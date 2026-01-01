Dibangun dengan keamanan, etika, dan keselamatan sebagai inti utamanya
Platform video AI kami dirancang dengan mengutamakan keamanan dan etika, menanamkan perlindungan ke dalam infrastruktur dan kebijakan sekaligus tetap mendorong inovasi. Teknologi yang kuat harus memprioritaskan kepercayaan, bukan memperlakukannya sebagai sesuatu yang opsional.
Keamanan menyeluruh untuk setiap frame
Komitmen kami melampaui langkah-langkah keamanan dasar; kami menerapkan perlindungan menyeluruh di setiap tahap proses pembuatan video. Sejak Anda mengunggah konten hingga pengiriman akhir video AI yang dihasilkan, data Anda dilindungi oleh protokol keamanan terdepan di industri. Kami terus mengembangkan praktik keamanan kami untuk tetap selangkah lebih maju dari ancaman yang muncul, sekaligus mempertahankan pengalaman yang mulus dan mudah digunakan yang menjadikan HeyGen pilihan tepercaya untuk pembuatan video AI.
Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global
Nilai-nilai inti kami membangun fondasi kepercayaan, tanggung jawab, dan perbaikan berkelanjutan bagi tim Trust and Safety.
Kami menjunjung tinggi standar tertinggi dalam kejujuran dan transparansi, memastikan setiap keputusan dan tindakan selaras dengan prinsip etis dan komitmen kami terhadap keamanan pengguna.
Kami bekerja sama secara erat dengan pengguna, mitra, dan para ahli industri untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, dengan memanfaatkan pengetahuan dan masukan kolektif guna menyempurnakan kebijakan serta praktik kami.
Kami mengambil tanggung jawab penuh atas kebijakan, keputusan, dan tindakan kami, serta berupaya menjadi pengelola yang andal dan tepercaya terhadap integritas platform kami.
Kami mengantisipasi dan mengurangi potensi risiko dengan terus memantau, menganalisis, dan menyempurnakan kerangka kerja keamanan kami, sehingga masalah dapat ditangani sebelum berkembang lebih jauh.
Keamanan dan kesejahteraan pengguna kami adalah inti dari segala yang kami lakukan. Kami secara aktif mendengarkan kekhawatiran mereka dan memprioritaskan perlindungan mereka dalam setiap kebijakan dan keputusan.
Kami melindungi data pengguna dengan sangat hati-hati, memastikan privasi tetap terjaga dan dihormati di setiap interaksi di platform kami.
Kami mengadopsi teknologi mutakhir namun berkomitmen untuk menerapkannya secara bijaksana, memastikan langkah-langkah keamanan terus berkembang seiring dengan inovasi.
Anda tetap memiliki kepemilikan penuh atas avatar apa pun yang Anda buat—baik berbasis foto maupun kustom—namun Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki hak hukum dan persetujuan eksplisit dari setiap individu yang kemiripannya digunakan. Ini juga mencakup menghormati permintaan penghapusan dari orang-orang yang ditampilkan.
Kami secara tegas melarang konten yang bersifat kekerasan, kebencian, menyesatkan, eksplisit secara seksual, melanggar hak cipta, kasar, bermuatan politik (misalnya untuk kampanye), atau berbahaya bagi anak di bawah umur. Larangan ini juga mencakup konten terlarang seperti penipuan, misinformasi, atau barang yang dibatasi peredarannya.
Tema-tema sensitif tertentu—seperti materi edukasi yang memuat unsur dewasa atau konten keagamaan yang disajikan secara hormat—dapat diizinkan, tetapi hanya jika diberi label dengan jelas dan digunakan secara tepat.
Di HeyGen, kami percaya bahwa teknologi AI yang revolusioner harus disertai dengan standar keamanan dan etika tertinggi sejak awal. Tim Trust & Safety khusus kami memastikan data Anda tetap aman dan AI kami digunakan secara etis.
Kami menggunakan alat pemindaian bertenaga ML untuk mendeteksi konten yang berpotensi tidak diizinkan saat diunggah atau dihasilkan.
Konten yang ditandai atau bersifat kritis akan melalui peninjauan manual oleh moderator terlatih untuk memastikan keadilan dan ketepatan.
Jika terjadi pelanggaran, HeyGen dapat menghapus konten, memblokir pembuatannya, menangguhkan atau menghentikan akses, atau melaporkannya kepada pihak berwenang jika diperlukan.
