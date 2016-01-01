Transisi Editor Video

Transisi membimbing penonton dari satu momen ke momen berikutnya dan membantu video Anda terasa sengaja dan mudah diikuti. Ketika digunakan dengan bijaksana, transisi dapat meningkatkan tempo, menonjolkan adegan penting, dan membuat cerita Anda lebih jelas.

Sebagian besar editor sekarang menyertakan transisi bawaan mulai dari penghilangan dasar hingga opsi dinamis seperti zoom, putaran, atau efek glitch. Dengan HeyGen, Anda dapat bekerja dengan transisi dengan cara yang menjaga alur kerja Anda tetap sederhana sambil memberikan tampilan yang bersih dan profesional pada video Anda.

Jika klip Anda perlu dipangkas sebelum menambahkan transisi, Anda dapat dengan cepat membersihkannya menggunakan Online Video Trimmer.