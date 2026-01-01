Zarin TV è stata fondata con una missione semplice ma ambiziosa: creare una piattaforma in cui le storie afghane possano essere raccontate in modo autentico, indipendente e senza paura.

L’organizzazione si concentra su notizie di comunità, istruzione, intrattenimento e questioni femminili, mettendo in evidenza prospettive spesso trascurate dai media tradizionali. Il team collabora con giornalisti e collaboratori in diversi paesi per offrire reportage e narrazioni che riflettano le realtà della vita in Afghanistan.

“La nostra missione era offrire notizie e intrattenimento per la comunità, principalmente formazione e aprire nuove strade, ad esempio facendo luce sulla questione femminile”, ha dichiarato Mariam Harris, Direttrice dello Sviluppo e delle Partnership di Zarin TV.

Ma dopo che i talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan, il giornalismo indipendente è diventato sempre più pericoloso. I reporter rischiavano di esporre se stessi e le loro famiglie semplicemente svolgendo il proprio lavoro.

Quella sfida ha portato Zarin TV ad adottare HeyGen. Utilizzando avatar basati sull’IA, l’organizzazione ha trovato un modo per proteggere l’identità dei giornalisti continuando a condividere storie che altrimenti non raggiungerebbero mai il pubblico.

Superare i rischi per la sicurezza dei giornalisti indipendenti

Per Zarin TV, la sfida non è mai stata semplicemente produrre contenuti, ma farlo in sicurezza. Quando i giornalisti riportano notizie che criticano il governo o mettono in luce questioni sensibili, le conseguenze possono essere gravi.

«Se usiamo i nostri veri giornalisti e le persone reali che fanno questo lavoro, le loro famiglie vengono molestate a casa», spiegò Mariam.

In alcuni casi, le famiglie potevano subire intimidazioni, molestie o persino arresti a causa del lavoro dei giornalisti. Di conseguenza, molte storie non venivano mai raccontate. I giornalisti dovevano valutare l’importanza di condividere le informazioni rispetto ai potenziali rischi per sé stessi e per i propri cari.