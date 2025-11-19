Converti video lunghi in video brevi con l'IA

Trasforma automaticamente video lunghi in video brevi con l’AI. Crea clip pronte per diventare virali con sottotitoli, inquadratura intelligente ed esportazioni rapide.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Episodi di podcast in brevi clip

Episodi di podcast in brevi clip

Le lunghe registrazioni di podcast sono difficili da promuovere per intero. Convertire video lunghi in brevi clip con un convertitore per video brevi aiuta a mettere in evidenza i momenti chiave, le intuizioni o le reazioni che attirano nuovi ascoltatori sulle piattaforme social.

Dai webinar ai contenuti social in evidenza

Dai webinar ai contenuti social in evidenza

I webinar spesso contengono momenti preziosi nascosti in lunghe sessioni. Le clip brevi rendono facile riutilizzare questi insight in contenuti condivisibili, che prolungano la vita di ogni evento su varie piattaforme di social media.

Dai demo di prodotto a brevi video sulle funzionalità

Dai demo di prodotto a brevi video sulle funzionalità

Le demo complete possono risultare opprimenti per i nuovi spettatori. Brevi video estratti da demo più lunghe mettono in evidenza le singole funzionalità in modo chiaro e generano un coinvolgimento maggiore sui canali social.

Video educativi in lezioni brevi e facili da seguire

Video educativi in lezioni brevi e facili da seguire

Le lezioni troppo lunghe rischiano di far perdere l’attenzione. I brevi clip aiutano a rafforzare i concetti chiave, rendendo i contenuti didattici più facili da rivedere e condividere.

Contenuti per creator per pubblicare con costanza

Contenuti per creator per pubblicare con costanza

I creator spesso faticano a pubblicare contenuti ogni giorno. Trasformare un video lungo in più video brevi aiuta a mantenere una pubblicazione costante senza dover girare altro materiale.

Video di marketing trasformati in asset di campagna

Video di marketing trasformati in asset di campagna

I video lunghi di brand possono essere riutilizzati in molteplici contenuti brevi usando un convertitore di video brevi. In questo modo il messaggio rimane coerente, pur adattandolo a diverse piattaforme e audience, migliorando la strategia complessiva dei contenuti video grazie all’uso di un convertitore da video lunghi a video brevi.

Perché Heygen è il miglior strumento per trasformare video lunghi in video brevi

HeyGen aiuta creator e team a trasformare contenuti long-form in brevi video ad alte prestazioni, più velocemente e con maggiore controllo. Combina rilevamento intelligente delle clip, un formato visivo pulito e una qualità di output a livello di produzione per ottenere risultati coerenti nei contenuti brevi.

Rilevamento automatico dei momenti salienti

HeyGen analizza video lunghi per individuare i momenti che vale la pena trasformare in clip, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale avanzati per un ai clipping efficiente. Si concentra su frasi chiave, reazioni e punti di pausa naturali, così ogni video breve risulta intenzionale e non tagliato a caso, soprattutto quando si trasformano video lunghi in formati brevi.

Formattazione pronta per la piattaforma

Ogni video breve viene generato in formati pensati per Shorts, Reels e feed. Proporzioni, ritmo e sottotitoli sono gestiti automaticamente, così le clip sono subito pronte per essere pubblicate sulle varie piattaforme di social media.

Si adatta da uno a molti

Trasforma un video lungo in più video brevi in un’unica passata, sfruttando tecniche di ritaglio basate sull’IA con un clip maker. In questo modo è facile mantenere un flusso costante di pubblicazione di contenuti brevi senza dover montare più volte le stesse riprese.

Estrazione di clip basata sull'IA

HeyGen analizza il parlato, il ritmo e la struttura per trasformare video lunghi in brevi clip che mantengono contesto e chiarezza. Invece di indovinare dove tagliare, il sistema crea segmenti mirati che funzionano in modo autonomo e catturano l’attenzione.

Tre finestre sovrapposte di una videochiamata con una donna dai capelli rossi, una donna nera e un uomo sfocato.

Riformulazione intelligente per video brevi

I video orizzontali lunghi vengono automaticamente riadattati in formati verticali o quadrati. L’IA mantiene i relatori e gli elementi visivi principali al centro, eliminando inquadrature scomode e facendo sembrare le clip native ai feed dei social.

Tre persone sorridenti in riquadri video, con un pannello di controllo "Video Agent" e opzioni di script visibili.

