Ubah ukuran video Anda dengan cepat dan tetap terlihat jernih, bersih dan siap untuk setiap platform. HeyGen membantu Anda menyesuaikan dimensi dalam hitungan menit, apakah Anda memerlukan format vertikal untuk TikTok, tata letak persegi untuk Instagram atau klip layar lebar untuk YouTube. Dengan ukuran yang tepat, video Anda ditampilkan dengan benar, menghindari pemotongan yang tidak diinginkan dan memberikan pengalaman menonton yang lebih lancar.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Butuh video Anda pas di setiap platform?
Berbagai platform memiliki kebutuhan video yang berbeda, dan ukuran yang salah dapat menyebabkan pemotongan yang aneh, bingkai yang terdistorsi, atau detail yang hilang. Ketika video Anda diubah ukurannya dengan benar, video tersebut akan pas di layar secara alami, mempertahankan kualitasnya dan membantu pesan Anda tersampaikan tanpa gangguan.
Sebagian besar editor modern mendukung fitur pengubahan ukuran, mulai dari perubahan rasio aspek yang sederhana hingga kontrol yang lebih canggih yang membantu Anda memperbaiki rekaman yang terentang atau terdistorsi. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah ukuran video Anda dengan cara yang menjaga alur kerja Anda tetap sederhana sambil memastikan konten Anda terlihat sempurna di setiap perangkat.
Praktik Terbaik untuk Mengubah Ukuran Video
• Opsi Rasio Aspek: Beralih antara format vertikal, persegi, atau horizontal agar video Anda pas sempurna di platform yang Anda gunakan.
• Ubah Ukuran Tanpa Kehilangan Keketapan: Penskalaan cerdas membantu video Anda tetap jernih dan mulus meskipun Anda menyesuaikan dimensinya.
• Pengaturan Lebar dan Tinggi Khusus: Sempurna untuk kreator yang memerlukan kontrol lebih atas ukuran dan tata letak yang tepat.
•Memperbaiki Klip yang Teregang atau Terdistorsi: Memperbaiki rekaman yang direkam dalam bentuk yang salah sehingga terlihat alami kembali.
• Preset untuk Platform Sosial: Gunakan ukuran bawaan untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan lainnya untuk menghemat waktu.
• Ubah Ukuran Video di Peramban Anda: Sesuaikan ukuran secara online tanpa mengunduh perangkat lunak atau mengatur alat yang rumit.
• Berfungsi untuk Semua Jenis Video: Baik itu konten sosial, demo produk, video pelatihan atau proyek berdurasi panjang, pengubahan ukuran membantu video Anda terlihat rapi dan disengaja.
Meningkatkan Jangkauan dengan Video yang Diubah Ukurannya
Mengubah ukuran video memungkinkan konten Anda menjadi lebih serbaguna dan cocok untuk berbagai platform, meningkatkan visibilitas dan potensi keterlibatan. Dengan ukuran dan format yang tepat, video Anda dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan terlihat rapi di mana pun mereka dibagikan.
Alat pengubah ukuran video HeyGen memudahkan penyesuaian ukuran sambil menjaga kualitas video. Dengan menyesuaikan konten agar sesuai dengan format spesifik platform, Anda meningkatkan keberagaman dan keterlibatan. Dengan platform kami yang intuitif, Anda dapat menyesuaikan video Anda agar cocok dengan platform atau tujuan apa pun dengan cepat dan mudah.
Memangkas, Mengubah Ukuran & Menggunakan Ulang Video Anda dalam 4 Langkah Mudah
Gunakan Sorotan Instan berdaya AI untuk cepat menemukan dan membagikan bagian terbaik dari konten Anda.
Pilih file yang ingin Anda ubah ukurannya dari perangkat Anda.
Pilih preset atau masukkan dimensi khusus yang sesuai dengan platform Anda.
Lakukan perubahan kecil untuk menjaga subjek tetap terpusat saat mengganti format.
Periksa kejelasan, keselarasan gerakan, atau pemotongan yang tidak diinginkan.
Gunakan alat penskalaan cerdas yang menyesuaikan dimensi tanpa meregangkan atau mendistorsi rekaman Anda. HeyGen mempertahankan kejernihan selama pengubahan ukuran sehingga video Anda tetap tajam meskipun saat mengganti format. Untuk pemotongan sebelum mengubah ukuran, coba Online Video Trimmer
TikTok, Reels, dan Shorts paling cocok dengan format vertikal 9:16, sementara feed Instagram mendukung persegi (1:1) dan 4:5. YouTube dan video pelatihan sesuai dengan layar lebar (16:9). Memilih ukuran yang tepat memastikan konten Anda ditampilkan dengan benar di berbagai platform.
Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran video sepenuhnya di peramban Anda, tanpa aplikasi, unduhan, atau pengaturan teknis yang diperlukan. Cukup unggah file Anda, pilih ukuran yang diinginkan dan ekspor video yang sudah siap untuk platform dalam hitungan menit.
Mengubah ukuran menyesuaikan dimensi keseluruhan dari video Anda, sementara memotong menghilangkan bagian dari bingkai. Banyak kreator mengubah ukuran terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan platform, kemudian memotong untuk bingkai dan komposisi yang sempurna.
Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kedua dimensi dan resolusi dalam satu langkah, membantu Anda menyesuaikan video Anda untuk TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya tanpa menciptakan distorsi.
Gunakan koreksi rasio aspek untuk mengembalikan proporsi alami. HeyGen secara otomatis menyesuaikan tata letak Anda sehingga subjek terlihat seimbang dan terpusat daripada terentang di seluruh bingkai.
Tentu saja. MP4 didukung secara universal dan dapat diubah ukuran, diubah bingkainya, serta diekspor tanpa masalah kompatibilitas. Setelah mengubah ukurannya, Anda juga dapat memformat ulang klip Anda menggunakan Repurpose Video Tool
Jika dilakukan dengan tidak benar memang bisa, namun HeyGen menggunakan penskalaan yang dioptimalkan untuk mempertahankan ketajaman dan warna. Pratinjau sebelum ekspor memastikan video yang diubah ukurannya tetap bersih dan profesional di berbagai perangkat dan platform.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.