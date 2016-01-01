HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk membuat loop yang bersih dan profesional tanpa menggunakan perangkat lunak yang rumit. Setiap fitur dirancang untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya.

• Loop Tak Terbatas yang Sempurna: Ulangi klip Anda tanpa batas atau atur jumlah pengulangan khusus.

• Pemilih Loop pada Timeline: Pilih bagian yang tepat yang ingin Anda ulangi dengan timeline yang jelas dan sederhana.

• Pratinjau Instan dan Ekspor Cepat: Lihat loop Anda saat Anda mengedit dan unduh dalam hitungan detik.

• Dukungan Multi-Format: Bekerja dengan MP4, MOV, WebM, dan lainnya.

• Alat Pengeditan All-in-One: Potong, crop, percepat, perlambat, bisukan atau tambahkan audio langsung dari editor.



Untuk menambahkan teks, caption atau judul ke video loop Anda, Anda juga bisa menggunakan alat Tambah Teks ke Video dari HeyGen. Ini adalah cara sederhana untuk meningkatkan konten Anda untuk media sosial atau presentasi.