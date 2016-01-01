Trasforma qualsiasi foto in un avatar AI realistico, espressivo o animato. Crea brevi video, costruisci il tuo gemello digitale o progetta un aspetto personalizzato che rifletta la tua personalità o il tuo marchio. Carica la tua foto, aggiungi il tuo script o audio e lascia che l'AI dia vita al tuo avatar. Ci vogliono solo pochi minuti.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Come creare video di teste parlanti AI?
La piattaforma HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare avatar rapidamente, facilmente e senza competenze tecniche.
Inizia con un'immagine chiara e frontale in modo che HeyGen possa catturare accuratamente i tuoi tratti.
Scegli un aspetto realistico, cartoon, 3D, anime o completamente personalizzato.
Regola abbigliamento, acconciature, accessori, sfondi, scene e personalità.
Aggiungi testo o audio, genera il tuo avatar e scarica il video del tuo avatar in alta qualità.
Caratteristiche del generatore di aspetto degli Avatar
Trasforma qualsiasi foto in un avatar parlante, scegli tra aspetti realistici o stilizzati, aggiungi voci naturali e personalizza scene e sfondi. Crea video di avatar espressivi in pochi minuti senza bisogno di riprese o montaggio.
Perché le persone scelgono il generatore di aspetto degli avatar HeyGen
HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare avatar rapidamente e senza competenze tecniche. Crea video di avatar per marketing, formazione, introduzioni e tutorial, e trasforma anche gli script in video completi con lo strumento HeyGen Text to Video Tool. Il tuo avatar può sorridere, parlare e reagire in modo naturale, e puoi generare video in pochi minuti. Scegli tra stili realistici, cartoon o 3D, e seleziona voci, lingue e toni adatti al tuo pubblico.
Come ottenere i migliori risultati
Inizia con una foto chiara e frontale in buona luce. Scegli uno stile che si adatti al tuo obiettivo, realistico per video professionali, cartoon per i social media e 3D per progetti creativi. Mantieni i tuoi script brevi e naturali per una sincronizzazione labiale più fluida. Testa il tuo avatar in diverse scene e prova diverse varianti per trovare l'aspetto più naturale.
Dai vita alle tue foto con HeyGen
Trasforma la tua foto in un avatar parlante con sincronizzazione labiale naturale e movimenti espressivi. Crea avatar realistici, cartoon, anime o in 3D, posizionali in diverse scene e genera brevi video per i social media, l'apprendimento o il business. Puoi persino far cantare la tua foto o creare un gemello digitale per presentazioni continue.
Per video raffinati in stile presentatore, prova lo strumento HeyGen AI Spokesperson Tool
Caricate semplicemente una foto chiara e frontale, scegliete il vostro stile preferito e personalizzate dettagli come abiti o sfondi. L'intelligenza artificiale converte automaticamente la vostra immagine in un avatar realistico o stilizzato pronto per essere utilizzato in video o per il branding. Iniziate a creare con il AI Avatar Generator.
Sì. Puoi aggiungere testo o caricare audio e l'intelligenza artificiale genererà un sincronismo labiale fluido, espressioni e tempistica in modo che il tuo avatar possa parlare in modo naturale. Per i video in stile presentatore, puoi anche provare lo strumento AI Spokesperson Tool.
Sì. Puoi creare avatar realistici, cartoon, anime o in 3D a seconda dello stile del tuo contenuto. Ogni opzione supporta una completa personalizzazione in modo che tu possa adattarla alla personalità del tuo marchio, agli obiettivi creativi o all'estetica dei tuoi social media.
Assolutamente. Molti creatori e aziende utilizzano avatar per introduzioni, tutorial, video esplicativi, video di formazione, branding su LinkedIn e personaggi digitali. Per trasformare gli script in video completi con avatar, abbinatelo al AI Video Script Generator.
Sì. Lo strumento include stili di avatar adatti ai bambini e aspetti ludici che evitano il realismo quando necessario. Queste opzioni aiutano a creare avatar sicuri e divertenti adatti a progetti familiari, aule scolastiche e contenuti per giovani.
Puoi esportare immagini nitide o video completi in alta risoluzione. Che tu utilizzi il tuo avatar per canali di gaming, reel, branding, formazione o contenuti social, i download rimangono nitidi e pronti per la pubblicazione.
Sì. HeyGen include opzioni di avatar sicure e adatte ai bambini.
La maggior parte degli avatar è pronta in pochi minuti a seconda dello stile e del fatto che si aggiungano o meno animazioni parlate. Il processo è completamente basato su browser, quindi puoi creare rapidamente più versioni di avatar senza installare software
