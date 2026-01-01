Indegene è un’organizzazione globale di servizi per le scienze della vita che aiuta le aziende farmaceutiche e sanitarie a tradurre informazioni scientifiche e mediche complesse in comunicazioni chiare, coinvolgenti e conformi alle normative. La sua attività copre l’intero ciclo di vita del prodotto, supportando tutti gli stakeholder, dai professionisti sanitari e dai pazienti ai team medici e regolatori interni.

Al centro dell’attività di Indegene c’è una sfida cruciale: semplificare contenuti scientifici altamente tecnici mantenendo al contempo accuratezza e integrità normativa.

Tradizionalmente, questo significava produrre contenuti scritti di alta qualità, presentazioni e video realizzati professionalmente in conformità con rigorosi standard medici, legali e normativi (MLR). Ma con l’aumento della domanda di contenuti personalizzati, multilingue e scalabili, i limiti della produzione video tradizionale sono diventati evidenti.

Tutto è cambiato quando Indegene ha iniziato a integrare HeyGen nei suoi flussi di lavoro per contenuti e video.

Superare la complessità della produzione video tradizionale

Prima di adottare HeyGen, ogni progetto video richiedeva il coordinamento di più team, tra cui autori di contenuti, revisori medici, doppiatori, montatori video e troupe di produzione.

Il flusso di lavoro prevedeva la stesura dei copioni, le revisioni mediche, legali e regolatorie (MLR), la creazione degli storyboard, le riprese video, la registrazione delle voci fuori campo, il montaggio e numerosi cicli di feedback. Anche piccole modifiche potevano comportare una revisione sostanziale del lavoro.

«Qualsiasi aggiornamento o attività di localizzazione spesso significava dover ri-registrare e ri-montare i video, aumentando ulteriormente tempi, costi e dipendenza dalle risorse», ha dichiarato Indegene.

Questo ha creato diverse sfide:

Elevati requisiti di personale in più team

Tempi di produzione lunghi a causa dei cicli di coordinamento e revisione

Costi più elevati dovuti a riprese in studio e talent

Scalabilità limitata nella produzione di più versioni o aggiornamenti

Flussi di lavoro di localizzazione complessi che richiedono nuove registrazioni

Il processo era efficace ma difficile da scalare in un ambiente globale in rapida evoluzione.

Adottare l’IA per trasformare i flussi di lavoro nella creazione di video

Per affrontare queste sfide, Indegene ha integrato HeyGen nella propria pipeline di produzione, trasformando radicalmente il modo in cui i video vengono creati e distribuiti.

Il nuovo flusso di lavoro è completamente digitale, automatizzato e scalabile.

Invece di coordinare riprese fisiche, i team ora caricano direttamente in HeyGen script o presentazioni. Gli avatar generati dall’IA sostituiscono i presentatori umani, eliminando la necessità di studi, pianificazioni e produzioni in loco.

La piattaforma consente una rapida generazione di video, permettendo ai team di creare in pochi minuti video di alta qualità basati su avatar. Gli aggiornamenti sono altrettanto semplici e immediati.

La localizzazione, che in passato era uno degli aspetti più dispendiosi in termini di tempo della produzione, è ora significativamente più rapida.

“I video multilingue possono essere generati rapidamente senza riprese aggiuntive né registrazioni di voiceover”, ha dichiarato Indegene.

Questo cambiamento ha permesso a Indegene di scalare la produzione video a livello globale, mantenendo al contempo coerenza, conformità e qualità.

Fornire contenuti medici scalabili, conformi e coinvolgenti

Con HeyGen, Indegene ora produce un’ampia gamma di formati di contenuto, tra cui video con avatar, materiali di formazione localizzati, podcast e conversioni da PPT a video.

Uno dei principali casi d’uso sono i video esplicativi clinici per aziende farmaceutiche. Questi video illustrano il meccanismo d’azione del farmaco, i benefici clinici e il valore per il paziente in modo chiaro e coinvolgente.

In passato, la produzione di questi contenuti richiedeva settimane di lavoro e il coinvolgimento di più team. Con HeyGen, il processo è stato notevolmente semplificato.

Gli avatar AI fungono da presentatori, offrendo contenuti con un tono adattato ai diversi tipi di pubblico. Le spiegazioni tecniche possono essere rivolte ai professionisti sanitari, mentre versioni semplificate possono essere create per pazienti e caregiver.

Allo stesso tempo, elementi visivi dinamici e di branding vengono integrati con gli standard normativi per garantire chiarezza, coinvolgimento e conformità.

Il risultato è un sistema scalabile per offrire comunicazioni mediche coerenti e di alta qualità in tutte le regioni e per tutti i tipi di pubblico.

Ottenere miglioramenti misurabili in velocità, costi e scalabilità

L’impatto dell’integrazione di HeyGen è stato significativo in tutte le operazioni di Indegene.

Risparmio di tempo : La produzione video tradizionale richiedeva 6–8 settimane per ogni video. Con HeyGen, lo stesso risultato può essere consegnato in 5–10 giorni, inclusa la localizzazione.

: La produzione video tradizionale richiedeva 6–8 settimane per ogni video. Con HeyGen, lo stesso risultato può essere consegnato in 5–10 giorni, inclusa la localizzazione. Aggiornamenti più rapidi : Le modifiche che in passato richiedevano giorni di lavoro possono ora essere completate in pochi minuti o al massimo in poche ore.

: Le modifiche che in passato richiedevano giorni di lavoro possono ora essere completate in pochi minuti o al massimo in poche ore. Riduzione della manodopera : I team di produzione sono stati snelliti da 5–8 persone a soli 1–2 operatori, liberando risorse per attività a maggior valore aggiunto.

: I team di produzione sono stati snelliti da 5–8 persone a soli 1–2 operatori, liberando risorse per attività a maggior valore aggiunto. Efficienza dei costi : I costi di produzione sono diminuiti del 50–60%, eliminando la necessità di studi, talenti e di un’estesa post-produzione.

: I costi di produzione sono diminuiti del 50–60%, eliminando la necessità di studi, talenti e di un’estesa post-produzione. Scalabilità e localizzazione: La produzione di video multilingue è ora 5–10 volte più veloce, consentendo una rapida distribuzione globale.

Questi miglioramenti hanno permesso a Indegene di produrre più contenuti, più rapidamente e con meno risorse, mantenendo al contempo rigorosi standard di conformità.

Per Indegene, l’adozione di HeyGen rappresenta molto più di un semplice miglioramento del flusso di lavoro; segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui viene veicolata la comunicazione scientifica.

Combinando la generazione di video basata sull’IA con una profonda competenza nelle scienze della vita, Indegene ha creato un modello scalabile per offrire contenuti accurati, coinvolgenti e conformi a livello globale.

Il risultato è un approccio alla comunicazione più rapido, efficiente e flessibile, che colma il divario tra scienza e comprensione e favorisce migliori risultati in ambito sanitario.