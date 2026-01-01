Crea un’infrastruttura video scalabile con HeyGen API
Riduci i costi e i tempi di produzione del 95%; genera, traduci e scala video in oltre 175 lingue e dialetti.
Video totali generati
Totale video tradotte
Lingue
Tempo di attività dell'API
Intelligenza video di livello enterprise
Crea potenti infrastrutture video con API enterprise e funzionalità di IA progettate per la scalabilità, l’automazione e una copertura globale.
Prima di tradurre il tuo video, rivedi e modifica rapidamente la trascrizione in modo che il tuo messaggio sia accurato e chiaro.
Localizza formazione e lanci di prodotto in oltre 175 lingue e dialetti con il 99% di accuratezza nel lip-sync.
Trasforma il tuo wiki interno o la tua knowledge base in video coinvolgenti ed espressivi con la tecnologia di testo-in-video basata sull’IA.
Automatizza la creazione di video di onboarding e formazione guidati da avatar, senza bisogno di telecamere, studi o team di produzione.
API di sintesi vocale SOTA con la migliore coerenza, bassa latenza e controllo delle emozioni.
Semplice per gli sviluppatori. Veloce per i team nel rilascio
Genera il tuo video in pochi minuti con la nostra intuitiva REST API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Scopri come i team creano flussi di lavoro video scalabili sull’infrastruttura globale di video intelligence di HeyGen.
Crea più rapidamente video formativi multilingue e mantieni i contenuti coerenti a livello globale.
Genera video personalizzati per l’outreach e per account specifici su larga scala.
Sicurezza, affidabilità e controllo enterprise per le API
HeyGen offre alle aziende un’infrastruttura video sicura e affidabile, progettata per scalare i video basati su IA con il livello di sicurezza, disponibilità e controllo richiesto dai team globali.
La sicurezza dei tuoi dati è la nostra massima priorità. HeyGen è sottoposto a verifiche indipendenti ed è certificato per la conformità SOC 2 Type II e GDPR, garantendo che le tue informazioni rimangano protette secondo i più elevati standard possibili.
HeyGen è progettato per offrire prestazioni affidabili con un uptime API del 99,8%, garantendo che la tua infrastruttura video rimanga sempre disponibile e che i tuoi flussi di lavoro video automatizzati funzionino senza interruzioni.
I clienti Enterprise hanno accesso diretto a team di supporto dedicati che garantiscono implementazioni senza intoppi, una rapida risoluzione dei problemi e operazioni video affidabili su larga scala.
Gestisci le autorizzazioni con il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), offrendo ai team la possibilità di assegnare gli accessi in modo sicuro, mantenere la governance e controllare come vengono creati e gestiti i flussi di lavoro video.
La nostra integrazione API per le aziende porta i vantaggi dei video AI direttamente nei tuoi flussi di lavoro creativi, permettendoti di godere della semplicità di generare video di alta qualità in modo rapido ed efficiente, senza il fastidio di dover passare continuamente da uno strumento all’altro.
Certified to meet global security and compliance standards
La principale differenza risiede nell’equilibrio tra automazione e controllo granulare.
La Video Agent API prende un singolo prompt testuale e avvia l’orchestrazione autonoma della creazione dell’avatar, della scrittura dello script e della creazione e disposizione delle risorse visive. Offre un’ampia gamma di controlli precisi consentendo al tempo stesso completa libertà creativa. Ideale per un’esplorazione massiva dei contenuti, la creazione interna di video e l’automazione. È un’offerta davvero unica in tutto il settore.
In confronto, le API Standard di Generazione Video sono composte da 2 parti principali: 1) Generazione di Video con Avatar e 2) Generazione di Video da Template. Gli sviluppatori creano Avatar e Template Video utilizzando la piattaforma Web di HeyGen, che possono poi essere utilizzati tramite API. Anche se richiedono una configurazione più articolata, queste API offrono il controllo preciso necessario per ottenere contenuti coerenti con il brand e con un’elevata qualità di produzione. I clienti enterprise hanno creato milioni di video con queste API per automatizzare i loro flussi di contenuti.
Sì, ecco i passaggi per utilizzare la Photo Avatar API
Se desideri utilizzare la Generazione di Video con Avatar, puoi usare/integrare l’avatar seguendo questa guida.
Sì, l’API supporta la generazione pura da testo ad avatar tramite un framework descrittivo strutturato che elimina la necessità di utilizzare asset di immagini esterne. Fornendo parametri specifici in otto campi obbligatori — tra cui età, genere, etnia e stile — l’AI sintetizza una persona unica ad alta risoluzione. Ad esempio, selezionando l’etnia "East Asian" con uno stile "Professional" e un’illuminazione "Cinematic", il motore restituirà una selezione di Avatar e Look unici, consentendo di fatto alle aziende di scalare librerie di cast diversificate che non esistono nel mondo reale.
Puoi seguire la guida quiper il prompt-to-avatar.
Il sistema di template è progettato per una produzione video ad alta efficienza in stile "stampa unione", in cui un layout principale funge da contenitore per dati dinamici. Gli utenti creano o selezionano innanzitutto un template tramite la Dashboard o l’API, quindi definiscono segnaposto specifici per testo, immagini o audio. Inviando una singola richiesta POST all’endpoint di generazione del template con un payload JSON di variabili, il sistema genera automaticamente file video unici per ogni destinatario, diventando così lo standard di settore per campagne di vendita personalizzate e processi di onboarding dei clienti su larga scala.
Per garantire il massimo realismo e la migliore sincronizzazione labiale, il “Golden Path” consigliato è recuperare e utilizzare in modo programmatico il default_voice_id associato a un avatar specifico. Questo approccio assicura che le caratteristiche vocali — come genere, tono e accento regionale — siano già ottimizzate per la persona visiva di quell’avatar, riducendo in modo significativo il rischio di effetti da “uncanny valley”. Se è necessaria una voce personalizzata, gli sviluppatori dovrebbero sempre filtrare l’elenco v2/voices in base ai metadati dell’avatar per mantenere la coerenza audiovisiva.
Poiché il rendering video AI ad alta fedeltà è un processo ad alta intensità di risorse che può richiedere diversi minuti, l’API è progettata per essere utilizzata con un’architettura asincrona e basata su eventi tramite Webhook. Invece di mantenere una connessione aperta (che può causare timeout), la tua applicazione dovrebbe registrare un URL di webhook per ricevere una notifica automatica di tipo "push" non appena viene attivato l’evento avatar_video.success. In questo modo il tuo backend rimane performante e si limita a elaborare il video — tramite il video_url fornito — nel momento stesso in cui diventa disponibile.
L'API offre una portata globale enorme, supportando oltre 40 lingue e una libreria di più di 300 voci diverse, consentendo una comunicazione transfrontaliera fluida. Oltre al semplice text-to-speech in lingue diverse, la piattaforma offre funzionalità di "Video Translation" che permettono di prendere un video esistente e tradurne l'audio, sincronizzando allo stesso tempo i movimenti labiali dell'avatar con la nuova lingua. Questo garantisce che la performance visiva rimanga altrettanto autentica in spagnolo o in giapponese quanto lo era nella registrazione originale in inglese.
HeyGen Video Translation può supportare 175 lingue e dialetti (secondo qui)
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