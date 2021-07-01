Berbagai platform memiliki kebutuhan video yang berbeda, dan ukuran yang salah dapat menyebabkan pemotongan yang aneh, bingkai yang terdistorsi, atau detail yang hilang. Ketika video Anda diubah ukurannya dengan benar, video tersebut akan pas di layar secara alami, mempertahankan kualitasnya dan membantu pesan Anda tersampaikan tanpa gangguan.

Sebagian besar editor modern mendukung fitur pengubahan ukuran, mulai dari perubahan rasio aspek yang sederhana hingga kontrol yang lebih canggih yang membantu Anda memperbaiki rekaman yang terentang atau terdistorsi. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah ukuran video Anda dengan cara yang menjaga alur kerja Anda tetap sederhana sambil memastikan konten Anda terlihat sempurna di setiap perangkat.