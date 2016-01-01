Generatore di Aspetto per Avatar IA

Trasforma qualsiasi foto in un avatar AI realistico, espressivo o animato. Crea brevi video, costruisci il tuo gemello digitale o progetta un aspetto personalizzato che rifletta la tua personalità o il tuo marchio. Carica la tua foto, aggiungi il tuo script o audio e lascia che l'AI dia vita al tuo avatar. Ci vogliono solo pochi minuti.

  • Oltre 1100 intelligenze artificiali sotto forma di volti parlanti
  • Supporta oltre 175 lingue e dialetti
  • Genera un video con testa parlante in pochi minuti
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Generatore di Aspetto per Avatar IA

Come creare video di teste parlanti AI?

La piattaforma HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare avatar rapidamente, facilmente e senza competenze tecniche.

Passo 1

Carica la tua foto

Inizia con un'immagine chiara e frontale in modo che HeyGen possa catturare accuratamente i tuoi tratti.

Passaggio 2

Scegli lo stile del tuo avatar

Scegli un aspetto realistico, cartoon, 3D, anime o completamente personalizzato.

Passaggio 3

Personalizza il tuo avatar

Regola abbigliamento, acconciature, accessori, sfondi, scene e personalità.

Passaggio 4

Genera e Scarica

Aggiungi testo o audio, genera il tuo avatar e scarica il video del tuo avatar in alta qualità.

Dashboard di creazione video HeyGen AI con generatore di script da URL e vari strumenti di produzione video.

Caratteristiche del generatore di aspetto degli Avatar


Trasforma qualsiasi foto in un avatar parlante, scegli tra aspetti realistici o stilizzati, aggiungi voci naturali e personalizza scene e sfondi. Crea video di avatar espressivi in pochi minuti senza bisogno di riprese o montaggio.

Generatore di Aspetto per Avatar IA

Perché le persone scelgono il generatore di aspetto degli avatar HeyGen

HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare avatar rapidamente e senza competenze tecniche. Crea video di avatar per marketing, formazione, introduzioni e tutorial, e trasforma anche gli script in video completi con lo strumento HeyGen Text to Video Tool. Il tuo avatar può sorridere, parlare e reagire in modo naturale, e puoi generare video in pochi minuti. Scegli tra stili realistici, cartoon o 3D, e seleziona voci, lingue e toni adatti al tuo pubblico.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Generatore di Aspetto per Avatar

Come ottenere i migliori risultati

Inizia con una foto chiara e frontale in buona luce. Scegli uno stile che si adatti al tuo obiettivo, realistico per video professionali, cartoon per i social media e 3D per progetti creativi. Mantieni i tuoi script brevi e naturali per una sincronizzazione labiale più fluida. Testa il tuo avatar in diverse scene e prova diverse varianti per trovare l'aspetto più naturale.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Generatore di Aspetto per Avatar IA

Dai vita alle tue foto con HeyGen

Trasforma la tua foto in un avatar parlante con sincronizzazione labiale naturale e movimenti espressivi. Crea avatar realistici, cartoon, anime o in 3D, posizionali in diverse scene e genera brevi video per i social media, l'apprendimento o il business. Puoi persino far cantare la tua foto o creare un gemello digitale per presentazioni continue.
Per video raffinati in stile presentatore, prova lo strumento HeyGen AI Spokesperson Tool

una foto e un video di una donna dai capelli ricci

Domande frequenti sul generatore di video con testa parlante AI

Come posso trasformare una foto in un avatar AI?

Caricate semplicemente una foto chiara e frontale, scegliete il vostro stile preferito e personalizzate dettagli come abiti o sfondi. L'intelligenza artificiale converte automaticamente la vostra immagine in un avatar realistico o stilizzato pronto per essere utilizzato in video o per il branding. Iniziate a creare con il AI Avatar Generator.

Il mio avatar AI può parlare o sincronizzarsi con la mia voce?

Sì. Puoi aggiungere testo o caricare audio e l'intelligenza artificiale genererà un sincronismo labiale fluido, espressioni e tempistica in modo che il tuo avatar possa parlare in modo naturale. Per i video in stile presentatore, puoi anche provare lo strumento AI Spokesperson Tool.

Posso creare avatar in stile cartone animato, anime o 3D?

Sì. Puoi creare avatar realistici, cartoon, anime o in 3D a seconda dello stile del tuo contenuto. Ogni opzione supporta una completa personalizzazione in modo che tu possa adattarla alla personalità del tuo marchio, agli obiettivi creativi o all'estetica dei tuoi social media.

È adatto per contenuti aziendali e personal branding?

Assolutamente. Molti creatori e aziende utilizzano avatar per introduzioni, tutorial, video esplicativi, video di formazione, branding su LinkedIn e personaggi digitali. Per trasformare gli script in video completi con avatar, abbinatelo al AI Video Script Generator.


I bambini o gli utenti più giovani possono creare avatar in modo sicuro?

Sì. Lo strumento include stili di avatar adatti ai bambini e aspetti ludici che evitano il realismo quando necessario. Queste opzioni aiutano a creare avatar sicuri e divertenti adatti a progetti familiari, aule scolastiche e contenuti per giovani.


Posso scaricare il mio avatar in alta qualità?

Puoi esportare immagini nitide o video completi in alta risoluzione. Che tu utilizzi il tuo avatar per canali di gaming, reel, branding, formazione o contenuti social, i download rimangono nitidi e pronti per la pubblicazione.


Posso creare avatar per bambini?

Sì. HeyGen include opzioni di avatar sicure e adatte ai bambini.


Quanto tempo ci vuole per generare un avatar?

La maggior parte degli avatar è pronta in pochi minuti a seconda dello stile e del fatto che si aggiungano o meno animazioni parlate. Il processo è completamente basato su browser, quindi puoi creare rapidamente più versioni di avatar senza installare software


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background