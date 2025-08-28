I case study sull'IA di HeyGen mostrano come video personalizzati e scalabili favoriscano un maggiore coinvolgimento e un ROI più elevato. I brand hanno raddoppiato le conversioni e la fidelizzazione grazie ai video di onboarding, triplicato il coinvolgimento con campagne su misura e ampliato la propria portata globale con contenuti multilingue, dimostrando che HeyGen consente ai professionisti del marketing di personalizzare su larga scala, ridurre i costi e massimizzare l'impatto.