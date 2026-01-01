Il ritmo era all’altezza del torneo stesso.

Le singole generazioni richiedevano solo dai cinque ai dieci minuti, consentendo di ottenere circa venti performance candidate ogni ora. Le revisioni dei dialoghi potevano spesso essere completate in quindici minuti, offrendo ai produttori la flessibilità di adattarsi ai cambi di accoppiamento senza dover ricostruire intere sequenze.

Quando le risorse sono arrivate a Telemundo, erano quasi pronte per la messa in onda, complete di suoni ambientali. Il team di post-produzione dell’emittente ha aggiunto musica con licenza e ha completato il mix finale prima della trasmissione.

Costruito con talento, in ogni fase del percorso

Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza i commentatori stessi. Ognuno dei quattro talent di Telemundo ha partecipato con pieno consenso e ha mantenuto il controllo su come appariva e su ciò che diceva.

Lavorando in collaborazione con CAA Vault, la soluzione completa di CAA per l’acquisizione, l’archiviazione e la concessione in licenza di sembianze digitali, voce e proprietà intellettuale, il risultato ha portato i talenti in ambienti che le telecamere non avrebbero mai potuto raggiungere, permettendo loro al contempo di mantenere sempre il controllo sul proprio nome, immagine e sembianze.

Risolvere i dettagli che gli spettatori non notano mai

La tecnologia ha reso possibile il progetto. I dettagli lo hanno reso credibile.

La pronuncia spagnola, il ritmo e gli accenti regionali sono stati perfezionati attraverso numerosi cicli di revisione con produttori madrelingua spagnoli. Ogni interpretazione è stata valutata per cadenza, espressività e autenticità prima della revisione da parte del cliente.

Il team di produzione ha inoltre risolto innumerevoli sfide di performance sottili, dai movimenti delle mani e le espressioni facciali alla qualità della voce e alla sincronizzazione.

Questi perfezionamenti sono avvenuti mentre gli script continuavano a evolversi in base ai risultati del torneo, comprimendo i tempi di produzione in cicli di iterazione notturni.

Il progetto non è stato semplicemente un esercizio di generazione di video con l’IA. È stata una produzione di broadcast costruita attorno all’IA.

Un modello per il futuro delle trasmissioni

Per decenni, la produzione televisiva è stata limitata dalla logistica. Se i talenti non potevano viaggiare, se non era possibile ottenere i permessi o se le scadenze arrivavano troppo in fretta, alcune idee creative non arrivavano mai in onda.

Questa collaborazione ha suggerito un futuro diverso. Invece di sostituire telecamere, troupe o la produzione tradizionale, l’IA ha ampliato ciò che i team di produzione potevano immaginare fin dall’inizio.

Telemundo non ha utilizzato l’IA perché fosse una novità.

La rete lo ha utilizzato perché offriva un modo nuovo e innovativo per gestire storie logisticamente complesse in termini di produzione tradizionale, all’interno delle reali condizioni delle trasmissioni sportive in diretta.

Per HeyGen, il progetto ha rappresentato molto più di una campagna di successo. Ha dimostrato che uno dei più grandi broadcaster al mondo era disposto a fidarsi di talenti generati dall’IA durante il più grande evento sportivo del pianeta, con scadenze in tempo reale, in un contesto di trasmissione in cui la qualità non è opzionale.

Quella pietra miliare va ben oltre il mondo dello sport.

Lo stesso flusso di produzione può aiutare le emittenti a reagire alle notizie dell’ultima ora, permettere agli studi di intrattenimento di collocare i talent in ambienti impossibili e offrire ai creator modi completamente nuovi di raccontare storie, senza essere limitati dal tempo, dalla geografia o dalla produzione fisica.

La domanda non è più se l’IA abbia un posto nel broadcasting, ma cosa creerà con essa la prossima generazione di narratori.