Buat Avatar Anda Sendiri

Ubah foto atau video pendek Anda menjadi versi digital yang mirip dengan diri Anda sendiri. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat avatar AI yang dapat berbicara, bergerak, dan terhubung dalam lebih dari 175+ bahasa. Ini cepat, realistis, dan ideal untuk video, pelatihan, atau media sosial.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Buat Avatar Anda Sendiri

Ingin avatar AI yang unik untuk videomu?

Dengan Generator Avatar AI HeyGen, Anda dapat membuat versi digital diri Anda yang realistis atau mendesain karakter kustom yang mewakili merek Anda. Baik Anda membuat video pemasaran, materi pelatihan, atau konten media sosial, avatar personal Anda membantu Anda tampil di mana saja tanpa harus berada di depan kamera.

HeyGen memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan, suara, dan ekspresi avatar Anda agar sesuai dengan nada dan kepribadian Anda dengan sempurna. Pilih fitur wajah, pakaian, dan gerakan yang mencerminkan identitas merek Anda. Avatar Anda bahkan dapat berbicara dalam lebih dari 175+ bahasa, membuat komunikasi global menjadi sederhana dan otentik.

Dengan pembuatan video berdaya AI HeyGen, Anda dapat mendesain avatar profesional tanpa kamera, aktor, atau alat pengeditan yang rumit. Ini adalah cara termudah untuk membuat konten video yang menarik dan dapat diperluas yang terhubung dengan audiens Anda.

Buat Avatar Anda Sendiri

Praktik Terbaik dalam Membuat Avatar AI Anda

Untuk membuat avatar kustom Anda terlihat alami dan profesional, ikuti tips sederhana ini:

✓ Gunakan video atau gambar berkualitas tinggi: Rekaman yang tajam dan terang memberikan hasil yang paling nyata.
✓ Rekam dengan pencahayaan terang dan merata: Hindari bayangan agar AI dapat menangkap detail dengan akurat.
✓ Buat latar belakang sederhana: Latar belakang yang polos dan bebas gangguan menciptakan hasil akhir yang lebih bersih.
✓ Coba kloning suara: Gunakan kloning suara AI HeyGen untuk membuat avatar Anda terdengar seperti Anda.
✓ Sesuaikan pakaian dan ekspresi: Atur pakaian, nada dan gerak tubuh agar sesuai dengan merek Anda.
✓ Tambahkan berbagai bahasa: Berbicara dengan alami dalam lebih dari 175 bahasa dan aksen untuk menjangkau audiens global

• Tambahkan Berbagai Bahasa: Berbicara dengan alami dalam lebih dari 175+ bahasa dan aksen untuk menjangkau audiens di seluruh dunia.

Ingin merekam tutorial atau demo produk dengan avatar Anda? Coba AI Screen Recorder untuk menangkap video Anda langsung di browser

Buat Avatar Anda Sendiri

Meningkatkan Keterlibatan dengan Avatar AI

HeyGen memudahkan pembuatan avatar yang profesional dan tampak nyata tanpa perlu kamera, aktor, atau kemampuan mengedit. Semuanya berjalan di peramban Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang terpolis dalam hitungan menit.

✓ Natural expressions and gestures: Avatars speak and move with realistic facial animations that match your tone.
✓ AI voice cloning: Give your avatar your own voice using advanced speech synthesis.
✓ Global language support: Communicate naturally in 175+ languages and accents.
✓ Simple browser workflow: Create, customize and render videos online with no software needed.

Fitur Buat Avatar Sendiri dari HeyGen menghidupkan karakter dengan gerakan ekspresif, penyampaian suara yang alami, dan detail realistis yang membantu Anda terhubung dengan audiens Anda.

Bagaimana cara kerjanya?

Buat Avatar AI Kustom Anda dalam 4 Langkah Mudah

Dari video singkat hingga diri digital Anda yang sepenuhnya personalisasi dan siap berbicara. Membuat avatar AI Anda dengan HeyGen cepat dan mudah. Anda hanya memerlukan video singkat atau foto untuk memulai. Dalam beberapa menit saja, avatar AI kustom Anda siap untuk berbicara, mempresentasikan, dan terhubung dengan audiens Anda.

Langkah 1

Rekam video singkat

Rekamlah klip diri Anda yang jelas dan terang dengan mengikuti panduan sederhana di layar.

Langkah 2

Unggah video dan formulir persetujuan Anda

Rekaman Anda diproses dengan aman untuk menghasilkan avatar pribadi Anda.

Langkah 3

Sesuaikan penampilan dan suara Anda

Sesuaikan gaya, ekspresi, dan nada Anda agar cocok dengan kepribadian atau merek Anda.

Langkah 4

Mulai membuat video

Ketik naskah Anda, dan avatar Anda akan menyampaikan pesan Anda dengan alami dalam bahasa apa pun.

Buat Avatar Anda Sendiri FAQ

Apa itu alat “Buat Avatar Anda Sendiri” dari HeyGen?

Ini adalah alat bertenaga AI yang mengubah video atau foto Anda menjadi versi digital yang dapat berbicara. Anda dapat menggunakannya untuk video bisnis, presentasi, dan pembuatan konten.

Bisakah saya membuat avatar dari foto atau video?

Ya. Unggah foto yang jelas atau klip video pendek, dan HeyGen akan menghasilkan avatar yang tampak nyata dalam beberapa menit.

Bisakah avatar saya berbicara dalam berbagai bahasa?

Ya. Avatar Anda dapat berbicara dalam lebih dari 175+ bahasa dan aksen, membuatnya sempurna untuk audiens global.

Bisakah saya memperbarui atau membuat ulang avatar saya nanti?

Ya. Anda dapat menghapus, membuat ulang, atau memperbarui avatar dari dasbor Anda sesuai kebutuhan, tergantung pada tingkat langganan Anda.

Apakah fitur ini tersedia di semua paket?

Pembuatan avatar khusus tersedia pada paket premium, dan beberapa paket mencakup masa percobaan gratis atau akses terbatas.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

