Fameplay è uno studio di produzione vincitore di un Emmy con sede a Praga, specializzato in cinema, televisione, animazione e storytelling audiovisivo. Dal 2018 l’azienda ha realizzato di tutto, dai programmi live-action e serie animate alle piattaforme di intrattenimento digitale e ai contenuti di brand. Nel 2023, l’azienda ha percepito l’arrivo di un cambiamento importante.

«Quando è arrivato ChatGPT, abbiamo iniziato a esplorare gli strumenti audiovisivi e a capire come l’IA generativa potesse essere d’aiuto all’interno dell’industria audiovisiva», ha dichiarato Lukáš Záhoř, Chief Producer e Co-Fondatore di Fameplay.

Per una casa di produzione con sede nella Repubblica Ceca, crescere su scala globale è sempre stato difficile. Il ceco è parlato da circa 10 milioni di persone, il che limita la diffusione dei contenuti prodotti localmente. "Qui finisci sempre per restare un produttore locale", ha spiegato Lukáš.

Tutto è cambiato quando Fameplay ha scoperto HeyGen. Combinando avatar AI con flussi di lavoro per la traduzione e il doppiaggio video, Fameplay si è trasformata da studio di produzione locale a produttore di contenuti globali multilingue.

«Per me è stata una porta d’accesso per diventare un produttore di contenuti globali», ha detto Lukáš.

Superare i limiti della produzione e della localizzazione tradizionali

Prima di adottare HeyGen, i clienti di Fameplay si affidavano completamente ai tradizionali flussi di lavoro di produzione.

“L’unica possibilità di realizzare un video era prendersi il tempo di andare in studio, prepararsi per le riprese, girarlo, poi aspettare il montaggio e rivedere il montaggio,” ha detto Lukáš.

Il processo era costoso, richiedeva molto tempo ed era difficile da scalare. La produzione di contenuti multilingue era ancora più complicata. Le agenzie di traduzione potevano fornire sottotitoli o didascalie, ma una vera localizzazione video internazionale era in gran parte inaccessibile per molti clienti a causa dei costi e della complessità di produzione.

«Non abbiamo iniziato a produrre contenuti internazionali finché non abbiamo collegato insieme tutti questi passaggi per la localizzazione», spiegò Lukáš.

Alcuni progetti hanno affrontato una sfida ancora più grande: i presentatori stessi non esistevano. Uno dei principali progetti attuali di Fameplay consiste nel creare conduttori virtuali di notiziari sportivi per Flashscore, la piattaforma globale di risultati sportivi utilizzata da milioni di tifosi in tutto il mondo.

«Volevano un volto per tutti i paesi in cui sono presenti», ha detto Lukáš.

Invece di assumere presentatori in ogni mercato, Fameplay ha creato avatar AI per offrire contenuti localizzati a livello globale.

"Questo ha permesso loro di avere contenuti internazionali", disse.

Scegliere HeyGen per la qualità degli avatar e la localizzazione

Mentre Fameplay valutava il numero sempre crescente di strumenti di video AI che entravano nel mercato, il team ha effettuato un test comparativo tra più piattaforme di avatar e doppiaggio, come Synthesia.

«Abbiamo testato strumenti diversi ogni giorno e ogni notte», ha detto Lukáš.

Alla fine l’azienda ha scelto HeyGen per il suo realismo.

«Abbiamo scoperto che la qualità della sincronizzazione labiale, anche con le prime versioni, era semplicemente superiore», ha spiegato Lukáš.

Quella qualità era fondamentale perché Fameplay non stava sperimentando in modo superficiale con l’IA. L’azienda realizzava produzioni professionali per clienti paganti e aveva bisogno di risultati costanti e credibili.

«Non lo usiamo come un giocattolo. È uno strumento professionale», ha detto Lukáš.

Fameplay è diventata una delle prime agenzie partner di HeyGen, acquistando circa 50 slot per avatar studio e costruendo un flusso di produzione basato sulla piattaforma. L’azienda ha anche collaborato strettamente con il team di HeyGen, fornendo feedback che hanno contribuito a definire funzionalità pensate per le agenzie, come le subspace.

Oggi Fameplay non solo crea contenuti con avatar per i clienti, ma forma anche i team interni dei clienti a produrre autonomamente i video all’interno di HeyGen.

Creare produzioni di IA multilingue scalabili

Con HeyGen integrato nella sua pipeline di produzione, Fameplay ha sviluppato un flusso di lavoro ottimizzato per la creazione di contenuti basata sull’AI su larga scala.

Ogni progetto inizia con la scrittura dello script e la generazione della voce. Il team combina gli avatar HeyGen con flussi di lavoro professionali di clonazione vocale per creare performance realistiche e multilingue.

«Partiamo sempre da una sceneggiatura. Non improvvisiamo mai», ha detto Lukáš.

Il risultato è un sistema in grado di produrre contenuti multilingue su larga scala, preservando al contempo la coerenza dei personaggi e il realismo visivo.

Uno dei progetti di punta dell’azienda è International Volleyball Academy, una serie YouTube che va in onda da tre anni in inglese, spagnolo e tedesco. Lo show utilizza un avatar AI di un vero allenatore di pallavolo che desiderava preservare e condividere a livello globale la propria esperienza di allenamento.

«Ha sempre desiderato che le sue abilità e le sue conoscenze venissero preservate», ha detto Lukáš.

Poiché l’allenatore continua a viaggiare attivamente e ad allenare atleti a livello internazionale, una produzione tradizionale sarebbe stata difficile da mantenere. Invece, Fameplay ha creato una serie educativa continuativa basata sull’IA utilizzando avatar HeyGen insieme a riprese reali.

Un altro grande successo è arrivato grazie alla localizzazione multilingue. Uno show prodotto da Fameplay è passato dal ceco a sette lingue aggiuntive.

«È fantastico, un enorme passo avanti per raggiungere un nuovo pubblico», disse Lukáš.

Diventare un produttore di contenuti globali

Per Fameplay, HeyGen rappresenta molto più di una semplice efficienza produttiva. Ha cambiato radicalmente il modello di business dell’azienda e la sua capacità creativa.

«Ciò che è sorprendente è vedere che un’azienda come la nostra qui nell’Europa centrale, focalizzata sulla produzione audiovisiva con l’AI, e HeyGen, una startup di Los Angeles e San Francisco, hanno attraversato le stesse fasi per trovare il giusto modello di business», ha detto Lukáš.

Oggi Fameplay opera sia come studio di produzione sia come partner per l’adozione dell’AI per brand, creator e media company. I clienti possono scegliere un servizio completamente gestito tramite i servizi di produzione di Fameplay oppure utilizzare le subspace per creare contenuti in autonomia con il supporto dell’agenzia.

Al centro di quel flusso di lavoro c'è HeyGen.

«Per me, HeyGen è il punto di riferimento per la coerenza del personaggio e il labiale», ha detto Lukáš.

Combinando avatar AI, traduzione video multilingue e workflow di produzione scalabili, Fameplay si è trasformata da società di produzione locale ceca in un creatore di contenuti davvero globali.