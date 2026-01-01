Zarin TV è stata fondata con una missione semplice ma ambiziosa: creare una piattaforma in cui le storie afghane possano essere raccontate in modo autentico, indipendente e senza paura.
L’organizzazione si concentra su notizie di comunità, istruzione, intrattenimento e questioni femminili, mettendo in evidenza prospettive spesso trascurate dai media tradizionali. Il team collabora con giornalisti e collaboratori in diversi paesi per offrire reportage e narrazioni che riflettano le realtà della vita in Afghanistan.
“La nostra missione era offrire notizie e intrattenimento per la comunità, principalmente formazione e aprire nuove strade, ad esempio facendo luce sulla questione femminile”, ha dichiarato Mariam Harris, Direttrice dello Sviluppo e delle Partnership di Zarin TV.
Ma dopo che i talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan, il giornalismo indipendente è diventato sempre più pericoloso. I reporter rischiavano di esporre se stessi e le loro famiglie semplicemente svolgendo il proprio lavoro.
Quella sfida ha portato Zarin TV ad adottare HeyGen. Utilizzando avatar basati sull’IA, l’organizzazione ha trovato un modo per proteggere l’identità dei giornalisti continuando a condividere storie che altrimenti non raggiungerebbero mai il pubblico.
Superare i rischi per la sicurezza dei giornalisti indipendenti
Per Zarin TV, la sfida non è mai stata semplicemente produrre contenuti, ma farlo in sicurezza. Quando i giornalisti riportano notizie che criticano il governo o mettono in luce questioni sensibili, le conseguenze possono essere gravi.
«Se usiamo i nostri veri giornalisti e le persone reali che fanno questo lavoro, le loro famiglie vengono molestate a casa», spiegò Mariam.
In alcuni casi, le famiglie potevano subire intimidazioni, molestie o persino arresti a causa del lavoro dei giornalisti. Di conseguenza, molte storie non venivano mai raccontate. I giornalisti dovevano valutare l’importanza di condividere le informazioni rispetto ai potenziali rischi per sé stessi e per i propri cari.
«Abbiamo dovuto davvero, davvero nascondere l’identità», disse Mariam.
Allo stesso tempo, Zarin TV voleva ampliare la copertura di temi di cui si parlava raramente in pubblico, tra cui i diritti delle donne, i diritti umani, l’istruzione e la vita quotidiana all’interno dell’Afghanistan.
Il team aveva bisogno di un modo per mantenere i giornalisti al sicuro, preservando al contempo la fiducia e il legame che nascono dal racconto tramite video.
Adottare avatar AI per proteggere le identità e raccontare più storie
Mariam ha scoperto HeyGen per la prima volta grazie ai membri del suo team di produzione, che ne hanno riconosciuto subito il potenziale.
Il team ha iniziato a utilizzare gli avatar predefiniti di HeyGen per creare notiziari multilingue, nascondendo l’identità dei reporter dietro realistici presentatori IA.
«Abbiamo creato questi agenti e costruito dei personaggi basati sulla loro personalità», disse Mariam.
Invece di mostrare veri giornalisti sullo schermo, Zarin TV poteva ora presentare le notizie tramite conduttori generati dall’IA che rispecchiavano la lingua, il pubblico e lo stile di ogni trasmissione.
L’organizzazione ha sperimentato la produzione di contenuti in sette lingue, così che il team potesse selezionare con attenzione avatar che risultassero culturalmente appropriati per ciascun pubblico.
Il realismo degli avatar ha inoltre aiutato il pubblico a interagire con i contenuti in modo naturale.
«Molte persone non sapevano nemmeno che fosse IA», disse.
Combinando copioni creati dai giornalisti con presentatori AI, Zarin TV ha ottenuto un modo scalabile per pubblicare storie sensibili senza esporre i collaboratori a rischi inutili.
Ampliare l’accesso alle notizie oltre le lingue e i confini
Prima di adottare gli avatar AI, produrre contenuti multilingue era notevolmente più difficile e richiedeva molto più tempo. Ora Zarin TV può adattare le notizie per diversi pubblici mantenendo al contempo la coerenza tra le varie trasmissioni.
I giornalisti del team sviluppano i servizi e le sceneggiature, mentre i produttori scelgono l’avatar e la lingua più adatti per ogni storia.
Questo approccio consente a Zarin TV di raggiungere un pubblico ben oltre i confini dell’Afghanistan, aiutando al contempo gli spettatori di tutto il mondo a comprendere le realtà della vita all’interno del paese.
La piattaforma attira attualmente quasi due milioni di visitatori al suo sito web ogni mese e continua a far crescere il proprio pubblico sui canali social. L’organizzazione vede anche opportunità future per espandersi oltre la tradizionale programmazione di notizie.
Gli avatar AI rendono queste possibilità realizzabili, preservando al contempo l’anonimato che rimane essenziale per molti collaboratori.
Dare ai giornalisti la libertà di raccontare storie in sicurezza
Per Zarin TV, il valore più grande di HeyGen non è l’efficienza o la velocità di produzione, ma la protezione.
La piattaforma permette ai giornalisti di riportare temi sensibili, affrontare realtà difficili e dare voce a chi è meno rappresentato, senza esporre se stessi o le proprie famiglie a rischi inutili.
«HeyGen ci ha permesso di avere più libertà», ha detto Mariam.
Ha aggiunto che il contributo più importante della piattaforma è "l’anonimato che possiamo garantire ai nostri giornalisti."
Se gli avatar AI non fossero più disponibili, Zarin TV probabilmente dovrebbe affidarsi a servizi di informazione solo audio, identità oscurate o a una produzione video notevolmente ridotta. Invece, l’organizzazione può continuare a creare contenuti coinvolgenti e incentrati sulle persone, con cui il pubblico riesce a entrare in sintonia.
Per un’organizzazione mediatica guidata da una missione e operante in circostanze eccezionalmente difficili, questa capacità è trasformativa.
Combinando il giornalismo indipendente con avatar AI, Zarin TV sta creando un modo più sicuro per raccontare storie, proteggere i reporter e garantire che le voci dall’Afghanistan continuino a essere ascoltate in tutto il mondo.