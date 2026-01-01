La principale differenza risiede nell’equilibrio tra automazione e controllo granulare.

La Video Agent API prende un singolo prompt testuale e avvia l’orchestrazione autonoma della creazione dell’avatar, della scrittura dello script e della creazione e disposizione delle risorse visive. Offre un’ampia gamma di controlli precisi consentendo al tempo stesso completa libertà creativa. Ideale per un’esplorazione massiva dei contenuti, la creazione interna di video e l’automazione. È un’offerta davvero unica in tutto il settore.

In confronto, le API Standard di Generazione Video sono composte da 2 parti principali: 1) Generazione di Video con Avatar e 2) Generazione di Video da Template. Gli sviluppatori creano Avatar e Template Video utilizzando la piattaforma Web di HeyGen, che possono poi essere utilizzati tramite API. Anche se richiedono una configurazione più articolata, queste API offrono il controllo preciso necessario per ottenere contenuti coerenti con il brand e con un’elevata qualità di produzione. I clienti enterprise hanno creato milioni di video con queste API per automatizzare i loro flussi di contenuti.