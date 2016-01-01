Perekam Layar AI HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk merekam, meningkatkan, dan berbagi video berkualitas profesional dalam satu platform yang intuitif. Baik Anda membuat tutorial, demo produk, video orientasi, atau presentasi tim, HeyGen membantu Anda menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas setara studio langsung dari peramban Anda.

Dengan peningkatan yang didukung AI, perekaman dari berbagai sumber, dan alat berbagi instan, setiap video yang Anda rekam terlihat mengesankan dan suaranya sangat jernih.