Malecare è un’organizzazione nazionale di supporto e advocacy per i malati di cancro guidata da Darryl Mitteldorf, un oncologo e assistente sociale che ha trascorso decenni ad aiutare i pazienti a vivere più a lungo e più felicemente. Quello che è iniziato 30 anni fa come risposta alla diagnosi di cancro alla prostata di suo padre è diventato una delle più grandi organizzazioni oncologiche degli Stati Uniti. «L’ho vista come un’opportunità di vendetta contro la malattia», ha detto Darryl.

Al centro del lavoro di Malecare c’è Cancer Academy, una piattaforma di formazione digitale creata per offrire ai pazienti oncologici e ai loro cari indicazioni chiare e pratiche. «Cancer Academy è una piattaforma per tutti i pazienti oncologici e per tutte le persone che amano i pazienti oncologici», ha detto Darryl. Attraverso video brevi e mirati, la piattaforma punta a restituire fiducia, ridurre la paura e aiutare le persone a orientarsi meglio tra cure, sintomi e sfide quotidiane.

Col tempo, Malecare si è resa conto che la sua visione educativa richiedeva migliaia di video, ognuno accuratamente realizzato, di sostegno emotivo e medicalmente preciso. Ma con un team composto esclusivamente da assistenti sociali e psicologi, produrre un volume così grande di contenuti di alta qualità sembrava impossibile.

«La piattaforma Cancer Academy di Malecare richiede migliaia di video», ha detto Darryl. «Prima di HeyGen, la difficoltà era creare migliaia di contenuti su larga scala con un team di sei persone, tutte assistenti sociali o psicologi, e nessuna con esperienza nella produzione video.»

Tutto è cambiato quando il team ha scoperto HeyGen. La piattaforma ha permesso loro di creare su larga scala video educativi empatici e accurati, senza competenze specialistiche di ripresa né costose risorse di produzione.

Superare le barriere di produzione per raggiungere milioni di pazienti

Prima di HeyGen, Malecare faticava a raggiungere l’intera comunità di pazienti che aveva bisogno di informazioni. “Abbiamo 120.000 persone che partecipano ai nostri gruppi di supporto. Ci sono milioni di persone a cui è stato diagnosticato un cancro. Quindi ci stiamo perdendo moltissime persone”, ha detto Darryl.

Raggiungere quei pazienti richiedeva un livello di produzione video che il team semplicemente non riusciva a ottenere. Avevano bisogno di presentatori ripetibili, di una comunicazione chiara e di un’elevata quantità di contenuti, ma le riprese dal vivo erano lente, costose e dipendenti da collaboratori esterni. «Non dobbiamo aspettare che si liberi lo studio o che i relatori originali si presentino. Non dobbiamo assumere persone altamente specializzate», ha detto Darryl. «Sono un assistente sociale e sto realizzando video allo stesso livello, o quasi, di professionisti con 20 o 30 anni di esperienza.»

Senza la capacità di produrre contenuti in modo costante e rapido, molti pazienti non avevano accesso a risposte affidabili. Il team sentiva spesso di persone che guardavano i video nel cuore della notte, spaventate e incerte se i loro sintomi fossero normali.

«Ogni volta che sudano di notte e si chiedono: cosa dirò al mio medico? O riuscirò a superare la notte? Possono guardare un video generato con HeyGen e scoprire che il farmaco che stanno assumendo ha effettivamente un effetto collaterale. Sopravviverai alla notte e ti godrai il domani.»

Per Malecare, aiutare i pazienti a sentirsi rassicurati in quei momenti è diventato centrale per la loro missione e il motivo per cui avevano bisogno di una soluzione scalabile e affidabile.

Adottare l’IA per ampliare l’educazione con chiarezza, fiducia e attenzione

La prima esperienza del team con HeyGen è stata quella che Darryl definisce un “momento magico”. In un solo giorno, lavorando dal suo salotto, sono riusciti a ottenere qualcosa che prima sembrava impossibile.

