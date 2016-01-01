Rekam layar, webcam, dan audio Anda dengan perekam layar AI HeyGen. Rekam dengan sinkronisasi sempurna, bersihkan suara latar, dan buat teks otomatis. Ciptakan video berkualitas tinggi yang dapat dibagikan dalam hitungan menit tanpa perlu mengunduh atau menggunakan perangkat lunak pengeditan.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Rekam Lebih Cerdas, Lebih Cepat, dan Lebih Baik
Perekam Layar AI HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk merekam, meningkatkan, dan berbagi video berkualitas profesional dalam satu platform yang intuitif. Baik Anda membuat tutorial, demo produk, video orientasi, atau presentasi tim, HeyGen membantu Anda menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas setara studio langsung dari peramban Anda.
Dengan peningkatan yang didukung AI, perekaman dari berbagai sumber, dan alat berbagi instan, setiap video yang Anda rekam terlihat mengesankan dan suaranya sangat jernih.
Peningkatan Otomatis dengan AI
Ubah rekaman Anda dari biasa menjadi luar biasa secara otomatis. AI canggih HeyGen membersihkan audio Anda secara real time dengan menghilangkan kebisingan latar belakang, menyeimbangkan level suara, dan memotong kata-kata pengisi. Tidak perlu penyuntingan. Anda mendapatkan rekaman berkualitas profesional yang halus setiap waktu.
Anda dapat menyesuaikan hasil Anda dengan pengaturan peningkatan bawaan yang menjaga suara Anda tetap tajam dan alami, sempurna untuk para kreator, pendidik, dan profesional.
Perekaman Multi-Sumber yang Terintegrasi
Rekam layar, webcam, dan mikrofon Anda secara bersamaan dengan sempurna. Beralih antar tampilan dengan mudah saat merekam untuk menonjolkan visual kunci atau ekspresi wajah.
Sebelum merekam, rencanakan skrip Anda dengan menggunakan AI video script generator untuk menyusun pesan Anda dengan jelas dan menghemat waktu.
Pengaturan fleksibel ini sangat ideal untuk tutorial, demonstrasi produk, atau presentasi jarak jauh, memberikan sentuhan pribadi pada video Anda yang membuat penonton tetap terlibat. Antarmuka yang efisien memastikan tidak ada lag atau keterlambatan audio, bahkan ketika mengganti sumber di tengah perekaman.
Rekam Layar Anda dalam 4 Langkah Mudah
Tangkap layar Anda dengan mudah dan ubah rekaman menjadi video yang menarik dan profesional dengan Perekam Layar AI HeyGen.
Jalankan Perekam Layar HeyGen langsung di peramban Anda. Tidak perlu mengunduh atau menginstal apa pun, cukup buka alat tersebut dan bersiap untuk merekam dalam hitungan detik.
Pilih dengan tepat apa yang ingin Anda rekam: layar Anda, webcam, atau keduanya dengan audio. Anda dapat mengganti tampilan kapan saja untuk menjaga perhatian audiens pada hal yang paling penting.
Setelah Anda memulai rekaman, AI HeyGen bekerja secara otomatis di latar belakang. Ia menghilangkan kebisingan latar belakang, memotong jeda yang panjang, menyeimbangkan audio, dan bahkan menambahkan teks terjemahan untuk membuat video Anda terlihat mulus dan profesional tanpa perlu penyuntingan manual.
Setelah selesai, tinjau rekaman Anda dan ekspor dalam hitungan detik. Unduh video yang telah dipoles dalam HD atau 4K, atau bagikan segera melalui tautan aman, sangat cocok untuk tutorial, presentasi, dan pembaruan tim.
Perekam layar AI merekam layar, webcam, dan audio Anda sambil secara otomatis meningkatkan kualitas video Anda. HeyGen meningkatkan kejernihan dengan menghilangkan kebisingan, memotong keheningan, dan membuat teks terjemahan sehingga rekaman Anda terlihat profesional tanpa pengeditan manual.
Ya. HeyGen memungkinkan perekaman layar, webcam, dan mikrofon secara bersamaan dengan sinkronisasi yang sempurna. Anda dapat beralih antara tata letak selama perekaman, membuatnya ideal untuk tutorial, demo, dan panduan yang memerlukan konteks visual dan presenter.
Tentu saja. HeyGen berjalan sepenuhnya secara online tanpa perlu instalasi atau pengaturan. Anda dapat merekam secara instan di Windows, Mac, atau peramban mobile, dan semua file disimpan dengan aman di cloud untuk akses yang mudah.
Ya. AI bawaan menghilangkan kebisingan latar belakang, menyeimbangkan tingkat suara, memotong kata-kata pengisi, dan meningkatkan kejernihan secara otomatis. Untuk hasil yang lebih bersih, Anda dapat meningkatkan audio nanti menggunakan alat Peningkatan Volume Video
Ya. HeyGen secara otomatis menghasilkan teks dan transkrip yang akurat selama perekaman. Ini membuat video Anda lebih mudah diakses, lebih mudah diikuti, dan siap untuk platform seperti YouTube, Reels, dan portal pelatihan internal
Anda dapat melakukan pengeditan cepat dengan menggunakan fitur AI seperti penghapusan keheningan, deteksi adegan, pemotongan, dan penyesuaian teks. Untuk penyempurnaan tambahan—seperti memotong bagian, gunakan Online Video Trimmer
Ya. Anda dapat merekam, meningkatkan kualitas, dan mengekspor video secara gratis dengan versi dasar. Meningkatkan versi akan membuka fitur premium untuk tim, rekaman yang lebih panjang, dan alur kerja lanjutan. Anda dapat mendaftar di sini
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.