Sottotitoli che aumentano la fidelizzazione

Ogni breve video include sottotitoli generati automaticamente con una sincronizzazione precisa. I sottotitoli migliorano l’accessibilità e mantengono gli spettatori coinvolti, soprattutto quando guardano senza audio sui dispositivi mobili.

Una donna sorridente, con un'icona "CC" e il testo "AI Captions".

Modifica rapida con controllo tramite testo

Modifica le clip regolando il testo e il timing invece di tagliare manualmente i fotogrammi, grazie a un'IA che trasforma video lunghi in short. Questo flusso di lavoro basato sul testo ti permette di perfezionare gli hook, rendere la consegna più incisiva e rigenerare rapidamente le clip usando lo stesso video sorgente.

foto di motion graphics in video

Usato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che stavo facendo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come usare il generatore da video lungo a video breve

Crea video brevi da lunghe registrazioni in quattro semplici passaggi.

Passaggio 1

Carica il tuo video lungo

Aggiungi un file video o importa contenuti esistenti. HeyGen analizza l’intera registrazione per comprenderne la struttura, il ritmo e i contenuti parlati.

Passo 2

Lascia che l'IA trovi i momenti

Il sistema individua i momenti salienti e converte automaticamente i video lunghi in brevi clip, concentrandosi su segmenti chiari e coinvolgenti grazie a una soluzione di intelligenza artificiale gratuita.

Passaggio 3

Personalizza clip

Regola sottotitoli, layout e durata delle clip per ottenere il massimo coinvolgimento sui social media. Il riquadramento intelligente garantisce che ogni short video appaia naturale nei formati verticali o quadrati, perfetto per TikTok e altre piattaforme.

Passaggio 4

Esporta e pubblica

Scarica brevi video ottimizzati per le piattaforme social oppure riutilizzali in diverse campagne usando video con l’AI. Gli aggiornamenti sono semplici: rigenera i contenuti dalla stessa fonte con l’aiuto di un’AI per trasformare video lunghi in short video.

Un Apple iMac mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, con una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa significa da video lungo a video corto?

La trasformazione da video lungo a video breve consiste nel convertire registrazioni a lunghezza intera in clip più corte pensate per la fruizione sui social e da mobile. L’IA individua i momenti salienti, elimina le parti superflue e formatta le clip in modo che siano facili da guardare e condividere, rendendola uno strumento di video AI molto efficace.

Come fa HeyGen a scegliere quali momenti ritagliare?

HeyGen analizza i modelli di parlato, l’enfasi e il ritmo per individuare in modo intelligente i momenti migliori da trasformare in clip con l’AI. Questo approccio genera brevi video che risultano completi e significativi, invece di dare l’idea di essere tagliati bruscamente.

Posso controllare la durata dei video brevi?

Sì, utilizzare strumenti di intelligenza artificiale può rendere il processo più efficiente. Puoi modificare la durata delle clip o rigenerare varianti. Questa flessibilità aiuta a adattare i video brevi alle diverse piattaforme e alle preferenze del pubblico, soprattutto quando si utilizza un creatore di clip.

I video brevi sono ottimizzati per le piattaforme social?

I video brevi sono formattati con i corretti rapporti d’aspetto, sottotitoli e ritmo per le piattaforme più popolari, rendendoli ideali come contenuti video su TikTok. Questo rende la pubblicazione più rapida e riduce la necessità di ulteriori modifiche.

Posso modificare le clip dopo che sono state generate?

La modifica tramite testo e regolazioni dei tempi è potenziata dalle funzionalità di un editor video. Questo rende semplice perfezionare hook o formulazioni senza dover intervenire in modo complesso sulla timeline.

Che tipi di video lunghi funzionano meglio?

I video con parlato in primo piano, i podcast, i webinar, le demo e le registrazioni didattiche funzionano particolarmente bene sui social come TikTok. Un parlato chiaro e una struttura ben definita aiutano l’IA a generare clip brevi più efficaci.

Questo sostituisce il montaggio video manuale?

Per la maggior parte dei flussi di lavoro di riproposizione dei contenuti, sì. L’IA si occupa del taglio, dell’inquadratura e dei sottotitoli, così i team possono concentrarsi sulla strategia dei contenuti invece che sulle modifiche manuali.

Posso creare più video brevi partendo da un unico video lungo?

Sì. Un video lungo può generare diversi video brevi in un unico flusso di lavoro, rendendolo ideale per una pubblicazione costante di contenuti in formato breve.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

