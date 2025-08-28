Come le aziende hanno successo con HeyGen

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Avatar Video · L&D

Malecare

Scopri come Malecare e Cancer Academy utilizzano HeyGen per offrire un’educazione sul cancro scalabile ed empatica che aiuta i pazienti a sentirsi informati, supportati e sicuri di sé.

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La parola "Fanneplay" in grassetto, con lettere nere a blocchi su sfondo bianco.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Scopri come lo studio Fameplay, vincitore di un Emmy Award, utilizza HeyGen per produrre video multilingue basati sull’IA, localizzare i contenuti per diversi mercati ed espandersi dal pubblico ceco al resto del mondo.

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Uomo con pizzetto in uniforme scura in un giardino giapponese, con il logo luminoso di un bonsai e la scritta sovrapposta "BONSAI MARKETING".

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Scopri come Bryan Fikes utilizza HeyGen per aiutare le piccole imprese a creare più video, risparmiare oltre 700 ore, aumentare le conversioni e far crescere la sua agenzia di marketing.

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Logo di Telemundo con una T stilizzata rossa e testo nero.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Scopri come Telemundo ha collaborato con HeyGen per creare segmenti di trasmissione dei Mondiali basati sull’IA, che hanno collocato i telecronisti in location cinematografiche impossibili, soddisfacendo al contempo le esigenze di velocità e qualità della TV in diretta.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV utilizza gli avatar AI di HeyGen per proteggere i giornalisti, preservare l’anonimato e condividere in modo sicuro le storie dall’Afghanistan con il pubblico di tutto il mondo.

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Logo di Indegene con la scritta "in" formata da blocchi geometrici rosa e blu e "degene" in testo blu.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene ha ampliato la produzione di video medicali conformi utilizzando la piattaforma di video AI di HeyGen, accelerando la consegna, riducendo i costi e rendendo possibile la creazione di contenuti multilingue a livello globale.

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Logo ELB Learning

Avatar Video · L&D

ELB Learning

Scopri come ELB Learning sfrutta HeyGen per accelerare la creazione dei contenuti e ridurre i tempi di sviluppo, aumentando al contempo scalabilità, localizzazione e coinvolgimento dei clienti.

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Una donna dai capelli scuri parla davanti a degli scaffali pieni di libri, con il logo "firstmovers.ai" nell'angolo in basso a sinistra.

Avatar Video · Creator

First Movers

Scopri come Julia McCoy ha utilizzato HeyGen per clonare se stessa, creare video senza sforzo e far crescere la sua attività nel campo dell'IA mentre si riprendeva da una crisi di salute.

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Logo Pray.com

Video Translation · Localization

Pray.com

Scopri come Pray.com utilizza la traduzione video AI di HeyGen per abbattere le barriere linguistiche, amplificare le voci del ministero e connettere le comunità di fede di tutto il mondo in 30 lingue.

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Hai domande? Abbiamo le risposte.

Cosa possono imparare le aziende dai casi di studio sull'IA che utilizzano la tecnologia di HeyGen?

I casi di studio sull'IA di HeyGen mostrano come le aziende riducano i tempi di produzione, distribuiscano contenuti su scala globale e stimolino la creatività. I team completano i video in poche ore, le agenzie realizzano contenuti in più lingue e i brand danno vita alle campagne con gli avatar, riducendo i costi e creando al contempo narrazioni di alta qualità, scalabili e adatte a diversi mercati.

In che modo i casi di studio sull'uso dell'IA nel marketing hanno dimostrato un maggiore coinvolgimento e un ROI migliore con HeyGen?

I case study sull'IA di HeyGen mostrano come video personalizzati e scalabili favoriscano un maggiore coinvolgimento e un ROI più elevato. I brand hanno raddoppiato le conversioni e la fidelizzazione grazie ai video di onboarding, triplicato il coinvolgimento con campagne su misura e ampliato la propria portata globale con contenuti multilingue, dimostrando che HeyGen consente ai professionisti del marketing di personalizzare su larga scala, ridurre i costi e massimizzare l'impatto.

Quali risultati emergono dai casi di studio sull'uso dell'IA nell'istruzione che impiegano HeyGen per la formazione e l'apprendimento?

I casi di studio di HeyGen sull'IA nell'istruzione mostrano come istituti e aziende migliorino i risultati dell'apprendimento. Gli avatar consentono simulazioni di ruolo per esercitare le competenze, le aziende modernizzano la formazione sulla conformità, i team sanitari accelerano la creazione di contenuti medici e gli insegnanti offrono lezioni multilingue, rendendo la formazione più coinvolgente, scalabile ed efficace nelle scuole, nelle aziende e nello sviluppo professionale.

In che modo i casi di studio sull'IA nel settore sanitario utilizzano HeyGen per migliorare la comunicazione e ridurre i costi?

I casi di studio di HeyGen sull'IA nel settore sanitario mostrano come gli operatori migliorino la comunicazione, riducano i costi e amplino l'accesso. I medici condividono conoscenze mediche tramite video esplicativi, i team dimezzano i tempi di produzione dei contenuti formativi e gli operatori distribuiscono su larga scala contenuti multilingue per le certificazioni, offrendo una formazione accurata e conveniente a pazienti, professionisti e pubblico internazionale.

In che modo Würth Group ha utilizzato la generazione di video con l'IA di HeyGen per ottenere risultati di successo?

Würth è passata da una comunicazione scritta a un approccio incentrato sui video, utilizzando HeyGen per generare video multilingue basati su avatar. Ha ridotto i costi di traduzione dell'80%, dimezzato i tempi di produzione e consentito ai dipendenti di imparare a usare la piattaforma in soli 45 minuti, rendendo la formazione e la comunicazione globali e coinvolgenti più efficienti e convenienti.

Cosa possono imparare le aziende dall'esperienza di Komatsu nell'uso degli avatar IA per creare storie dei clienti con l'intelligenza artificiale?

Il caso di studio di Komatsu sull’IA mostra come le aziende possano utilizzare avatar IA per trasformare la formazione e la comunicazione. Creando video multilingue, coerenti e coinvolgenti, Komatsu ha portato i tassi di completamento a quasi il 90%, migliorato la memorizzazione delle conoscenze e ridotto i costi di produzione. Il suo successo evidenzia come le storie dei clienti che utilizzano l’IA dimostrino la scalabilità di soluzioni di apprendimento coerenti con il brand, applicabili non solo alla formazione, ma anche al marketing e alla comunicazione globale.

In che modo trivago ha migliorato i risultati di marketing con i case study sull'IA di HeyGen?

L’esperienza di trivago con HeyGen dimostra che i casi di studio sull’uso dell’IA nel marketing possono semplificare notevolmente la localizzazione dei video. Grazie ai traduttori e agli avatar basati sull’IA di HeyGen, trivago ha dimezzato i tempi di post-produzione (risparmiando 3-4 mesi), localizzato rapidamente gli spot televisivi per 30 mercati e mantenuto un’identità di marca coerente, ottenendo risultati di marketing scalabili, efficienti e di alta qualità.

In che modo Ogilvy ha utilizzato gli avatar AI nei casi di studio sul marketing basato sull'AI?

Ogilvy ha collaborato con HeyGen per creare video di marketing coinvolgenti e basati su avatar, come una campagna rivolta alla Generazione Z con il personaggio virtuale di una cantante. Grazie agli avatar di HeyGen, ha prodotto su larga scala contenuti altamente personalizzati e localizzati, rafforzando il legame con il pubblico, preservando il tono emotivo e aumentando il coinvolgimento nei diversi mercati.