Pengguna dapat mengajukan banding atas keputusan moderasi dengan mengirim email ke [email protected], disertai detail konten yang ditandai serta alasan keberatan. Banding akan ditinjau—idealnya oleh moderator yang berbeda dari peninjau pertama—namun pengajuan banding tidak menjamin akan mendapat tanggapan.
Kebijakan moderasi kami terus berkembang seiring munculnya ancaman baru, masukan dari pengguna, dan perubahan sosial. Pembaruan berlaku segera setelah dipublikasikan—ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan kami terhadap kepercayaan dan keamanan.
Uji penetrasi tahunan, Proses peninjauan kode, Siklus hidup pengembangan perangkat lunak, Manajemen kerentanan
Pencadangan basis data harian, Enkripsi saat disimpan, Kebijakan keamanan, SSL/TLS diterapkan, Kebijakan kontrol akses sistem
Firewall, pencatatan/pemantauan
Penyimpanan data cloud dibatasi, Kebijakan kata sandi
Kebijakan penggunaan yang dapat diterima, Rencana BCDR, Kode etik, Rencana pemulihan bencana, Rencana respons insiden, Tim respons insiden, Pelatihan keamanan
MFA pada akun, Penguncian sesi, Ketentuan layanan
Teks ke Ucapan
Dukungan pelanggan dan pusat bantuan
Hosting web, penyimpanan data, moderasi konten gambar, dan pemrosesan video
Pemantauan dan peringatan aplikasi, penyimpanan dan pengumpulan log
Teks ke ucapan
DNS
Di HeyGen, kepercayaan dan keamanan berarti membangun platform video AI kami dengan menempatkan etika dalam AI dan perlindungan pengguna sebagai inti. Kami memprioritaskan integritas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap privasi dalam setiap keputusan, memastikan bahwa inovasi selalu seimbang dengan tanggung jawab. Dengan menangani kekhawatiran terkait keamanan AI secara langsung dan menanamkan perlindungan ke dalam infrastruktur serta kebijakan kami, kami menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif, di mana kreativitas dapat berkembang tanpa mengorbankan keamanan.
HeyGen memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat terhadap standar global seperti SOC 2 Type 2, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework, dan EU AI Act. Sertifikasi dan pernyataan kepatuhan ini menunjukkan bahwa kami menangani risiko keamanan AI sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan data. Audit berkala, dokumentasi, dan pelaporan yang transparan memastikan sistem kami memenuhi tingkat keamanan dan privasi tertinggi sekaligus selaras dengan kerangka regulasi internasional.
Melindungi privasi adalah inti dari pendekatan kami terhadap keamanan AI. Setiap langkah dalam proses pembuatan video—mulai dari pengunggahan hingga pengiriman akhir—dilindungi dengan protokol keamanan terdepan di industri. Kami menggunakan enkripsi, pemantauan proaktif, dan praktik terbaik yang terus berkembang dari riset keamanan AI untuk mengantisipasi dan melindungi dari berbagai ancaman. Di luar langkah teknis, kami menjunjung tinggi nilai-nilai ketat terkait privasi dan tanggung jawab etis untuk memastikan data ditangani dengan sangat hati-hati.
HeyGen menerapkan Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima dan Moderasi yang kuat, yang secara proaktif menangani kekhawatiran terkait keamanan AI dan mengurangi risiko keamanan AI. Langkah-langkah perlindungan kami mencakup:
Dengan terus mengembangkan kebijakan kami seiring munculnya risiko baru dan masukan dari komunitas, kami menjaga HeyGen tetap selaras dengan praktik terbaik dalam keamanan AI dan penggunaan AI yang etis.
Pengembangan teknologi HeyGen berlandaskan etika dalam AI dan dipandu oleh prinsip-prinsip yang memastikan keamanan dan tanggung jawab:
Nilai-nilai ini menempatkan keamanan dan etika AI sebagai prioritas utama dalam setiap hal yang kami bangun, sehingga platform kami tetap tepercaya, aman, dan bertanggung jawab.
Tidak. Kami memastikan bahwa data pelanggan perusahaan kami tidak digunakan untuk melatih sistem AI kami, dan juga tidak digabungkan dengan data lain apa pun untuk tujuan tersebut.
Data pelanggan non-enterprise dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan model yang mendukung Layanan kami. Pengguna dapat memilih untuk tidak ikut serta dalam pelatihan ini, lihat: https://www.heygen.com/privacy.
Tidak. HeyGen memiliki perjanjian dengan vendor AI kami yang tidak mengizinkan pelatihan model mereka menggunakan data pelanggan HeyGen.
