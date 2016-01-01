Buat Video Pelatihan AI yang Profesional

Skalakan konten, hemat waktu, dan produksi video orientasi, kepatuhan, dan pendidikan yang profesional tanpa kerumitan produksi tradisional.

  • Buat video pelatihan profesional dengan AI
  • Lokalisasi konten untuk tim global secara masif
  • Perbarui materi kapan saja dengan mudah
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Ulasan

Memperkenalkan Pembuat Video Pelatihan AI Gratis

Ubah naskah atau materi pelatihan apa pun menjadi video pelatihan AI yang seperti nyata. Dengan platform kami, Anda dapat membuat video profesional hanya dalam beberapa menit. Tidak memerlukan kamera, studio, atau aktor. Baik itu untuk orientasi karyawan, konten pendidikan, atau pelatihan kepatuhan, membuat video pelatihan berkualitas tinggi belum pernah semudah ini.

Langkah 1

Unggah Skrip Anda

Mulai dengan mengunggah presentasi, PDF, atau materi pelatihan berbasis teks Anda langsung ke dalam platform. AI akan segera memproses konten Anda, mempersiapkannya untuk narasi video dan visual.

Langkah 2

Pilih Avatar AI Anda

Pilih dari berbagai avatar yang tampak nyata yang dirancang untuk mewakili konten pelatihan Anda. Avatar-avatar ini mampu menyampaikan pesan Anda dengan cara yang dapat beresonansi dengan para peserta didik

Langkah 3

Sesuaikan dan Personalisasikan

Setelah video Anda dibuat, sesuaikan nada, suara, dan gerakan avatar Anda agar cocok dengan kebutuhan pelatihan Anda. Sesuaikan warna, logo, dan bahkan musik latar untuk sentuhan yang lebih personal.

Langkah 4

Hasilkan dan Bagikan

Klik “Generate,” dan dalam beberapa menit, video pelatihan profesional berkualitas tinggi Anda akan siap. Unduh dan bagikan di platform apa pun, atau integrasikan langsung ke dalam Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) Anda.

Antarmuka platform pembuatan video HeyGen AI, menampilkan konverter skrip URL-ke-video dan alat pembuatan video lainnya.

Fitur dan keuntungan dari generator video pelatihan AI

Dengan generator video AI ini, Anda memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat video pelatihan yang menarik dan profesional dengan cepat dan mudah. Inilah alasan mengapa platform ini adalah pilihan terbaik Anda untuk pembuatan video AI:

Video Pelatihan AI

Avatar yang Dapat Disesuaikan

Pilih dari 1.100+ avatar yang sangat realistis, atau ciptakan satu yang mencerminkan diri Anda atau persona merek Anda. Setiap avatar menampilkan gerakan yang tampak nyata dan ekspresi alami, membuat video Anda terasa otentik dan menarik.

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Video Pelatihan AI

Kemampuan Multibahasa

Terjemahkan skrip Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan penyampaian yang alami dan mirip manusia. Libatkan peserta didik di seluruh dunia dan personalisasikan video Anda untuk berbagai budaya dan wilayah.

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Video Pelatihan AI

Tidak Perlu Kamera atau Studio

Lewati peralatan mahal dan sesi pengambilan gambar yang lama. Cukup unggah naskah dan gambar Anda, dan buat video Anda dalam hitungan menit, dengan AI yang mengurus semua detail teknis

sebuah foto dan sebuah video wanita berambut keriting
Video Pelatihan AI

Produksi Video Cepat

Hasilkan video pelatihan AI berkualitas tinggi dalam hitungan menit, sangat cocok untuk bisnis dan kreator yang perlu meningkatkan produksi konten secara efisien.

sebuah foto dan sebuah video wanita berambut keriting

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pembuat Video Pelatihan AI

Apa itu generator video pelatihan AI?

Sebuah generator video pelatihan AI mengubah skrip, dokumen, atau slide Anda menjadi video pelatihan profesional menggunakan avatar yang tampak nyata dan sinkronisasi suara yang realistis. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pengambilan gambar, penyuntingan, dan pekerjaan produksi manual.

Bagaimana proses pembuatan video pelatihan AI itu bekerja?

Cukup unggah skrip atau materi pelatihan Anda, pilih avatar, dan biarkan AI membuat video lengkap dengan narasi, gerakan, dan teks. Anda dapat mempersonalisasi branding, nada, dan visual dalam beberapa menit. Membutuhkan bantuan menulis skrip? Coba AI Video Script Generator.

Apakah saya bisa menggunakan gambar atau suara saya sendiri dalam video pelatihan?

Ya. Anda dapat mengunggah potret diri dan rekaman suara Anda untuk membuat video instruktur gaya pribadi. Anda juga dapat memilih dari ratusan avatar AI dan opsi suara AI yang terdengar alami.

Apakah platform ini cocok untuk pelatihan dan orientasi perusahaan?

Tentu saja. Perusahaan menggunakannya untuk membuat modul orientasi, pembaruan kepatuhan, panduan produk, dan video komunikasi internal. Untuk video gaya presenter, Anda juga bisa menjelajahi AI Spokesperson Tool.

Bisakah saya menyesuaikan video pelatihan untuk tim global?

Ya. Platform ini mendukung lebih dari 175 bahasa dan dialek, termasuk aksen lokal dan penyampaian yang sinkron dengan gerak bibir. Ini memastikan konten pelatihan Anda dapat diakses oleh peserta didik di seluruh dunia.

Apakah mungkin untuk memperbarui video pelatihan AI setelah mereka dipublikasikan?

Tentu saja. Alat AI, regulasi, dan praktik terbaik berubah dengan cepat. HeyGen memungkinkan Anda memperbarui konten pelatihan AI Anda kapan saja tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Ini menjaga tim Anda tetap terkini dengan kebijakan, alur kerja, dan pedoman AI yang berkembang.

Seberapa cepat sistem menghasilkan video pelatihan AI?

Pembuatan biasanya hanya membutuhkan beberapa menit. Bahkan modul pelatihan yang panjang dapat diproduksi dengan cepat, membantu tim memperbarui atau meningkatkan konten tanpa penundaan.

Seberapa hemat biaya menggunakan HeyGen untuk program pelatihan AI?

Produksi video tradisional untuk pelatihan AI seringkali membutuhkan ahli materi subjek di depan kamera, studio khusus, dan tim penyuntingan. HeyGen mengurangi biaya-biaya ini dengan menggunakan avatar AI dan generasi teks-ke-video sambil tetap menghasilkan konten berkualitas profesional dan bermerek yang dapat diperluas ke seluruh organisasi Anda.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit video untuk menggunakan alat ini?

Tidak diperlukan pengalaman mengedit. AI menangani narasi, waktu, visual, dan sinkronisasi secara otomatis. Anda dapat mulai membuat video pelatihan pertama Anda segera melalui HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background