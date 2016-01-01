Generator Tampilan Avatar AI

Ubah foto apa saja menjadi avatar AI yang tampak nyata, ekspresif, atau animasi. Buat video pendek, bangun kembaran digital Anda, atau desain tampilan khusus yang mencerminkan kepribadian atau merek Anda. Unggah foto Anda, tambahkan skrip atau audio, dan biarkan AI menghidupkan avatar Anda. Hanya membutuhkan beberapa menit.

  • Lebih dari 1100 kepala AI yang bisa berbicara
  • Mendukung 175+ bahasa & dialek
  • Buat video kepala yang berbicara dalam hitungan menit
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten media sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Generator Tampilan Avatar AI

Bagaimana Cara Membuat Video Kepala Berbicara AI?

Platform HeyGen memberikan Anda segala yang Anda butuhkan untuk membuat avatar dengan cepat, mudah, dan tanpa keahlian teknis.

Langkah 1

Unggah Foto Anda

Mulailah dengan gambar yang jelas dan menghadap ke depan agar HeyGen dapat menangkap fitur wajah Anda dengan akurat.

Langkah 2

Pilih Gaya Avatar Anda

Pilih tampilan realistis, kartun, 3D, anime, atau sepenuhnya kustom.

Langkah 3

Sesuaikan Avatar Anda

Sesuaikan pakaian, gaya rambut, aksesoris, latar belakang, skenario, dan kepribadian.

Langkah 4

Hasilkan dan Unduh

Tambahkan teks atau audio, buat avatar Anda, dan unduh video avatar Anda dengan kualitas tinggi.

Dasbor pembuatan video HeyGen AI dengan generator skrip dari URL dan berbagai alat produksi video.

Fitur dari Pembuat Tampilan Avatar


Ubah foto apa pun menjadi avatar yang dapat berbicara, pilih tampilan yang realistis atau bergaya, tambahkan suara yang alami, dan sesuaikan adegan serta latar belakang. Buat video avatar ekspresif dalam hitungan menit tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan.

Generator Tampilan Avatar AI

Mengapa Orang Memilih Generator Penampilan Avatar HeyGen

HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk membuat avatar dengan cepat dan tanpa keahlian teknis. Buatlah video avatar untuk pemasaran, pelatihan, pembukaan, dan tutorial, serta ubah naskah menjadi video lengkap dengan HeyGen Alat Video dari Teks. Avatar Anda dapat tersenyum, berbicara, dan bereaksi secara alami, dan Anda dapat menghasilkan video dalam hitungan menit. Pilih dari gaya realistis, kartun, atau 3D, serta pilih suara, bahasa, dan nada yang sesuai dengan audiens Anda.

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Generator Penampilan Avatar

Cara Mendapatkan Hasil Terbaik

Mulailah dengan foto tampak depan yang jelas dalam pencahayaan yang baik. Pilih gaya yang sesuai dengan tujuan Anda, realistis untuk video profesional, kartun untuk media sosial, dan 3D untuk proyek kreatif. Buat naskah Anda singkat dan alami untuk sinkronisasi bibir yang lebih mulus. Uji avatar Anda dalam berbagai adegan, dan coba beberapa variasi untuk menemukan tampilan yang paling alami.

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Generator Tampilan Avatar AI

Hidupkan Foto Anda dengan HeyGen

Ubah foto Anda menjadi avatar yang dapat berbicara dengan sinkronisasi bibir alami dan gerakan ekspresif. Buat avatar yang realistis, kartun, anime, atau 3D, tempatkan mereka dalam berbagai adegan, dan buat video pendek untuk media sosial, pembelajaran, atau bisnis. Anda bahkan dapat membuat foto Anda bernyanyi atau membangun kembaran digital untuk presentasi berkelanjutan.
Untuk video bergaya presenter yang terpolis, coba HeyGen Alat Juru Bicara AI

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pembuat Video Kepala Berbicara AI

Bagaimana cara mengubah foto menjadi avatar AI?

Anda cukup mengunggah foto yang jelas dan menghadap ke depan, memilih gaya yang Anda inginkan, serta menyesuaikan detail seperti pakaian atau latar belakang. AI secara otomatis mengubah foto Anda menjadi avatar yang realistis atau bergaya siap digunakan untuk video atau keperluan branding.Mulai buat dengan AI Avatar Generator.

Bisakah avatar AI saya berbicara atau sinkron dengan suara saya?

Ya. Anda dapat menambahkan teks atau mengunggah audio dan AI akan menghasilkan sinkronisasi bibir, ekspresi, dan waktu yang mulus sehingga avatar Anda dapat berbicara secara alami. Untuk video gaya presenter, Anda juga bisa mencoba AI Spokesperson Tool.

Bisakah saya membuat kartun, anime, atau avatar 3D?

Ya. Anda dapat membuat avatar realistis, kartun, anime, atau 3D sesuai dengan gaya konten Anda. Setiap pilihan mendukung kustomisasi penuh sehingga Anda dapat menyesuaikan dengan kepribadian merek, tujuan kreatif, atau estetika media sosial Anda.

Apakah ini cocok untuk konten bisnis dan personal branding?

Tentu saja. Banyak kreator dan perusahaan menggunakan avatar untuk intro, tutorial, penjelasan, video pelatihan, branding LinkedIn, dan persona digital. Untuk mengubah skrip menjadi video avatar lengkap, padukan dengan AI Video Script Generator.


Apakah anak-anak atau pengguna muda dapat membuat avatar dengan aman?

Ya. Alat ini mencakup gaya avatar yang ramah anak dan tampilan yang menyenangkan yang menghindari realisme jika diperlukan. Opsi-opsi ini membantu menciptakan avatar yang aman dan menyenangkan, cocok untuk proyek keluarga, ruang kelas, dan konten pemuda.


Bisakah saya mengunduh avatar saya dalam kualitas tinggi?

Anda dapat mengekspor gambar tajam atau video lengkap dalam resolusi tinggi. Baik Anda menggunakan avatar untuk saluran game, reel, branding, pelatihan, atau konten sosial, unduhan tetap jernih dan siap untuk dipublikasikan.


Bisakah saya membuat avatar untuk anak-anak?

Ya. HeyGen menyediakan opsi avatar yang aman dan ramah anak.


Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat avatar?

Kebanyakan avatar siap dalam beberapa menit tergantung pada gaya dan apakah Anda menambahkan animasi berbicara. Prosesnya sepenuhnya berbasis browser, sehingga Anda dapat membuat beberapa versi avatar dengan cepat tanpa perlu menginstal perangkat lunak