“Eravamo in tre seduti nel mio soggiorno e, alla fine della giornata, avevamo realizzato 15 video. Era tipo: ‘come abbiamo fatto a farlo?’” ha detto Darryl. “Quindici video assolutamente validi, pronti per essere pubblicati.”

Quel momento mostrò loro ciò che era possibile. HeyGen ha permesso di ampliare la produzione oltre pochi collaboratori e di mettere ogni membro del team in condizione di creare contenuti video solidi e coerenti. “Abbiamo distribuito quel flusso di lavoro ai singoli”, spiegò Darryl. “Gli psicologi potevano tranquillamente realizzare da 5 a 10 video al giorno.”

Trovare la voce e il tono giusti era altrettanto importante. Malecare ha osservato che i pazienti oncologici reagivano meglio a presentatori alla mano, soprattutto a quelli che ricordavano gli insegnanti di scienze del liceo. Dopo aver testato decine di presentatori reali, HeyGen ha permesso al team di riprodurre digitalmente quelle voci calde e rassicuranti.

«Possiamo davvero infondere a ogni avatar una personalità», disse Darryl. «Potremmo imitare gli stessi insegnanti di scienze delle superiori che usavamo come persone in carne e ossa.»

Spesso i pazienti non riescono a distinguere quali video presentano relatori reali e quali utilizzano avatar e, in molti casi, le persone si sentono ancora più coinvolte dalle versioni digitali. Un partecipante a un focus group ha condiviso un’osservazione che è rimasta impressa a Darryl da allora:

“So che è un avatar. Mi avete detto che è un avatar, ma sento di poter avere con loro una conversazione più profonda proprio sull’argomento che mi stanno presentando. E anche adesso sento le lacrime salirmi agli occhi pensando a come sappiamo di essere riusciti a entrare in contatto con le persone, a farle sentire a proprio agio, a ridurre la loro ansia e ad aiutarle davvero ad ascoltare e recepire informazioni davvero difficili.”

Per Darryl, questa reazione emotiva dimostrava che HeyGen non si limitava a offrire scalabilità, ma stava potenziando l’empatia. “Se ci fosse una sola cosa da dire su HeyGen, è che non avrai solo il controllo, ma avrai la possibilità di usare la tua creatività e il tuo cuore per creare conversazioni con persone che non hai mai incontrato.”

Ottenere risultati misurabili e ristabilire la fiducia dei pazienti

HeyGen è diventato una parte fondamentale del flusso di lavoro di Malecare, permettendo al team di creare contenuti con precisione e agilità.

«Ho la possibilità di creare contenuti educativi digitali che possiamo misurare, capire quale parte di un video necessita di modifiche e poi rieditarla. Puoi farlo solo quando hai il controllo digitale sulle prestazioni dell’avatar», ha detto Darryl.

HeyGen rende il lavoro sostenibile anche dal punto di vista emotivo e creativo. Invece di sentirsi sopraffatto all’idea di montare i video, Darryl parla di una sensazione di leggerezza. “Lo studio di editing mi permette di non dover pensare al processo di montaggio. Non sto montando, sto creando”, ha detto Darryl. “È una sensazione straordinaria da provare.”

Soprattutto, i risultati per i pazienti stanno migliorando. Malecare si affida a strumenti validati per misurare i cambiamenti nella conoscenza, nella preparazione e nel livello di attivazione dei pazienti. “Tutti i nostri numeri hanno superato le nostre aspettative”, ha detto Darryl. “Ci sono pochissime cose di cui si possa dire che raggiungano risultati così rapidamente come siamo riusciti a dimostrare.”

Per Darryl e il suo team, HeyGen è più di uno strumento: è un modo per incontrare i pazienti con chiarezza, conforto e speranza nei momenti in cui ne hanno più bisogno. “È come se un angelo fosse sceso attraverso il loro iPhone e fosse entrato nella loro testa”, ha detto Darryl. “Ed è davvero meraviglioso.”