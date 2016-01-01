Platform Video Personalisasi yang ditenagai AI dari HeyGen membantu Anda membuat video untuk setiap penonton, memastikan pesan Anda bersifat pribadi dan relevan. Baik Anda sedang memasarkan, menjual, atau berinteraksi dengan pelanggan, video personalisasi adalah cara terbaik untuk terhubung. Alat AI canggih HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat video yang menarik perhatian dan memperkuat hubungan dengan audiens Anda.

Dengan menggunakan fitur AI kami, Anda dapat dengan mudah menambahkan detail seperti nama, preferensi, dan pembelian sebelumnya ke dalam video Anda. Hal ini membuat setiap video menjadi berkesan, meningkatkan keterlibatan, dan mendorong tindakan. Ini sangat cocok untuk email video yang dipersonalisasi, pemasaran, dan retensi pelanggan.

Jika Anda mencari pengalaman yang lebih interaktif, jelajahi AI Talking Head Videos kami, di mana avatar AI menghidupkan pesan Anda, menciptakan koneksi yang lebih mendalam dengan audiens Anda.