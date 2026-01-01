Bryan Fikes è il fondatore di Bonsai Marketing, dove aiuta le aziende a crescere grazie a sistemi di marketing più intelligenti, automazione e video AI.
Negli ultimi 25 anni, Bryan ha creato diverse agenzie di marketing e ha aiutato le aziende ad adattarsi a ogni grande cambiamento nel marketing digitale.
Man mano che il video è diventato uno dei modi più efficaci per creare fiducia online, ha visto ripetersi sempre la stessa sfida: le aziende sapevano di aver bisogno dei video, ma faticavano a produrli con continuità.
Oggi Bryan utilizza HeyGen per aiutare i clienti a creare di tutto, dai video promozionali e le landing page ai contenuti di vendita e ai materiali di formazione. Nel frattempo ha realizzato oltre 300 video, risparmiato più di 700 ore di produzione e costruito un flusso di lavoro che rende i video di alta qualità accessibili alle aziende di ogni dimensione.
Rendere i video professionali alla portata di ogni azienda
Per Bryan, ogni strategia di marketing di successo inizia da una storia.
"Tutto è una storia", disse Bryan. "Non mi importa cosa stai vendendo. Non mi importa cosa fai. Il video è il narratore naturale."
La sfida non era convincere i clienti che il video funzionasse, ma rendere la produzione abbastanza economica da poterla usare con continuità.
"Era costoso. Le attrezzature erano costose. Il tempo era costoso. Servivano più persone per farlo bene", disse Bryan.
Per molte piccole imprese, investire migliaia di dollari in ogni video non era realistico.
"Quando devi scegliere tra il costo della benzina e una spesa di 2.000 dollari per un video, sai già qual è la risposta", ha detto.
Bryan voleva che i clienti pubblicassero video con la stessa frequenza con cui pubblicavano blog, email o post sui social, invece di riservarli solo a poche campagne all’anno.
È lì che HeyGen ha cambiato il suo flusso di lavoro.
"HeyGen è stato semplicemente la scelta naturale grazie alla rapidità, alla qualità del messaggio e alla giusta dose di animazione per dargli quel tocco cinematografico, senza esagerare. E poi è semplicemente conveniente. Punto."
Integrare i video in ogni strategia di marketing
Invece di considerare il video come un progetto a sé stante, Bryan ora lo integra in quasi ogni collaborazione con i clienti.
Il suo team realizza video per siti web, landing page, social media, campagne email, formazione e supporto alle vendite, rendendo il video una parte costante del modo in cui le aziende comunicano.
"HeyGen è davvero il tassello che completa la creazione," disse Bryan. "Tutti possono preparare un piatto di spaghetti, ma sono quelle polpette e quella salsa in più a fare la differenza. Quando hai finito un buon sito web, hai tutti i contenuti strutturati correttamente, hai tutti i servizi che offrono, e poi ci aggiungi la giusta struttura video sopra."
L’impatto va oltre la semplice creazione di più contenuti.
“Stiamo vedendo un aumento delle conversioni, e conversioni significano soldi per il titolare dell’azienda”, ha detto.
Poiché creare nuovi video non richiede più un grande sforzo di produzione, Bryan può consigliare l’uso di video in contesti in cui i clienti in precedenza si affidavano solo a testo o immagini statiche.
Scalare i video senza rallentare il business
Prima di adottare HeyGen, la creazione di un singolo video di marketing spesso richiedeva settimane di pianificazione, numerose riunioni e il coordinamento della produzione.
“Prima ci volevano cinque riunioni. Servivano almeno due persone. Ci volevano almeno due settimane, se non tre, per arrivare al punto in cui dire: ‘Ecco cosa andrò a girare’. Sono 25 o 30 ore.”
Oggi il processo è completamente diverso.
"Se ho un'idea, la inserisco subito nel mio flusso di lavoro. Quindici minuti", ha detto Bryan. "Penso di essere arrivato al punto che alcune cose riesco a produrle in meno di dieci minuti."
Questo cambiamento ha trasformato il modo in cui Bryan affronta la produzione di contenuti. Invece di scegliere con attenzione quali video meritano lo sforzo, il suo team può produrre video ogni volta che ne ha bisogno per le campagne di marketing.
"HeyGen è diventato lo strato superiore che mi aiuta a mettere in pratica tutti i singoli elementi", ha detto Bryan. "Mi permette di recuperare un po' di tempo e spazio personali, pur offrendo un prodotto estremamente professionale e di altissima qualità."
Da quando ha adottato HeyGen, Bryan ha creato oltre 300 video, stima di aver risparmiato più di 700 ore e prevede di pubblicare da 10 a 15 video ogni giorno man mano che la sua attività continua a crescere.
Aiutiamo le piccole imprese a fare marketing come i grandi brand
Bryan collabora con appaltatori, avvocati, enti di formazione, aziende di servizi per la casa e altre imprese locali che non dispongono di team video dedicati.
Molti vorrebbero usare i video, ma pensano che sia fuori dalla loro portata.
Invece di affidarsi a costose troupe di produzione, Bryan aiuta i clienti a usare HeyGen per creare video professionali on-demand.
"HeyGen è diventato uno strumento per cui posso dire con tranquillità: 'Vai a provarlo', perché l'interfaccia utente e l'esperienza utente sono arrivate a un punto tale che, a prescindere dal livello," disse Bryan. "C'è sempre un modo in cui la piattaforma video HeyGen può aiutarli a trovare soluzioni e raccontare le loro storie."
Per Bryan, il vantaggio più grande non è semplicemente creare più video. È aiutare le aziende a comunicare in modo più coerente e a convertire più clienti.
"Ogni singolo cliente a cui ho integrato correttamente questo strumento sta registrando un aumento delle conversioni", ha detto Bryan. "Direi senza alcun dubbio che HeyGen ha almeno raddoppiato, se non triplicato, i risultati che i miei clienti stanno ottenendo in termini di conversioni."
"HeyGen mi ha permesso di far crescere la mia agenzia fino a sette cifre in un anno. È come se mi avesse dato un esercito di 12-15 persone che lavorano per me a tempo pieno", ha detto Bryan.