Alcune storie sono impossibili da girare. Non perché non meritino di essere raccontate, ma perché vanno oltre la portata della produzione tradizionale.
Immagina di piazzare un telecronista sportivo con vista su Los Angeles. Oppure di trasmettere dal centro di Times Square pochi minuti prima del calcio d’inizio. O ancora di offrire l’analisi pre-partita da un castello di sabbia su una spiaggia privata.
Per la copertura dei Mondiali di Telemundo, quelle non erano esercitazioni di fantasia creativa. Erano il brief creativo.
L’emittente voleva sorprendere gli spettatori con momenti cinematografici che non sarebbero stati possibili con una produzione tradizionale. La sfida era dare vita a queste idee durante uno degli eventi sportivi più frenetici, in cui gli accoppiamenti cambiano di giorno in giorno, i tempi di produzione si riducono a poche ore e ogni trasmissione deve rispettare gli standard televisivi.
Lavorando al fianco della principale agenzia di intrattenimento e sport Creative Artists Agency (CAA) e di Telemundo, HeyGen ha contribuito a trasformare quella visione in realtà, creando quattro segmenti di trasmissione basati sull’IA andati in onda durante tutta la copertura di Telemundo della fase a eliminazione diretta dei Mondiali.
Il progetto ha segnato la prima grande partnership di HeyGen per una diretta televisiva e ha dimostrato che il video basato sull’IA è passato da tecnologia sperimentale a strumento di produzione pronto per il prime time.
Non si trattava di sostituire nulla di ciò che Telemundo aveva già programmato. Si trattava di aggiungere qualcosa di incrementale e creativo a una trasmissione che sarebbe andata in onda comunque, usando l’IA in modo mirato per aumentare il coinvolgimento ed espandere le possibilità della copertura.
Raccontare storie oltre i limiti della produzione
La sfida creativa non era trovare location interessanti, ma rendere credibili quelle impossibili al punto da sostenere la storia.
Una produzione tradizionale avrebbe richiesto più troupe, viaggi internazionali, permessi per le location, effetti visivi e settimane di post-produzione. Nessuna di queste tempistiche sarebbe stata compatibile con un torneo in cui il prossimo avversario sarebbe stato definito solo pochi giorni prima della messa in onda.
Invece di chiedersi fin dove potessero arrivare le telecamere, il team iniziò a porsi un’altra domanda: dove dovrebbe svolgersi la storia se non ci fossero affatto limiti di produzione?
Quel cambiamento ha sbloccato un approccio creativo completamente nuovo.
Progettare i momenti invece di riprenderli
La campagna finale presentava quattro commentatori di Telemundo inseriti in ambientazioni cinematografiche ispirate al torneo:
- Adriana Monsalve è apparsa con vista su Los Angeles.
- Pablo Mariño è diventato "El Gran DT" nel bel mezzo di Times Square.
- José Luis López Salido ha fornito la sua analisi da un castello di sabbia su una spiaggia privata di Miami.
- Luis Omar Tapia era solo al centrocampo all’interno del Dallas Stadium.
Ogni segmento durava dai 20 ai 30 secondi ed è andato in onda durante il pre-partita di Telemundo, dai quarti di finale fino alla finale della Coppa del Mondo.
L’obiettivo non era convincere gli spettatori che questi momenti fossero davvero accaduti. Si trattava invece di abbracciare l’IA come un mezzo creativo, capace di portare i talent dove le telecamere non potrebbero mai arrivare.
Invece di nascondere la tecnologia, la produzione l’ha celebrata.
Pensato per la trasmissione, non per i social media
Realizzare una televisione cinematografica è molto diverso dal creare un video per i social.
Ogni segmento doveva soddisfare i requisiti di consegna per la messa in onda, mantenendo al contempo un suono naturale per il pubblico ispanofono e tenendo conto delle revisioni della sceneggiatura che spesso arrivavano solo poche ore prima della produzione.
Il flusso di lavoro ha unito due team specializzati di HeyGen.
Il team Avatar ha trasformato le riprese sul set di Telemundo in performance digitali espressive utilizzando Avatar V, Voice N e Video TTS, preservando l’identità di ogni commentatore e consentendo performance dinamiche in ambienti completamente nuovi.
