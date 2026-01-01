"HeyGen è davvero il tassello che completa la creazione," disse Bryan. "Tutti possono preparare un piatto di spaghetti, ma sono quelle polpette e quella salsa in più a fare la differenza. Quando hai finito un buon sito web, hai tutti i contenuti strutturati correttamente, hai tutti i servizi che offrono, e poi ci aggiungi la giusta struttura video sopra."

L’impatto va oltre la semplice creazione di più contenuti.

“Stiamo vedendo un aumento delle conversioni, e conversioni significano soldi per il titolare dell’azienda”, ha detto.

Poiché creare nuovi video non richiede più un grande sforzo di produzione, Bryan può consigliare l’uso di video in contesti in cui i clienti in precedenza si affidavano solo a testo o immagini statiche.

Scalare i video senza rallentare il business

Prima di adottare HeyGen, la creazione di un singolo video di marketing spesso richiedeva settimane di pianificazione, numerose riunioni e il coordinamento della produzione.

“Prima ci volevano cinque riunioni. Servivano almeno due persone. Ci volevano almeno due settimane, se non tre, per arrivare al punto in cui dire: ‘Ecco cosa andrò a girare’. Sono 25 o 30 ore.”

Oggi il processo è completamente diverso.

"Se ho un'idea, la inserisco subito nel mio flusso di lavoro. Quindici minuti", ha detto Bryan. "Penso di essere arrivato al punto che alcune cose riesco a produrle in meno di dieci minuti."

Questo cambiamento ha trasformato il modo in cui Bryan affronta la produzione di contenuti. Invece di scegliere con attenzione quali video meritano lo sforzo, il suo team può produrre video ogni volta che ne ha bisogno per le campagne di marketing.

"HeyGen è diventato lo strato superiore che mi aiuta a mettere in pratica tutti i singoli elementi", ha detto Bryan. "Mi permette di recuperare un po' di tempo e spazio personali, pur offrendo un prodotto estremamente professionale e di altissima qualità."

Da quando ha adottato HeyGen, Bryan ha creato oltre 300 video, stima di aver risparmiato più di 700 ore e prevede di pubblicare da 10 a 15 video ogni giorno man mano che la sua attività continua a crescere.

Aiutiamo le piccole imprese a fare marketing come i grandi brand

Bryan collabora con appaltatori, avvocati, enti di formazione, aziende di servizi per la casa e altre imprese locali che non dispongono di team video dedicati.

Molti vorrebbero usare i video, ma pensano che sia fuori dalla loro portata.

Invece di affidarsi a costose troupe di produzione, Bryan aiuta i clienti a usare HeyGen per creare video professionali on-demand.

"HeyGen è diventato uno strumento per cui posso dire con tranquillità: 'Vai a provarlo', perché l'interfaccia utente e l'esperienza utente sono arrivate a un punto tale che, a prescindere dal livello," disse Bryan. "C'è sempre un modo in cui la piattaforma video HeyGen può aiutarli a trovare soluzioni e raccontare le loro storie."

Per Bryan, il vantaggio più grande non è semplicemente creare più video. È aiutare le aziende a comunicare in modo più coerente e a convertire più clienti.

"Ogni singolo cliente a cui ho integrato correttamente questo strumento sta registrando un aumento delle conversioni", ha detto Bryan. "Direi senza alcun dubbio che HeyGen ha almeno raddoppiato, se non triplicato, i risultati che i miei clienti stanno ottenendo in termini di conversioni."