Potong, pendekkan, dan poles video Anda dengan pemangkas video online gratis. Alat berbasis browser yang cepat ini membuat pengeditan menjadi sederhana dan akurat. Hilangkan bagian yang tidak diinginkan, sempurnakan klip Anda, dan dapatkan hasil berkualitas profesional, semua tanpa perlu mengunduh perangkat lunak. Baik untuk media sosial, demo produk, atau tutorial, Anda dapat membuat video yang menarik dan bersih hanya dalam hitungan menit.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten media sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Edit video dengan mudah menggunakan kecerdasan buatan yang presisi
Ubah rekaman panjang atau mentah menjadi klip pendek yang menarik, cocok untuk setiap platform. Dengan pemangkas AI HeyGen, Anda dapat menyempurnakan video secara instan, tanpa perlu alat yang rumit atau keahlian mengedit. Ideal untuk kreator media sosial, pemasar, dan profesional yang menginginkan hasil cepat dan berkualitas tinggi
Memangkas dan menyempurnakan video Anda dengan mudah
Pangkas video Anda dengan mudah menggunakan HeyGen. Unggah klip Anda, atur slider, dan biarkan AI menyediakan transisi yang halus, potongan yang tajam, dan kualitas yang konsisten.
Untuk mendapatkan hasil terbaik:
Fokus pada momen kunci sebelum memangkas
Gunakan AI untuk menghilangkan jeda atau kesalahan
Potong pada jeda alami untuk aliran yang lancar
Optimalkan panjang untuk setiap platform
Setelah Anda memangkas rekaman, dengan mudah ubahlah menjadi format yang siap untuk platform menggunakan alat Repurpose Video kami untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube, dan lainnya.
Sesuaikan klip Anda untuk setiap platform
Pilih rasio aspek Anda, potong bingkai, dan ubah ukuran video Anda untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, atau Facebook. Sesuaikan suara, bisukan audio, atau tambahkan sentuhan akhir, semuanya langsung dari peramban Anda.
Memangkas, Mengubah Ukuran & Menggunakan Ulang Video Anda dalam 4 Langkah Mudah
Buat video yang terlihat profesional dalam beberapa menit dengan langkah-langkah mudah ini. Gunakan Instant Highlight berbasis AI untuk menemukan dan membagikan bagian terbaik dari konten Anda dengan cepat menggunakan alat penerjemah video online dan generator video AI kami.
Impor video Anda dari perangkat atau tambahkan URL publik. Alat ini mendukung format MP4, MOV, dan AVI.
Gunakan penggeser untuk memilih di mana klip Anda dimulai dan berakhir untuk pemangkasan yang cepat dan presisi.
Potong, ubah ukuran, atau bisukan bagian dari video Anda agar sesuai dengan kebutuhan platform Anda.
Simpan klip yang telah Anda edit atau bagikan langsung ke TikTok, Instagram, atau YouTube.
HeyGen mendukung MP4, MOV, AVI, dan sebagian besar format video umum untuk pengunggahan cepat. Jika sebuah file tidak dapat diunggah, bisa jadi file tersebut rusak atau melebihi batas ukuran yang diizinkan.
Anda dapat memangkas video tanpa perlu membuat akun, memudahkan Anda untuk langsung memulai. Daftar hanya jika Anda ingin fitur lebih dan opsi penyimpanan cloud.
Ya. Anda dapat memangkas beberapa bagian dan menghilangkan momen yang tidak diinginkan dalam satu kali edit. Setelah selesai, cukup ekspor klip yang telah dipoles dalam beberapa detik.
Tidak. Alat ini mempertahankan resolusi asli video Anda sambil memberikan potongan yang halus dan presisi. Anda juga dapat mengubah ukuran klip Anda menggunakan alat Resize Video jika diperlukan.
Ya. Semua video diproses dengan enkripsi dan secara otomatis dihapus tidak lama setelah selesai. Konten Anda tetap pribadi dan terlindungi di setiap langkah.
Tentu saja. Anda dapat memotong, mengubah ukuran, dan mengekspor video dalam format yang sempurna untuk TikTok, Reels, dan YouTube Shorts. Untuk penggunaan ulang secara penuh, coba alat Repurpose Video.
Ya. Setelah pemangkasan, Anda dapat meningkatkan video Anda menggunakan alat AI seperti avatar, pengisi suara, dan terjemahan. Jelajahi AI Talking Head Generator untuk kustomisasi lanjutan.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.