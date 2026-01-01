Nilai-nilai inti kami membangun fondasi kepercayaan, tanggung jawab, dan perbaikan berkelanjutan bagi tim Trust and Safety.

Integritas Kami menjunjung tinggi standar tertinggi dalam kejujuran dan transparansi, memastikan setiap keputusan dan tindakan selaras dengan prinsip etis dan komitmen kami terhadap keamanan pengguna.

Kolaborasi Kami bekerja sama secara erat dengan pengguna, mitra, dan para ahli industri untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, dengan memanfaatkan pengetahuan dan masukan kolektif guna menyempurnakan kebijakan serta praktik kami.

Akuntabilitas Kami mengambil tanggung jawab penuh atas kebijakan, keputusan, dan tindakan kami, serta berupaya menjadi pengelola yang andal dan tepercaya terhadap integritas platform kami.

Proaktivitas Kami mengantisipasi dan mengurangi potensi risiko dengan terus memantau, menganalisis, dan menyempurnakan kerangka kerja keamanan kami, sehingga masalah dapat ditangani sebelum berkembang lebih jauh.

Berpusat pada pengguna Keamanan dan kesejahteraan pengguna kami adalah inti dari segala yang kami lakukan. Kami secara aktif mendengarkan kekhawatiran mereka dan memprioritaskan perlindungan mereka dalam setiap kebijakan dan keputusan.

Menghormati privasi Kami melindungi data pengguna dengan sangat hati-hati, memastikan privasi tetap terjaga dan dihormati di setiap interaksi di platform kami.