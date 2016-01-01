Presenter AI HeyGen membantu Anda membuat video yang terlihat profesional tanpa kamera, studio, atau bakat di depan layar. Daripada merekam diri sendiri, Anda menulis skenario, memilih presenter, dan membiarkan HeyGen menghasilkan video yang menyampaikan pesan Anda dengan jelas dan konsisten.
Bagaimana Cara Membuat Video dengan Presenter AI?
Ubah ide, dokumen, atau materi pelatihan apa pun menjadi video menarik yang menampilkan presenter AI yang tampak nyata.
HeyGen membuat pembuatan video profesional menjadi mudah, cepat, dan dapat ditingkatkan.
Masuk ke HeyGen, buka draf yang sudah ada, pilih template yang sudah jadi, atau mulai proyek dari awal.
Pilih dari lebih dari 1100 avatar seperti Business Casual Lily atau buat presenter kustom Anda sendiri menggunakan satu gambar atau video.
Tulis atau tempelkan teks Anda dan gunakan asisten skrip AI HeyGen untuk menyempurnakan pesan Anda. Anda juga dapat mengunggah audio Anda sendiri atau memilih salah satu dari 600+ suara teks-ke-ucapan.
Buat video dengan pemandu Anda dalam hitungan menit, tinjau hasilnya, dan unduh atau bagikan seketika.
Fitur Canggih yang Membuat Presenter AI Kami Menonjol
Presenter AI yang dapat disesuaikan
Pilih dari lebih dari 1100 presenter AI atau desain satu yang mencerminkan merek, pemimpin perusahaan, atau diri Anda sendiri. Tambahkan logo, latar belakang, gerak isyarat, atau pakaian untuk membuat setiap presentasi sesuai dengan merek dan otentik.
Presenter AI yang dapat berbicara dalam lebih dari 175 bahasa & dialek
Lokalkan konten Anda dengan mudah. Presenter AI Anda dapat berbicara lebih dari 100 bahasa dan dialek dengan pengucapan yang sempurna dan sinkronisasi bibir yang alami.
Pertahankan suara asli atau duplikat suara Anda sendiri untuk video multibahasa yang terdengar nyata dan konsisten.
Alat AI yang meningkatkan efisiensi
Seorang Presenter AI adalah pembawa acara virtual di layar yang menyampaikan naskah Anda dalam bentuk video. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat konten yang dipandu oleh presenter profesional tanpa perlu kamera atau pengambilan gambar, membuat proses pembuatan video menjadi lebih cepat, konsisten, dan lebih mudah untuk diperluas.
Masuk ke HeyGen, pilih presenter/avatar AI Anda, tambahkan skrip atau suara, sesuaikan branding, dan buat video berkualitas profesional hanya dalam beberapa menit.
Ya. Banyak tim menggunakan Presenter AI HeyGen untuk orientasi, kepatuhan, dan pelatihan internal. Video yang dipandu presenter membantu menyampaikan penjelasan yang konsisten dan mudah diperbarui seiring berubahnya proses atau kebijakan.
Ya. Anda dapat mengunggah rekaman suara Anda atau mengkloningnya menggunakan teknologi pengklonan suara HeyGen, memungkinkan presenter AI Anda berbicara secara alami dengan nada dan aksen Anda.
Mereka adalah. Tim menggunakan Presenter AI HeyGen untuk demo produk, pengumuman, dan konten penjualan edukatif. Ketika dikombinasikan dengan Personalized Video Platform, Anda dapat menyesuaikan pesan untuk berbagai audiens.
Ya. HeyGen menawarkan berbagai presenter dan gaya untuk menyesuaikan dengan merek Anda. Untuk kontrol lebih atas nada suara dan penyampaian, beberapa tim menggunakan AI Voice Generator bersamaan dengan video presenter.
Sebagian besar video dapat dibuat dalam beberapa menit. Setelah naskah Anda siap, HeyGen akan segera menghasilkan video presenter, dan pembaruan hanya memerlukan pengeditan teks.
Tidak. Anda dapat membuat video presenter AI berkualitas profesional sepenuhnya secara online. Tidak memerlukan kamera, mikrofon, studio, atau alat pengeditan; hanya skrip dan imajinasi Anda yang diperlukan.
