Langkah 1 Unggah Skrip Anda Mulai dengan mengunggah presentasi, PDF, atau materi pelatihan berbasis teks Anda langsung ke dalam platform. AI akan segera memproses konten Anda, mempersiapkannya untuk narasi video dan visual.

Langkah 2 Pilih Avatar AI Anda Pilih dari berbagai avatar yang tampak nyata yang dirancang untuk mewakili konten pelatihan Anda. Avatar-avatar ini mampu menyampaikan pesan Anda dengan cara yang dapat beresonansi dengan para peserta didik

Langkah 3 Sesuaikan dan Personalisasikan Setelah video Anda dibuat, sesuaikan nada, suara, dan gerakan avatar Anda agar cocok dengan kebutuhan pelatihan Anda. Sesuaikan warna, logo, dan bahkan musik latar untuk sentuhan yang lebih personal.