Trasforma automaticamente video lunghi in video brevi con l’AI. Crea clip pronte per diventare virali con sottotitoli, inquadratura intelligente ed esportazioni rapide.
Le lunghe registrazioni di podcast sono difficili da promuovere per intero. Convertire video lunghi in brevi clip con un convertitore per video brevi aiuta a mettere in evidenza i momenti chiave, le intuizioni o le reazioni che attirano nuovi ascoltatori sulle piattaforme social.
I webinar spesso contengono momenti preziosi nascosti in lunghe sessioni. Le clip brevi rendono facile riutilizzare questi insight in contenuti condivisibili, che prolungano la vita di ogni evento su varie piattaforme di social media.
Le demo complete possono risultare opprimenti per i nuovi spettatori. Brevi video estratti da demo più lunghe mettono in evidenza le singole funzionalità in modo chiaro e generano un coinvolgimento maggiore sui canali social.
Le lezioni troppo lunghe rischiano di far perdere l’attenzione. I brevi clip aiutano a rafforzare i concetti chiave, rendendo i contenuti didattici più facili da rivedere e condividere.
I creator spesso faticano a pubblicare contenuti ogni giorno. Trasformare un video lungo in più video brevi aiuta a mantenere una pubblicazione costante senza dover girare altro materiale.
I video lunghi di brand possono essere riutilizzati in molteplici contenuti brevi usando un convertitore di video brevi. In questo modo il messaggio rimane coerente, pur adattandolo a diverse piattaforme e audience, migliorando la strategia complessiva dei contenuti video grazie all’uso di un convertitore da video lunghi a video brevi.
Perché Heygen è il miglior strumento per trasformare video lunghi in video brevi
HeyGen aiuta creator e team a trasformare contenuti long-form in brevi video ad alte prestazioni, più velocemente e con maggiore controllo. Combina rilevamento intelligente delle clip, un formato visivo pulito e una qualità di output a livello di produzione per ottenere risultati coerenti nei contenuti brevi.
HeyGen analizza video lunghi per individuare i momenti che vale la pena trasformare in clip, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale avanzati per un ai clipping efficiente. Si concentra su frasi chiave, reazioni e punti di pausa naturali, così ogni video breve risulta intenzionale e non tagliato a caso, soprattutto quando si trasformano video lunghi in formati brevi.
Ogni video breve viene generato in formati pensati per Shorts, Reels e feed. Proporzioni, ritmo e sottotitoli sono gestiti automaticamente, così le clip sono subito pronte per essere pubblicate sulle varie piattaforme di social media.
Trasforma un video lungo in più video brevi in un’unica passata, sfruttando tecniche di ritaglio basate sull’IA con un clip maker. In questo modo è facile mantenere un flusso costante di pubblicazione di contenuti brevi senza dover montare più volte le stesse riprese.
Estrazione di clip basata sull'IA
HeyGen analizza il parlato, il ritmo e la struttura per trasformare video lunghi in brevi clip che mantengono contesto e chiarezza. Invece di indovinare dove tagliare, il sistema crea segmenti mirati che funzionano in modo autonomo e catturano l’attenzione.
Riformulazione intelligente per video brevi
I video orizzontali lunghi vengono automaticamente riadattati in formati verticali o quadrati. L’IA mantiene i relatori e gli elementi visivi principali al centro, eliminando inquadrature scomode e facendo sembrare le clip native ai feed dei social.
Sottotitoli che aumentano la fidelizzazione
Ogni breve video include sottotitoli generati automaticamente con una sincronizzazione precisa. I sottotitoli migliorano l’accessibilità e mantengono gli spettatori coinvolti, soprattutto quando guardano senza audio sui dispositivi mobili.
Modifica rapida con controllo tramite testo
Modifica le clip regolando il testo e il timing invece di tagliare manualmente i fotogrammi, grazie a un'IA che trasforma video lunghi in short. Questo flusso di lavoro basato sul testo ti permette di perfezionare gli hook, rendere la consegna più incisiva e rigenerare rapidamente le clip usando lo stesso video sorgente.
Come usare il generatore da video lungo a video breve
Crea video brevi da lunghe registrazioni in quattro semplici passaggi.
Aggiungi un file video o importa contenuti esistenti. HeyGen analizza l’intera registrazione per comprenderne la struttura, il ritmo e i contenuti parlati.
Il sistema individua i momenti salienti e converte automaticamente i video lunghi in brevi clip, concentrandosi su segmenti chiari e coinvolgenti grazie a una soluzione di intelligenza artificiale gratuita.
Regola sottotitoli, layout e durata delle clip per ottenere il massimo coinvolgimento sui social media. Il riquadramento intelligente garantisce che ogni short video appaia naturale nei formati verticali o quadrati, perfetto per TikTok e altre piattaforme.
Scarica brevi video ottimizzati per le piattaforme social oppure riutilizzali in diverse campagne usando video con l’AI. Gli aggiornamenti sono semplici: rigenera i contenuti dalla stessa fonte con l’aiuto di un’AI per trasformare video lunghi in short video.
La trasformazione da video lungo a video breve consiste nel convertire registrazioni a lunghezza intera in clip più corte pensate per la fruizione sui social e da mobile. L’IA individua i momenti salienti, elimina le parti superflue e formatta le clip in modo che siano facili da guardare e condividere, rendendola uno strumento di video AI molto efficace.
HeyGen analizza i modelli di parlato, l’enfasi e il ritmo per individuare in modo intelligente i momenti migliori da trasformare in clip con l’AI. Questo approccio genera brevi video che risultano completi e significativi, invece di dare l’idea di essere tagliati bruscamente.
Sì, utilizzare strumenti di intelligenza artificiale può rendere il processo più efficiente. Puoi modificare la durata delle clip o rigenerare varianti. Questa flessibilità aiuta a adattare i video brevi alle diverse piattaforme e alle preferenze del pubblico, soprattutto quando si utilizza un creatore di clip.
I video brevi sono formattati con i corretti rapporti d’aspetto, sottotitoli e ritmo per le piattaforme più popolari, rendendoli ideali come contenuti video su TikTok. Questo rende la pubblicazione più rapida e riduce la necessità di ulteriori modifiche.
La modifica tramite testo e regolazioni dei tempi è potenziata dalle funzionalità di un editor video. Questo rende semplice perfezionare hook o formulazioni senza dover intervenire in modo complesso sulla timeline.
I video con parlato in primo piano, i podcast, i webinar, le demo e le registrazioni didattiche funzionano particolarmente bene sui social come TikTok. Un parlato chiaro e una struttura ben definita aiutano l’IA a generare clip brevi più efficaci.
Per la maggior parte dei flussi di lavoro di riproposizione dei contenuti, sì. L’IA si occupa del taglio, dell’inquadratura e dei sottotitoli, così i team possono concentrarsi sulla strategia dei contenuti invece che sulle modifiche manuali.
Sì. Un video lungo può generare diversi video brevi in un unico flusso di lavoro, rendendolo ideale per una pubblicazione costante di contenuti in formato breve.
