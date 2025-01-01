Buat video pergantian wajah AI yang realistis dalam beberapa menit. Ubah sebuah foto menjadi video yang tampak hidup dengan pemetaan wajah canggih, penyesuaian ekspresi, dan teknologi sinkronisasi bibir. Tidak memerlukan keahlian editing. Bekerja secara online dan mulai secara gratis tanpa perlu login.
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo that shows the face you want to swap out
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo of the face you want to use
By clicking 'Generate' you agree to HeyGen's terms.
Buat video deepfake yang sangat realistis
Generator deepfake ini menciptakan video penggantian wajah berkualitas tinggi dengan menggunakan analisis wajah yang detail dan pencampuran gerakan yang halus. Alat ini memetakan struktur wajah Anda dan menyalin ekspresi ke dalam video target, menghasilkan hasil yang realistis tanpa pengeditan manual. Anda dapat membuat video deepfake untuk kesenangan, bercerita, pemasaran, dan konten online hanya dengan beberapa klik. Alat ini juga mendorong penggunaan yang bertanggung jawab dengan mengingatkan pengguna untuk bekerja dengan gambar yang mereka miliki haknya dan menghindari konten yang menyesatkan.
Tingkatkan penceritaan dengan Deepfake yang Dihasilkan AI
Alat deepfake yang didukung AI membuka cara baru untuk membuat video personal, animasi karakter, dan cerita visual. Platform ini mencakup alat foto ke video, pertukaran wajah yang realistis, avatar yang dapat berbicara, dan dukungan sinkronisasi bibir multibahasa. Fitur-fitur ini membuatnya ideal bagi kreator, pendidik, dan bisnis yang memerlukan konten video kustom.
Pengguna dapat memilih dari berbagai perpustakaan avatar atau mengubah foto mereka sendiri menjadi karakter animasi. Pakaian khusus, ekspresi wajah, dan pilihan suara membantu menyesuaikan dengan nada proyek apa pun. Baik Anda ingin pertukaran wajah yang akurat atau karakter yang berbicara untuk pemasaran atau pelatihan, sistem ini memberikan hasil yang alami dan meyakinkan.
Fitur Pembuat Deepfake
Penukaran Wajah yang AkuratTukar wajah dalam video apa pun dengan pencocokan ekspresi yang halus, penyesuaian pencahayaan alami, dan gerakan yang realistis. Kecerdasan buatan merekreasi gerakan mata, bentuk mulut, dan sudut kepala untuk menghasilkan hasil yang meyakinkan.
Pengubah Pakaian AI: Ubah gaya pakaian secara digital tanpa pemotretan. Fitur ini ideal untuk pemasaran, branding, penjelasan produk, atau penceritaan berbasis karakter.
Gambar ke Video: Unggah foto yang jelas dan ubah menjadi video yang dapat berbicara. Alat ini menganimasikan wajah dengan sinkronisasi bibir yang alami dan ekspresi yang detail, membuatnya berguna untuk perkenalan, tutorial, dan pesan singkat.
Generator Deepfake GIF: Buat GIF pendek yang berulang untuk reaksi, meme, grafik promosi, dan konten berbasis pesan. Sistem GIF mendukung rendering cepat dan kompatibilitas media sosial.
AI Video Upscaler: Tingkatkan kualitas video yang rendah dengan meningkatkan ketajaman, kecerahan, dan kejelasan frame. Video lama atau berbutir dapat ditingkatkan menjadi HD untuk digunakan dalam presentasi atau kampanye.
Persona AI dan Avatar: Pilih dari avatar AI yang realistis atau ciptakan versi digital dari diri Anda sendiri. Avatar membantu memperluas konten untuk pelatihan bisnis, pemasaran, atau akun sosial.
Template yang Sedang Tren: Gunakan adegan video yang sudah jadi, karakter yang berbicara, dan gaya bentuk pendek populer yang dirancang untuk TikTok, Instagram, YouTube, dan platform lainnya.
Apa yang Bisa Anda Ciptakan
Video Media Sosial Buat klip deepfake cepat, reaksi GIF, dan video pendek yang sedang tren untuk TikTok, Instagram, Snapchat, dan YouTube.
Pemasaran dan Periklanan Buatlah penjelas produk, klip juru bicara, dan video bermerek menggunakan teknik pertukaran wajah, pergantian pakaian, dan template yang sudah siap.
Pelatihan dan Pendidikan Membangun instruktur atau presenter AI untuk pelajaran, orientasi, dan pelatihan internal. Tambahkan teks menggunakan Generator Subtitle
Komunikasi Bisnis Buat pengumuman, pembaruan, dan presentasi yang terlihat profesional tanpa perlu pengambilan gambar. Gabungkan klip dengan Gabungkan Dua Video
Ciptakan pesan ulang tahun, animasi karakter, ucapan menyenangkan, atau video keluarga dengan izin yang tepat untuk proyek pribadi dan kreatif.
Buat video deepfake Anda dalam 4 langkah mudah
Jadilah wajah dari dunia digital Anda sendiri. Avatar yang dihasilkan oleh AI Anda menangkap kepribadian, ekspresi, dan gerakan Anda sambil meningkatkan keterlibatan.
Jadilah wajah dari dunia digital Anda sendiri. Avatar yang dihasilkan oleh AI Anda menangkap kepribadian, ekspresi, dan gerakan Anda sambil meningkatkan keterlibatan.
Sesuaikan detail untuk mendapatkan tampilan yang sempurna. Unggah wajah untuk ditukar dan pertahankan ekspresi yang alami dan konsisten.
Tinjau hasilnya, sesuaikan jika diperlukan, dan bersiaplah untuk mengekspor. Rendering berkualitas studio kami menjaga detail tetap tajam.
Unduh video Anda dan bagikan di berbagai platform sosial hanya dengan satu klik. Dukungan bahasa multibahasa dan opsi suara sudah termasuk.
Pembuat deepfake ini dirancang untuk penggunaan yang cepat dan mudah. Tata letaknya membantu pemula untuk mengunggah foto, memilih video, dan menghasilkan deepfake yang sudah jadi tanpa pengetahuan teknis. Ini juga mencakup opsi lanjutan untuk pengguna yang menginginkan hasil profesional.
Gunakan gambar yang jelas dan pilih templat video berkualitas tinggi. AI akan mengurus pertukaran wajah, penyesuaian ekspresi, dan sinkronisasi bibir. Ini menciptakan video deepfake yang realistis yang siap untuk diunduh dan dibagikan.
Platform ini merupakan salah satu pembuat deepfake online terkemuka karena mencakup teknologi penukaran wajah, alat pengubah gambar menjadi video, pembuatan GIF, dan fitur avatar. Banyak pesaing hanya menawarkan satu atau dua fitur ini.
Ya. Mode gratis memungkinkan pengguna untuk mencoba pembuatan deepfake tanpa biaya. Paket level pemula ditujukan untuk individu dan usaha kecil yang ingin akses penuh tanpa biaya besar.
Pengguna dapat mengunggah foto mereka sendiri untuk pertukaran wajah kustom. AI memetakan fitur wajah pada video atau avatar yang dipilih dan menghasilkan hasil deepfake yang akurat.
Lihat realisme, template yang tersedia, opsi keamanan, dan dukungan bahasa. Platform ini menawarkan penukaran wajah, alat avatar, peningkatan kualitas video, dan pembuatan GIF. Ini juga terintegrasi dengan alat seperti Avatar Pembicaraan Teks
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.