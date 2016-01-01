Pangkas video Anda dengan mudah menggunakan HeyGen. Unggah klip Anda, atur slider, dan biarkan AI menyediakan transisi yang halus, potongan yang tajam, dan kualitas yang konsisten.

Untuk mendapatkan hasil terbaik:

Fokus pada momen kunci sebelum memangkas

Gunakan AI untuk menghilangkan jeda atau kesalahan

Potong pada jeda alami untuk aliran yang lancar

Optimalkan panjang untuk setiap platform

Setelah Anda memangkas rekaman, dengan mudah ubahlah menjadi format yang siap untuk platform menggunakan alat Repurpose Video kami untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube, dan lainnya.