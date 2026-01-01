Fondata nel 2016, Pray.com è l’app numero 1 per la preghiera e la meditazione, un punto di riferimento digitale per la fede.

Ryan Beck, CTO e co-fondatore di Pray.com, ha individuato una chiara lacuna nel modo in cui le organizzazioni religiose sfruttavano la tecnologia. “Lavoriamo con i più grandi ministeri e le principali organizzazioni non profit in tutto il mondo per aiutarli a digitalizzarsi e a connettersi con nuovi membri online”, ha detto Ryan.

Fin dall’inizio, la visione di Pray.com è stata quella di portare strumenti moderni a un settore che storicamente è rimasto indietro nell’adozione del digitale. Quella visione si è rapidamente evoluta in un focus sull’intelligenza artificiale (IA). «Quando sono emersi i large language model e i modelli di diffusione, abbiamo capito che dovevamo adottarli per i nostri partner nel mondo dei ministeri e delle organizzazioni non profit, così da aiutarli ad amplificare il loro messaggio e il loro impatto», ha detto Ryan. È allora che Pray.com si è rivolta a HeyGen.

Rendere possibile l’impossibile con i video AI

Prima di adottare HeyGen, il livello di traduzione e localizzazione immaginato da Pray.com semplicemente non era realizzabile. Molti partner di Pray.com avevano costruito scuole, chiese e organizzazioni umanitarie in regioni in cui l’inglese non era parlato. Questi fondatori non erano mai riusciti a comunicare direttamente con i membri locali nella loro lingua madre.

«Non era solo una sfida, era impossibile», disse Ryan. «Queste organizzazioni non avevano gli strumenti né il budget per tradurre migliaia di video in diverse lingue e per diverse regioni.»

HeyGen non si è limitato a semplificare il processo. Ha aperto una porta che era rimasta chiusa. «Con le traduzioni basate sull’IA, ora possono parlare alle loro comunità in tutto il mondo senza dover dipendere da un traduttore», spiegò Ryan. «Non era mai stato possibile prima.»

Un momento davvero trasformativo è arrivato durante un hackathon interno. Un collega in Argentina ha presentato un video demo che utilizzava la tecnologia di traduzione AI di HeyGen per mettere in risalto uno dei partner ministeriali di Pray.com: un texano di 75 anni che parlava un perfetto spagnolo fluente. “Non parla una parola di spagnolo, ma sembrava proprio lui”, ha ricordato Ryan. “Glielo abbiamo mandato ed è rimasto senza parole.”

Quel momento ha segnato una svolta. “È stato un momento magico non solo per noi, ma anche per i nostri clienti. Hanno visto in prima persona cosa l’IA poteva fare per la loro missione.”

Gli strumenti di traduzione di HeyGen sono diventati una parte fondamentale dell’offerta di Pray.com. Un pastore li ha usati per inviare un sermone tradotto in tagalog al cugino di sua moglie nelle Filippine, che non lo aveva mai sentito predicare prima. «È scoppiato in lacrime», ha raccontato Ryan. «È stata un’esperienza trasformativa per entrambi».

Per Ryan, queste storie sono molto più che semplici aneddoti. Dimostrano che HeyGen sta colmando i divari culturali, linguistici ed emotivi. “Queste organizzazioni stanno facendo un lavoro concreto: distribuzione di viveri, alfabetizzazione finanziaria, orfanotrofi. Con HeyGen, i loro fondatori possono parlare direttamente alle persone su cui hanno un impatto. Un tipo di connessione che prima non era possibile.”

Ampliare il messaggio, una voce alla volta

Da quando ha implementato HeyGen, Pray.com è riuscita ad ampliare in modo significativo ciò che è possibile offrire ai propri clienti senza aumentare i costi di produzione né richiedere supporto esterno. I principali risultati includono:

Portata globale : Migliaia di video a tema religioso vengono ora tradotti in 8–30 lingue in pochi minuti, non in mesi.

: Migliaia di video a tema religioso vengono ora tradotti in 8–30 lingue in pochi minuti, non in mesi. Efficienza dei contenuti : Ciò che prima richiedeva settimane ora può essere realizzato in poche ore, permettendo ai leader di amplificare la propria voce senza compromettere l’autenticità.

: Ciò che prima richiedeva settimane ora può essere realizzato in poche ore, permettendo ai leader di amplificare la propria voce senza compromettere l’autenticità. Impatto emotivo: I messaggi video ora mantengono l’emozione, il ritmo e il tono del parlante anche in una lingua completamente diversa.

Per Ryan, questo è solo l’inizio. “Siamo passati dall’audio alle traduzioni video complete. Gli avatar non solo si muovono in sincronia, ma mantengono anche l’emozione e il ritmo naturale. Non è un doppiaggio goffo. Sembra reale.”

Per lui, la parte più gratificante è sentire i responsabili del ministero dire: “L’ho fatto io.” “È questo che HeyGen rende possibile”, ha detto. “Un fondatore può guardare migliaia di video tradotti e dire: ‘L’ho fatto io.’ È davvero notevole.”

Il suo consiglio per chi sta appena iniziando con i video basati sull’IA? "Non esistono più confini, né fisici né linguistici. Se sei un creatore di contenuti, il tuo pubblico è appena cresciuto di mille volte."

Con HeyGen, Pray.com non si limita a tenere il passo con l’innovazione: sta guidando un movimento che rende la fede più accessibile, inclusiva e incisiva su scala globale.