Membuat video loop haruslah mudah, cepat, dan dapat diandalkan. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah klip apa pun menjadi loop yang halus dan tanpa jeda dalam hitungan detik tanpa perlu mengunduh perangkat lunak atau mempelajari alat pengeditan yang rumit. Baik Anda membuat konten untuk media sosial, presentasi, atau tampilan digital, HeyGen menyediakan cara mudah untuk mengulang video Anda, mengontrol waktu, dan mengekspor hasil berkualitas tinggi yang terlihat bersih di setiap platform. Ini dirancang untuk para kreator, pemasar, dan siapa saja yang membutuhkan video loop profesional tanpa langkah-langkah tambahan.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dengan meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten media sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Mencari loop video yang sempurna?
Buat video loop yang mulus dan tanpa jeda tanpa pengeditan yang rumit atau perangkat lunak. Unggah klip Anda, atur berapa kali ia diulang dan ekspor video loop yang bersih yang terlihat bagus di setiap platform. Sempurna untuk postingan media sosial, demo produk, visual latar belakang, presentasi, dan lainnya.
Keuntungan Utama
• Cepat dan mudah
• Bekerja di perangkat apa pun
• Tanpa watermark
• Mendukung MP4, MOV, WebM, dan lainnya
• Ekspor berkualitas tinggi
Praktik Terbaik dalam Membuat Video Loop yang Halus
Sebuah loop yang bagus terasa alami dan bersih. Entah Anda melooping klip pendek atau sekuen yang lebih panjang, beberapa langkah sederhana dapat membuat video Anda terlihat profesional.
• Pilih klip dengan gerakan atau pencahayaan yang konsisten
• Potong titik awal dan akhir agar transisi terasa alami
• Buat loop pendek dan ritmis untuk platform sosial
• Gunakan timeline untuk menyoroti momen terbaik
• Sesuaikan waktu audio atau buat audio yang halus
• Ekspor dengan resolusi yang sama seperti klip asli Anda
Fitur Video Loop Canggih yang Dibuat untuk Menghemat Waktu Anda
HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk membuat loop yang bersih dan profesional tanpa menggunakan perangkat lunak yang rumit. Setiap fitur dirancang untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya.
• Loop Tak Terbatas yang Sempurna: Ulangi klip Anda tanpa batas atau atur jumlah pengulangan khusus.
• Pemilih Loop pada Timeline: Pilih bagian yang tepat yang ingin Anda ulangi dengan timeline yang jelas dan sederhana.
• Pratinjau Instan dan Ekspor Cepat: Lihat loop Anda saat Anda mengedit dan unduh dalam hitungan detik.
• Dukungan Multi-Format: Bekerja dengan MP4, MOV, WebM, dan lainnya.
• Alat Pengeditan All-in-One: Potong, crop, percepat, perlambat, bisukan atau tambahkan audio langsung dari editor.
Untuk menambahkan teks, caption atau judul ke video loop Anda, Anda juga bisa menggunakan alat Tambah Teks ke Video dari HeyGen. Ini adalah cara sederhana untuk meningkatkan konten Anda untuk media sosial atau presentasi.
Buat Video yang Dapat Diputar Secara Berulang dengan 4 Langkah Mudah
Ciptakan kreasi video AI yang sinkronisasi bibirnya sempurna, berulang secara alami dan membuat penonton terus menonton.
Mulailah dengan file audio yang bersih atau ketik naskah Anda—HeyGen mendukung baik suara maupun teks-ke-ucapan. Ini adalah fitur canggih dari alat pembuat video AI kami.
Gunakan avatar AI yang dapat berbicara atau sinkronkan gerakan bibir pada rekaman manusia nyata untuk penyampaian yang tampak hidup.
Pilih dari lebih dari 300 suara dalam 175+ bahasa untuk mencocokkan nada dan target audiens Anda. Pilihan ini meningkatkan kualitas video AI yang dihasilkan.
HeyGen secara otomatis menyinkronkan bibir, suara, dan ekspresi wajah—ekspor dan bagikan video AI Anda dalam hitungan detik.
Unggah file MP4, MOV, AVI, atau WebM Anda, pilih bagian yang ingin Anda ulang dan pratinjau loop secara instan. Setelah terlihat mulus, ekspor video looping HD dengan satu klik. Untuk waktu yang lebih presisi, Anda dapat menyempurnakan klip Anda terlebih dahulu menggunakan Pemotong Video Online
Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk mengulang video secara online secara gratis tanpa watermark atau instalasi perangkat lunak. Anda dapat mengulangi klip Anda berkali-kali, membuat loop tak terbatas dan mengekspor file yang telah dipoles langsung dari peramban Anda.
Tidak. HeyGen mempertahankan kejernihan dan resolusi asli video Anda, memastikan setiap segmen yang diulang terlihat mulus dan tajam. Bahkan setelah beberapa kali diulang, video yang Anda ekspor tetap bersih dan siap untuk platform seperti TikTok atau Instagram.
Ya. Anda dapat menandai momen tertentu pada garis waktu dan mengulang hanya bagian tersebut untuk pengulangan yang halus dan alami. Jika Anda ingin lebih presisi lagi, potong momen yang tidak diinginkan terlebih dahulu menggunakan alat Repurpose Video tool
Anda dapat mengunggah format MP4, MOV, AVI, WebM, dan format standar lainnya. Ekspor loop akhir Anda akan dikirimkan sebagai MP4 untuk kompatibilitas universal di media sosial, presentasi, dan situs web.
Ya. HeyGen berjalan sepenuhnya di dalam peramban, sehingga Anda dapat memutar video secara berulang di iPhone, Android, tablet, Chromebook, Windows, dan Mac tanpa perlu menginstal apapun. Antarmuka tetap cepat dan responsif di semua perangkat.
Ya. Semua file diproses secara pribadi, dienkripsi selama pengeditan dan secara otomatis dihapus setelah diunduh. HeyGen tidak pernah menyimpan atau membagikan konten Anda lebih lama dari yang diperlukan, memastikan privasi penuh selama Anda bekerja.
