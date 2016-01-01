Putar Video Secara Berulang

Membuat video loop haruslah mudah, cepat, dan dapat diandalkan. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah klip apa pun menjadi loop yang halus dan tanpa jeda dalam hitungan detik tanpa perlu mengunduh perangkat lunak atau mempelajari alat pengeditan yang rumit. Baik Anda membuat konten untuk media sosial, presentasi, atau tampilan digital, HeyGen menyediakan cara mudah untuk mengulang video Anda, mengontrol waktu, dan mengekspor hasil berkualitas tinggi yang terlihat bersih di setiap platform. Ini dirancang untuk para kreator, pemasar, dan siapa saja yang membutuhkan video loop profesional tanpa langkah-langkah tambahan.

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dengan meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten media sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Putar Video Secara Berulang

Mencari loop video yang sempurna?

Buat video loop yang mulus dan tanpa jeda tanpa pengeditan yang rumit atau perangkat lunak. Unggah klip Anda, atur berapa kali ia diulang dan ekspor video loop yang bersih yang terlihat bagus di setiap platform. Sempurna untuk postingan media sosial, demo produk, visual latar belakang, presentasi, dan lainnya.
Keuntungan Utama
• Cepat dan mudah
• Bekerja di perangkat apa pun
• Tanpa watermark
• Mendukung MP4, MOV, WebM, dan lainnya
• Ekspor berkualitas tinggi

Avatar pertukaran wajah HeyGen dengan beberapa aktris AI wanita dalam kartu berwarna.
Video Berulang

Praktik Terbaik dalam Membuat Video Loop yang Halus

Sebuah loop yang bagus terasa alami dan bersih. Entah Anda melooping klip pendek atau sekuen yang lebih panjang, beberapa langkah sederhana dapat membuat video Anda terlihat profesional.

• Pilih klip dengan gerakan atau pencahayaan yang konsisten
• Potong titik awal dan akhir agar transisi terasa alami
• Buat loop pendek dan ritmis untuk platform sosial
• Gunakan timeline untuk menyoroti momen terbaik
• Sesuaikan waktu audio atau buat audio yang halus
• Ekspor dengan resolusi yang sama seperti klip asli Anda

tangkapan layar sebuah situs web yang mengatakan melooping rekaman video Anda dengan satu klik
Pembuatan Video AI

Fitur Video Loop Canggih yang Dibuat untuk Menghemat Waktu Anda

HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk membuat loop yang bersih dan profesional tanpa menggunakan perangkat lunak yang rumit. Setiap fitur dirancang untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya.
• Loop Tak Terbatas yang Sempurna: Ulangi klip Anda tanpa batas atau atur jumlah pengulangan khusus.
• Pemilih Loop pada Timeline: Pilih bagian yang tepat yang ingin Anda ulangi dengan timeline yang jelas dan sederhana.
• Pratinjau Instan dan Ekspor Cepat: Lihat loop Anda saat Anda mengedit dan unduh dalam hitungan detik.
• Dukungan Multi-Format: Bekerja dengan MP4, MOV, WebM, dan lainnya.
• Alat Pengeditan All-in-One: Potong, crop, percepat, perlambat, bisukan atau tambahkan audio langsung dari editor.

Untuk menambahkan teks, caption atau judul ke video loop Anda, Anda juga bisa menggunakan alat Tambah Teks ke Video dari HeyGen. Ini adalah cara sederhana untuk meningkatkan konten Anda untuk media sosial atau presentasi.

kartun seorang pria yang sedang duduk di depan perapian
Bagaimana cara kerjanya?

Buat Video yang Dapat Diputar Secara Berulang dengan 4 Langkah Mudah

Ciptakan kreasi video AI yang sinkronisasi bibirnya sempurna, berulang secara alami dan membuat penonton terus menonton.

Langkah 1

Masukkan Teks atau Unggah Audio

Mulailah dengan file audio yang bersih atau ketik naskah Anda—HeyGen mendukung baik suara maupun teks-ke-ucapan. Ini adalah fitur canggih dari alat pembuat video AI kami.

Langkah 2

Pilih sebuah Avatar

Gunakan avatar AI yang dapat berbicara atau sinkronkan gerakan bibir pada rekaman manusia nyata untuk penyampaian yang tampak hidup.

Langkah 3

Pilih Suara AI atau Unggah Rekaman Asli

Pilih dari lebih dari 300 suara dalam 175+ bahasa untuk mencocokkan nada dan target audiens Anda. Pilihan ini meningkatkan kualitas video AI yang dihasilkan.

Langkah 4

Buat & Bagikan Video Sinkronisasi Anda

HeyGen secara otomatis menyinkronkan bibir, suara, dan ekspresi wajah—ekspor dan bagikan video AI Anda dalam hitungan detik.

Tanya Jawab Video Loop

Bagaimana cara mengulang video secara online dengan HeyGen?

Unggah file MP4, MOV, AVI, atau WebM Anda, pilih bagian yang ingin Anda ulang dan pratinjau loop secara instan. Setelah terlihat mulus, ekspor video looping HD dengan satu klik. Untuk waktu yang lebih presisi, Anda dapat menyempurnakan klip Anda terlebih dahulu menggunakan Pemotong Video Online

Bisakah saya memutar video secara berulang-ulang secara gratis?

Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk mengulang video secara online secara gratis tanpa watermark atau instalasi perangkat lunak. Anda dapat mengulangi klip Anda berkali-kali, membuat loop tak terbatas dan mengekspor file yang telah dipoles langsung dari peramban Anda.

Apakah pengulangan akan mengurangi kualitas video?

Tidak. HeyGen mempertahankan kejernihan dan resolusi asli video Anda, memastikan setiap segmen yang diulang terlihat mulus dan tajam. Bahkan setelah beberapa kali diulang, video yang Anda ekspor tetap bersih dan siap untuk platform seperti TikTok atau Instagram.

Bisakah saya memutar hanya sebagian dari sebuah video?

Ya. Anda dapat menandai momen tertentu pada garis waktu dan mengulang hanya bagian tersebut untuk pengulangan yang halus dan alami. Jika Anda ingin lebih presisi lagi, potong momen yang tidak diinginkan terlebih dahulu menggunakan alat Repurpose Video tool

Format video apa saja yang didukung HeyGen untuk diulang-ulang?

Anda dapat mengunggah format MP4, MOV, AVI, WebM, dan format standar lainnya. Ekspor loop akhir Anda akan dikirimkan sebagai MP4 untuk kompatibilitas universal di media sosial, presentasi, dan situs web.

Apakah alat Loop Video bisa digunakan di perangkat seluler?

Ya. HeyGen berjalan sepenuhnya di dalam peramban, sehingga Anda dapat memutar video secara berulang di iPhone, Android, tablet, Chromebook, Windows, dan Mac tanpa perlu menginstal apapun. Antarmuka tetap cepat dan responsif di semua perangkat.

Apakah video yang saya unggah aman?

Ya. Semua file diproses secara pribadi, dienkripsi selama pengeditan dan secara otomatis dihapus setelah diunduh. HeyGen tidak pernah menyimpan atau membagikan konten Anda lebih lama dari yang diperlukan, memastikan privasi penuh selama Anda bekerja.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background