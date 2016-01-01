Audio Speed Changer dari HeyGen memungkinkan Anda menyesuaikan kecepatan pemutaran sambil menjaga kualitas suara tetap jernih dan alami. Anda dapat mempercepat atau memperlambat audio untuk podcast, video, atau latihan musik langsung di peramban Anda tanpa perlu mengunduh.

Gunakan penggeser kecepatan intuitif untuk menyesuaikan kecepatan pemutaran untuk belajar, mengulas, atau proyek kreatif. AI secara otomatis mempertahankan nada dan intonasi sehingga setiap kata, ketukan, dan nada tetap jelas. Kompatibel dengan file MP3, WAV dan M4A, ini adalah alat yang fleksibel bagi para kreator, pendidik, dan pemasar yang memerlukan kontrol audio yang tepat dan profesional.

Jika Anda ingin menyinkronkan audio yang telah diedit dengan visual, coba gunakan HeyGen Video Player, sempurna untuk menguji kecepatan pemutaran secara real time.