Da lì, il team di produzione di HeyGen ha costruito mondi cinematografici attorno a ogni performance, componendo le scene, perfezionando i movimenti, migliorando la qualità dei filmati e preparando ogni contenuto per la messa in onda televisiva.
Il ritmo era all’altezza del torneo stesso.
Le singole generazioni richiedevano solo dai cinque ai dieci minuti, consentendo di ottenere circa venti performance candidate ogni ora. Le revisioni dei dialoghi potevano spesso essere completate in quindici minuti, offrendo ai produttori la flessibilità di adattarsi ai cambi di accoppiamento senza dover ricostruire intere sequenze.
Quando le risorse sono arrivate a Telemundo, erano quasi pronte per la messa in onda, complete di suoni ambientali. Il team di post-produzione dell’emittente ha aggiunto musica con licenza e ha completato il mix finale prima della trasmissione.
Costruito con talento, in ogni fase del percorso
Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza i commentatori stessi. Ognuno dei quattro talent di Telemundo ha partecipato con pieno consenso e ha mantenuto il controllo su come appariva e su ciò che diceva.
Lavorando in collaborazione con CAA Vault, la soluzione completa di CAA per l’acquisizione, l’archiviazione e la concessione in licenza di sembianze digitali, voce e proprietà intellettuale, il risultato ha portato i talenti in ambienti che le telecamere non avrebbero mai potuto raggiungere, permettendo loro al contempo di mantenere sempre il controllo sul proprio nome, immagine e sembianze.
Risolvere i dettagli che gli spettatori non notano mai
La tecnologia ha reso possibile il progetto. I dettagli lo hanno reso credibile.
La pronuncia spagnola, il ritmo e gli accenti regionali sono stati perfezionati attraverso numerosi cicli di revisione con produttori madrelingua spagnoli. Ogni interpretazione è stata valutata per cadenza, espressività e autenticità prima della revisione da parte del cliente.
Il team di produzione ha inoltre risolto innumerevoli sfide di performance sottili, dai movimenti delle mani e le espressioni facciali alla qualità della voce e alla sincronizzazione.
Questi perfezionamenti sono avvenuti mentre gli script continuavano a evolversi in base ai risultati del torneo, comprimendo i tempi di produzione in cicli di iterazione notturni.
Il progetto non è stato semplicemente un esercizio di generazione di video con l’IA. È stata una produzione di broadcast costruita attorno all’IA.
Un modello per il futuro delle trasmissioni
Per decenni, la produzione televisiva è stata limitata dalla logistica. Se i talenti non potevano viaggiare, se non era possibile ottenere i permessi o se le scadenze arrivavano troppo in fretta, alcune idee creative non arrivavano mai in onda.
Questa collaborazione ha suggerito un futuro diverso. Invece di sostituire telecamere, troupe o la produzione tradizionale, l’IA ha ampliato ciò che i team di produzione potevano immaginare fin dall’inizio.
Telemundo non ha utilizzato l’IA perché fosse una novità.
La rete lo ha utilizzato perché offriva un modo nuovo e innovativo per gestire storie logisticamente complesse in termini di produzione tradizionale, all’interno delle reali condizioni delle trasmissioni sportive in diretta.
Per HeyGen, il progetto ha rappresentato molto più di una campagna di successo. Ha dimostrato che uno dei più grandi broadcaster al mondo era disposto a fidarsi di talenti generati dall’IA durante il più grande evento sportivo del pianeta, con scadenze in tempo reale, in un contesto di trasmissione in cui la qualità non è opzionale.
Quella pietra miliare va ben oltre il mondo dello sport.
Lo stesso flusso di produzione può aiutare le emittenti a reagire alle notizie dell’ultima ora, permettere agli studi di intrattenimento di collocare i talent in ambienti impossibili e offrire ai creator modi completamente nuovi di raccontare storie, senza essere limitati dal tempo, dalla geografia o dalla produzione fisica.
La domanda non è più se l’IA abbia un posto nel broadcasting, ma cosa creerà con essa la prossima generazione di narratori.