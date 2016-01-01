HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare avatar rapidamente e senza competenze tecniche. Crea video di avatar per marketing, formazione, introduzioni e tutorial, e trasforma anche gli script in video completi con lo strumento HeyGen Text to Video Tool. Il tuo avatar può sorridere, parlare e reagire in modo naturale, e puoi generare video in pochi minuti. Scegli tra stili realistici, cartoon o 3D, e seleziona voci, lingue e toni adatti al tuo pubblico.