso fotografico o personalizzato, ma devi assicurarti di avere i diritti legali e il consenso esplicito di ogni persona la cui immagine viene utilizzata. Questo include il rispetto delle richieste di rimozione da parte delle persone ritratte.
Proibiamo rigorosamente contenuti violenti, d’odio, ingannevoli, sessualmente espliciti, che violano i diritti di terzi, offensivi, politici (ad es. di propaganda) o dannosi per i minori. Questo include anche contenuti non consentiti come truffe, disinformazione o beni soggetti a restrizioni.
Alcuni temi sensibili, come il materiale educativo che contiene elementi per adulti o contenuti religiosi trattati con rispetto, possono essere consentiti solo se chiaramente etichettati e utilizzati in modo appropriato.
In HeyGen, crediamo che una tecnologia di intelligenza artificiale rivoluzionaria debba essere accompagnata fin dall’inizio dai più alti standard di sicurezza ed etica. Il nostro team dedicato Trust & Safety garantisce che i tuoi dati siano al sicuro e che la nostra IA venga utilizzata in modo etico.
Utilizziamo strumenti di scansione basati su ML per rilevare contenuti potenzialmente non consentiti man mano che vengono caricati o generati.
I contenuti contrassegnati o critici vengono sottoposti a revisione manuale da parte di moderatori qualificati per garantire equità e accuratezza.
In caso di violazione, HeyGen può rimuovere il contenuto, bloccarne la generazione, sospendere o revocare l’accesso oppure segnalarlo alle autorità competenti, se opportuno.
Gli utenti possono contestare le decisioni di moderazione inviando un’email a [email protected], includendo i dettagli dei contenuti segnalati e le relative motivazioni. I ricorsi vengono esaminati – preferibilmente da un moderatore diverso dal primo – ma l’invio non garantisce una risposta.
Le nostre politiche di moderazione si evolvono in base alle nuove minacce, ai feedback degli utenti e ai cambiamenti della società. Gli aggiornamenti entrano in vigore immediatamente al momento della pubblicazione: fanno parte del nostro impegno continuo per la fiducia e la sicurezza.
Test di penetrazione annuale, Processo di revisione del codice, Ciclo di vita dello sviluppo software, Gestione delle vulnerabilità
Backup giornalieri del database, Crittografia a riposo, Politica di sicurezza, SSL/TLS obbligatorio, Politica di controllo degli accessi al sistema
Firewall, registrazione/monitoraggio
Archiviazione dei dati nel cloud limitata, Criteri per le password
Politica di utilizzo accettabile, Piano BCDR, Codice di condotta, Piano di disaster recovery, Piano di risposta agli incidenti, Team di risposta agli incidenti, Formazione sulla sicurezza
MFA sugli account, Blocco della sessione, Termini di servizio
Sintesi vocale
Assistenza clienti e centro di supporto
Hosting web, archiviazione dei dati, moderazione dei contenuti delle immagini e elaborazione video
Monitoraggio e avvisi delle applicazioni, archiviazione e raccolta dei log
Sintesi vocale
DNS
In HeyGen, fiducia e sicurezza significano costruire la nostra piattaforma video AI mettendo l’etica dell’IA e la protezione degli utenti al centro. Diamo priorità all’integrità, alla responsabilità e al rispetto della privacy in ogni decisione, garantendo che l’innovazione sia sempre bilanciata dal senso di responsabilità. Affrontando direttamente le preoccupazioni legate alla sicurezza dell’IA e integrando tutele nella nostra infrastruttura e nelle nostre policy, promuoviamo un ambiente rispettoso e inclusivo, in cui la creatività possa prosperare senza compromettere la sicurezza.
HeyGen soddisfa rigorosi requisiti di conformità agli standard globali come SOC 2 Type 2, GDPR, CCPA, il Data Privacy Framework e l’EU AI Act. Queste certificazioni e attestazioni dimostrano che affrontiamo i rischi legati alla sicurezza dell’IA insieme agli obblighi di protezione dei dati. Audit regolari, documentazione accurata e reportistica trasparente garantiscono che i nostri sistemi rispettino i più elevati livelli di sicurezza e privacy, in linea con i quadri normativi internazionali.
La tutela della privacy è al centro del nostro approccio alla sicurezza dell’IA. Ogni fase del processo di generazione video — dal caricamento alla consegna finale — è protetta da protocolli di sicurezza all’avanguardia nel settore. Utilizziamo crittografia, monitoraggio proattivo e le migliori pratiche in continua evoluzione provenienti dalla ricerca sulla sicurezza dell’IA per anticipare e contrastare le minacce. Oltre alle misure tecniche, rispettiamo rigorosi principi di riservatezza e responsabilità etica per garantire che i dati siano gestiti con la massima attenzione.
HeyGen applica una solida Policy di Utilizzo Accettabile e Moderazione che affronta in modo proattivo le problematiche legate alla sicurezza dell’IA e ne riduce i rischi. Le nostre misure di tutela includono:
Evolvendo le nostre politiche in base ai nuovi rischi e ai feedback della community, manteniamo HeyGen allineato alle migliori pratiche in materia di sicurezza dell’IA e uso etico dell’IA.
Lo sviluppo tecnologico di HeyGen si fonda sull’etica dell’IA ed è guidato da principi che garantiscono sicurezza e responsabilità:
Questi valori mantengono la sicurezza e l’etica dell’IA al centro di tutto ciò che sviluppiamo, garantendo che la nostra piattaforma rimanga affidabile, sicura e responsabile.
No. Garantiamo che i dati dei nostri clienti enterprise non vengano utilizzati per addestrare i nostri sistemi di intelligenza artificiale, né vengano combinati con altri dati per questo scopo.
I clienti non enterprise possono essere utilizzati per addestrare e migliorare i modelli che alimentano i nostri Servizi. Gli utenti possono rinunciare a questo addestramento, vedere: https://www.heygen.com/privacy.
No. HeyGen ha stipulato accordi con i nostri fornitori di AI che non consentono l’addestramento dei loro modelli utilizzando i dati dei clienti HeyGen.
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