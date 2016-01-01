Skalakan konten, hemat waktu, dan produksi video orientasi, kepatuhan, dan pendidikan yang profesional tanpa kerumitan produksi tradisional.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Memperkenalkan Pembuat Video Pelatihan AI Gratis
Ubah naskah atau materi pelatihan apa pun menjadi video pelatihan AI yang seperti nyata. Dengan platform kami, Anda dapat membuat video profesional hanya dalam beberapa menit. Tidak memerlukan kamera, studio, atau aktor. Baik itu untuk orientasi karyawan, konten pendidikan, atau pelatihan kepatuhan, membuat video pelatihan berkualitas tinggi belum pernah semudah ini.
Mulai dengan mengunggah presentasi, PDF, atau materi pelatihan berbasis teks Anda langsung ke dalam platform. AI akan segera memproses konten Anda, mempersiapkannya untuk narasi video dan visual.
Pilih dari berbagai avatar yang tampak nyata yang dirancang untuk mewakili konten pelatihan Anda. Avatar-avatar ini mampu menyampaikan pesan Anda dengan cara yang dapat beresonansi dengan para peserta didik
Setelah video Anda dibuat, sesuaikan nada, suara, dan gerakan avatar Anda agar cocok dengan kebutuhan pelatihan Anda. Sesuaikan warna, logo, dan bahkan musik latar untuk sentuhan yang lebih personal.
Klik “Generate,” dan dalam beberapa menit, video pelatihan profesional berkualitas tinggi Anda akan siap. Unduh dan bagikan di platform apa pun, atau integrasikan langsung ke dalam Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) Anda.
Fitur dan keuntungan dari generator video pelatihan AI
Dengan generator video AI ini, Anda memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat video pelatihan yang menarik dan profesional dengan cepat dan mudah. Inilah alasan mengapa platform ini adalah pilihan terbaik Anda untuk pembuatan video AI:
Avatar yang Dapat Disesuaikan
Pilih dari 1.100+ avatar yang sangat realistis, atau ciptakan satu yang mencerminkan diri Anda atau persona merek Anda. Setiap avatar menampilkan gerakan yang tampak nyata dan ekspresi alami, membuat video Anda terasa otentik dan menarik.
Kemampuan Multibahasa
Terjemahkan skrip Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan penyampaian yang alami dan mirip manusia. Libatkan peserta didik di seluruh dunia dan personalisasikan video Anda untuk berbagai budaya dan wilayah.
Tidak Perlu Kamera atau Studio
Lewati peralatan mahal dan sesi pengambilan gambar yang lama. Cukup unggah naskah dan gambar Anda, dan buat video Anda dalam hitungan menit, dengan AI yang mengurus semua detail teknis
Produksi Video Cepat
Hasilkan video pelatihan AI berkualitas tinggi dalam hitungan menit, sangat cocok untuk bisnis dan kreator yang perlu meningkatkan produksi konten secara efisien.
Sebuah generator video pelatihan AI mengubah skrip, dokumen, atau slide Anda menjadi video pelatihan profesional menggunakan avatar yang tampak nyata dan sinkronisasi suara yang realistis. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pengambilan gambar, penyuntingan, dan pekerjaan produksi manual.
Cukup unggah skrip atau materi pelatihan Anda, pilih avatar, dan biarkan AI membuat video lengkap dengan narasi, gerakan, dan teks. Anda dapat mempersonalisasi branding, nada, dan visual dalam beberapa menit. Membutuhkan bantuan menulis skrip? Coba AI Video Script Generator.
Ya. Anda dapat mengunggah potret diri dan rekaman suara Anda untuk membuat video instruktur gaya pribadi. Anda juga dapat memilih dari ratusan avatar AI dan opsi suara AI yang terdengar alami.
Tentu saja. Perusahaan menggunakannya untuk membuat modul orientasi, pembaruan kepatuhan, panduan produk, dan video komunikasi internal. Untuk video gaya presenter, Anda juga bisa menjelajahi AI Spokesperson Tool.
Ya. Platform ini mendukung lebih dari 175 bahasa dan dialek, termasuk aksen lokal dan penyampaian yang sinkron dengan gerak bibir. Ini memastikan konten pelatihan Anda dapat diakses oleh peserta didik di seluruh dunia.
Tentu saja. Alat AI, regulasi, dan praktik terbaik berubah dengan cepat. HeyGen memungkinkan Anda memperbarui konten pelatihan AI Anda kapan saja tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Ini menjaga tim Anda tetap terkini dengan kebijakan, alur kerja, dan pedoman AI yang berkembang.
Pembuatan biasanya hanya membutuhkan beberapa menit. Bahkan modul pelatihan yang panjang dapat diproduksi dengan cepat, membantu tim memperbarui atau meningkatkan konten tanpa penundaan.
Produksi video tradisional untuk pelatihan AI seringkali membutuhkan ahli materi subjek di depan kamera, studio khusus, dan tim penyuntingan. HeyGen mengurangi biaya-biaya ini dengan menggunakan avatar AI dan generasi teks-ke-video sambil tetap menghasilkan konten berkualitas profesional dan bermerek yang dapat diperluas ke seluruh organisasi Anda.
Tidak diperlukan pengalaman mengedit. AI menangani narasi, waktu, visual, dan sinkronisasi secara otomatis. Anda dapat mulai membuat video pelatihan pertama Anda segera melalui HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.