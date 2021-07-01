Ubah Ukuran Video

Ubah ukuran video Anda dengan cepat dan tetap terlihat jernih, bersih dan siap untuk setiap platform. HeyGen membantu Anda menyesuaikan dimensi dalam hitungan menit, apakah Anda memerlukan format vertikal untuk TikTok, tata letak persegi untuk Instagram atau klip layar lebar untuk YouTube. Dengan ukuran yang tepat, video Anda ditampilkan dengan benar, menghindari pemotongan yang tidak diinginkan dan memberikan pengalaman menonton yang lebih lancar.

Resize Video
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Ubah Ukuran Video

Butuh video Anda pas di setiap platform?

Berbagai platform memiliki kebutuhan video yang berbeda, dan ukuran yang salah dapat menyebabkan pemotongan yang aneh, bingkai yang terdistorsi, atau detail yang hilang. Ketika video Anda diubah ukurannya dengan benar, video tersebut akan pas di layar secara alami, mempertahankan kualitasnya dan membantu pesan Anda tersampaikan tanpa gangguan.

Sebagian besar editor modern mendukung fitur pengubahan ukuran, mulai dari perubahan rasio aspek yang sederhana hingga kontrol yang lebih canggih yang membantu Anda memperbaiki rekaman yang terentang atau terdistorsi. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah ukuran video Anda dengan cara yang menjaga alur kerja Anda tetap sederhana sambil memastikan konten Anda terlihat sempurna di setiap perangkat.

laporan mingguan jadwal belajar bahasa minggu ke-5 minggu ke-6 minggu ke-7
Ubah Ukuran Video

Praktik Terbaik untuk Mengubah Ukuran Video

• Opsi Rasio Aspek: Beralih antara format vertikal, persegi, atau horizontal agar video Anda pas sempurna di platform yang Anda gunakan.
• Ubah Ukuran Tanpa Kehilangan Keketapan: Penskalaan cerdas membantu video Anda tetap jernih dan mulus meskipun Anda menyesuaikan dimensinya.
• Pengaturan Lebar dan Tinggi Khusus: Sempurna untuk kreator yang memerlukan kontrol lebih atas ukuran dan tata letak yang tepat.

•Memperbaiki Klip yang Teregang atau Terdistorsi: Memperbaiki rekaman yang direkam dalam bentuk yang salah sehingga terlihat alami kembali.
• Preset untuk Platform Sosial: Gunakan ukuran bawaan untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan lainnya untuk menghemat waktu.
• Ubah Ukuran Video di Peramban Anda: Sesuaikan ukuran secara online tanpa mengunduh perangkat lunak atau mengatur alat yang rumit.
• Berfungsi untuk Semua Jenis Video: Baik itu konten sosial, demo produk, video pelatihan atau proyek berdurasi panjang, pengubahan ukuran membantu video Anda terlihat rapi dan disengaja.

layar yang bertuliskan buat suara baru
Ubah Ukuran Video

Meningkatkan Jangkauan dengan Video yang Diubah Ukurannya

Mengubah ukuran video memungkinkan konten Anda menjadi lebih serbaguna dan cocok untuk berbagai platform, meningkatkan visibilitas dan potensi keterlibatan. Dengan ukuran dan format yang tepat, video Anda dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan terlihat rapi di mana pun mereka dibagikan.

Alat pengubah ukuran video HeyGen memudahkan penyesuaian ukuran sambil menjaga kualitas video. Dengan menyesuaikan konten agar sesuai dengan format spesifik platform, Anda meningkatkan keberagaman dan keterlibatan. Dengan platform kami yang intuitif, Anda dapat menyesuaikan video Anda agar cocok dengan platform atau tujuan apa pun dengan cepat dan mudah.

layar ponsel yang menampilkan tulisan video avatar
Bagaimana cara kerjanya?

Memangkas, Mengubah Ukuran & Menggunakan Ulang Video Anda dalam 4 Langkah Mudah

Gunakan Sorotan Instan berdaya AI untuk cepat menemukan dan membagikan bagian terbaik dari konten Anda.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Pilih file yang ingin Anda ubah ukurannya dari perangkat Anda.

Langkah 2

Pilih Ukuran atau Rasio Aspek Baru

Pilih preset atau masukkan dimensi khusus yang sesuai dengan platform Anda.

Langkah 3

Atur Bingkai

Lakukan perubahan kecil untuk menjaga subjek tetap terpusat saat mengganti format.

Langkah 4

Pratinjau Video Anda

Periksa kejelasan, keselarasan gerakan, atau pemotongan yang tidak diinginkan.

Tanya Jawab Mengenai Pengubahan Ukuran Video

Bagaimana cara mengubah ukuran video tanpa kehilangan kualitas?

Gunakan alat penskalaan cerdas yang menyesuaikan dimensi tanpa meregangkan atau mendistorsi rekaman Anda. HeyGen mempertahankan kejernihan selama pengubahan ukuran sehingga video Anda tetap tajam meskipun saat mengganti format. Untuk pemotongan sebelum mengubah ukuran, coba Online Video Trimmer

Aspek rasio mana yang terbaik untuk TikTok, Instagram, atau Shorts?

TikTok, Reels, dan Shorts paling cocok dengan format vertikal 9:16, sementara feed Instagram mendukung persegi (1:1) dan 4:5. YouTube dan video pelatihan sesuai dengan layar lebar (16:9). Memilih ukuran yang tepat memastikan konten Anda ditampilkan dengan benar di berbagai platform.

Bisakah saya mengubah ukuran video secara online?

Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran video sepenuhnya di peramban Anda, tanpa aplikasi, unduhan, atau pengaturan teknis yang diperlukan. Cukup unggah file Anda, pilih ukuran yang diinginkan dan ekspor video yang sudah siap untuk platform dalam hitungan menit.

Apa perbedaan antara mengubah ukuran dan memotong sebuah video?

Mengubah ukuran menyesuaikan dimensi keseluruhan dari video Anda, sementara memotong menghilangkan bagian dari bingkai. Banyak kreator mengubah ukuran terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan platform, kemudian memotong untuk bingkai dan komposisi yang sempurna.

Bisakah saya mengubah resolusi dan rasio aspek dalam waktu yang bersamaan?

Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kedua dimensi dan resolusi dalam satu langkah, membantu Anda menyesuaikan video Anda untuk TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya tanpa menciptakan distorsi.

Bagaimana cara memperbaiki video yang terentang atau terdistorsi?

Gunakan koreksi rasio aspek untuk mengembalikan proporsi alami. HeyGen secara otomatis menyesuaikan tata letak Anda sehingga subjek terlihat seimbang dan terpusat daripada terentang di seluruh bingkai.

Bisakah saya mengubah ukuran file MP4?

Tentu saja. MP4 didukung secara universal dan dapat diubah ukuran, diubah bingkainya, serta diekspor tanpa masalah kompatibilitas. Setelah mengubah ukurannya, Anda juga dapat memformat ulang klip Anda menggunakan Repurpose Video Tool

Apakah mengubah ukuran mengurangi kualitas video?

Jika dilakukan dengan tidak benar memang bisa, namun HeyGen menggunakan penskalaan yang dioptimalkan untuk mempertahankan ketajaman dan warna. Pratinjau sebelum ekspor memastikan video yang diubah ukurannya tetap bersih dan profesional di berbagai perangkat dan platform.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background