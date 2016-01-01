Pemotong Video Daring

Potong, pendekkan, dan poles video Anda dengan pemangkas video online gratis. Alat berbasis browser yang cepat ini membuat pengeditan menjadi sederhana dan akurat. Hilangkan bagian yang tidak diinginkan, sempurnakan klip Anda, dan dapatkan hasil berkualitas profesional, semua tanpa perlu mengunduh perangkat lunak. Baik untuk media sosial, demo produk, atau tutorial, Anda dapat membuat video yang menarik dan bersih hanya dalam hitungan menit.

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten media sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Pemotong Video Daring

Edit video dengan mudah menggunakan kecerdasan buatan yang presisi

Ubah rekaman panjang atau mentah menjadi klip pendek yang menarik, cocok untuk setiap platform. Dengan pemangkas AI HeyGen, Anda dapat menyempurnakan video secara instan, tanpa perlu alat yang rumit atau keahlian mengedit. Ideal untuk kreator media sosial, pemasar, dan profesional yang menginginkan hasil cepat dan berkualitas tinggi

seorang wanita sedang memberikan presentasi tentang belajar bahasa
Pemotong Video Daring

Memangkas dan menyempurnakan video Anda dengan mudah

Pangkas video Anda dengan mudah menggunakan HeyGen. Unggah klip Anda, atur slider, dan biarkan AI menyediakan transisi yang halus, potongan yang tajam, dan kualitas yang konsisten.

Untuk mendapatkan hasil terbaik:

Fokus pada momen kunci sebelum memangkas

Gunakan AI untuk menghilangkan jeda atau kesalahan

Potong pada jeda alami untuk aliran yang lancar

Optimalkan panjang untuk setiap platform

Setelah Anda memangkas rekaman, dengan mudah ubahlah menjadi format yang siap untuk platform menggunakan alat Repurpose Video kami untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube, dan lainnya.

tangkapan layar sebuah situs web yang bertuliskan unggah ppt / pdf
Pemotong Video Daring

Sesuaikan klip Anda untuk setiap platform

Pilih rasio aspek Anda, potong bingkai, dan ubah ukuran video Anda untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, atau Facebook. Sesuaikan suara, bisukan audio, atau tambahkan sentuhan akhir, semuanya langsung dari peramban Anda.

sebuah gambar wanita dengan keterangan yang mengatakan tingkatkan keterlibatan dengan keterangan
Bagaimana cara kerjanya?

Memangkas, Mengubah Ukuran & Menggunakan Ulang Video Anda dalam 4 Langkah Mudah

Buat video yang terlihat profesional dalam beberapa menit dengan langkah-langkah mudah ini. Gunakan Instant Highlight berbasis AI untuk menemukan dan membagikan bagian terbaik dari konten Anda dengan cepat menggunakan alat penerjemah video online dan generator video AI kami.

Langkah 1

Unggah Video Anda atau Tempelkan Tautan

Impor video Anda dari perangkat atau tambahkan URL publik. Alat ini mendukung format MP4, MOV, dan AVI.

Langkah 2

Tetapkan Titik Awal dan Akhir

Gunakan penggeser untuk memilih di mana klip Anda dimulai dan berakhir untuk pemangkasan yang cepat dan presisi.

Langkah 3

Sempurnakan Klip Anda

Potong, ubah ukuran, atau bisukan bagian dari video Anda agar sesuai dengan kebutuhan platform Anda.

Langkah 4

Unduh atau Bagikan

Simpan klip yang telah Anda edit atau bagikan langsung ke TikTok, Instagram, atau YouTube.

FAQ Pemotong Video Online

Format file apa saja yang didukung?

HeyGen mendukung MP4, MOV, AVI, dan sebagian besar format video umum untuk pengunggahan cepat. Jika sebuah file tidak dapat diunggah, bisa jadi file tersebut rusak atau melebihi batas ukuran yang diizinkan.

Apakah saya perlu mendaftar?

Anda dapat memangkas video tanpa perlu membuat akun, memudahkan Anda untuk langsung memulai. Daftar hanya jika Anda ingin fitur lebih dan opsi penyimpanan cloud.

Bisakah saya memotong beberapa bagian dari video yang sama?

Ya. Anda dapat memangkas beberapa bagian dan menghilangkan momen yang tidak diinginkan dalam satu kali edit. Setelah selesai, cukup ekspor klip yang telah dipoles dalam beberapa detik.

Apakah pemangkasan akan mempengaruhi kualitas video saya?

Tidak. Alat ini mempertahankan resolusi asli video Anda sambil memberikan potongan yang halus dan presisi. Anda juga dapat mengubah ukuran klip Anda menggunakan alat Resize Video jika diperlukan.

Apakah berkas-berkas saya aman selama diproses?

Ya. Semua video diproses dengan enkripsi dan secara otomatis dihapus tidak lama setelah selesai. Konten Anda tetap pribadi dan terlindungi di setiap langkah.

Bisakah saya menyiapkan video untuk platform sosial setelah memotongnya?

Tentu saja. Anda dapat memotong, mengubah ukuran, dan mengekspor video dalam format yang sempurna untuk TikTok, Reels, dan YouTube Shorts. Untuk penggunaan ulang secara penuh, coba alat Repurpose Video.

Bisakah saya menggabungkan pemangkasan dengan fitur AI lainnya?

Ya. Setelah pemangkasan, Anda dapat meningkatkan video Anda menggunakan alat AI seperti avatar, pengisi suara, dan terjemahan. Jelajahi AI Talking Head Generator untuk kustomisasi lanjutan.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background