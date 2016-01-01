Video Presentasi AI dalam 175+ Bahasa & Dialek

Presenter AI HeyGen membantu Anda membuat video yang terlihat profesional tanpa kamera, studio, atau bakat di depan layar. Daripada merekam diri sendiri, Anda menulis skenario, memilih presenter, dan membiarkan HeyGen menghasilkan video yang menyampaikan pesan Anda dengan jelas dan konsisten.

  • 1000+ presenter AI yang tampak nyata
  • Berbicara dalam 175+ bahasa dan dialek
  • Buat video profesional dalam hitungan menit
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

AI Presenter memungkinkan Anda membuat video profesional dengan pemandu virtual tanpa perlu pengambilan gambar. Cukup tulis skenario, pilih presenter virtual, dan hasilkan video yang terpolish dengan penyampaian yang konsisten dalam hitungan menit. Ini sangat ideal untuk pelatihan, penjelasan produk, pembaruan internal, dan pemasaran, tanpa kamera, pengambilan ulang, atau alur kerja penyuntingan.

Convert Documents to Video

Upload Custom Presentation

Drop files here

.ppt, .pptx, .pdf, up to 50MB.
Ulasan

Bagaimana Cara Membuat Video dengan Presenter AI?

Ubah ide, dokumen, atau materi pelatihan apa pun menjadi video menarik yang menampilkan presenter AI yang tampak nyata.

HeyGen membuat pembuatan video profesional menjadi mudah, cepat, dan dapat ditingkatkan.

Langkah 1

Buka draf video baru

Masuk ke HeyGen, buka draf yang sudah ada, pilih template yang sudah jadi, atau mulai proyek dari awal.

Langkah 2

Pilih presenter AI Anda

Pilih dari lebih dari 1100 avatar seperti Business Casual Lily atau buat presenter kustom Anda sendiri menggunakan satu gambar atau video.

Langkah 3

Tambahkan skrip atau suara Anda

Tulis atau tempelkan teks Anda dan gunakan asisten skrip AI HeyGen untuk menyempurnakan pesan Anda. Anda juga dapat mengunggah audio Anda sendiri atau memilih salah satu dari 600+ suara teks-ke-ucapan.

Langkah 4

Hasilkan dan unduh video Anda

Buat video dengan pemandu Anda dalam hitungan menit, tinjau hasilnya, dan unduh atau bagikan seketika.

Dashboard pembuatan video HeyGen AI dengan masukan URL untuk generasi skrip dan berbagai alat video.

Fitur Canggih yang Membuat Presenter AI Kami Menonjol


Presenter AI

Presenter AI yang dapat disesuaikan

Pilih dari lebih dari 1100 presenter AI atau desain satu yang mencerminkan merek, pemimpin perusahaan, atau diri Anda sendiri. Tambahkan logo, latar belakang, gerak isyarat, atau pakaian untuk membuat setiap presentasi sesuai dengan merek dan otentik.

sebuah foto dan sebuah video wanita berambut keriting
Pembawa Acara AI

Presenter AI yang dapat berbicara dalam lebih dari 175 bahasa & dialek

Lokalkan konten Anda dengan mudah. Presenter AI Anda dapat berbicara lebih dari 100 bahasa dan dialek dengan pengucapan yang sempurna dan sinkronisasi bibir yang alami.

Pertahankan suara asli atau duplikat suara Anda sendiri untuk video multibahasa yang terdengar nyata dan konsisten.

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Presenter AI

Alat AI yang meningkatkan efisiensi

  • Template profesional: Buat draf dalam hitungan menit
  • Dokumen ke Video: Ubah PDF atau PPT menjadi video pelatihan yang dinarasikan
  • Asisten Skrip AI: Dialog Workshop dengan Bantuan Berdaya GPT
  • Suara Text-to-Speech: Pilih dari lebih dari 600 pilihan suara
  • Branding Khusus: Tambahkan logo dan elemen merek Anda
  • Tidak Memerlukan Peralatan: Ucapkan selamat tinggal pada kamera dan perekaman manual
sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Presenter AI

Apa itu Presenter AI?

Seorang Presenter AI adalah pembawa acara virtual di layar yang menyampaikan naskah Anda dalam bentuk video. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat konten yang dipandu oleh presenter profesional tanpa perlu kamera atau pengambilan gambar, membuat proses pembuatan video menjadi lebih cepat, konsisten, dan lebih mudah untuk diperluas.

Bagaimana cara membuat video presenter AI?

Masuk ke HeyGen, pilih presenter/avatar AI Anda, tambahkan skrip atau suara, sesuaikan branding, dan buat video berkualitas profesional hanya dalam beberapa menit.

Apakah Presenter AI dapat digunakan untuk pelatihan dan orientasi karyawan?

Ya. Banyak tim menggunakan Presenter AI HeyGen untuk orientasi, kepatuhan, dan pelatihan internal. Video yang dipandu presenter membantu menyampaikan penjelasan yang konsisten dan mudah diperbarui seiring berubahnya proses atau kebijakan.

Apakah saya bisa menggunakan suara saya sendiri dalam video presenter AI saya?

Ya. Anda dapat mengunggah rekaman suara Anda atau mengkloningnya menggunakan teknologi pengklonan suara HeyGen, memungkinkan presenter AI Anda berbicara secara alami dengan nada dan aksen Anda.

Apakah Presenter AI cocok untuk pemasaran dan penjualan?

Mereka adalah. Tim menggunakan Presenter AI HeyGen untuk demo produk, pengumuman, dan konten penjualan edukatif. Ketika dikombinasikan dengan Personalized Video Platform, Anda dapat menyesuaikan pesan untuk berbagai audiens.

Bisakah saya menyesuaikan suara dan penampilan presenter?

Ya. HeyGen menawarkan berbagai presenter dan gaya untuk menyesuaikan dengan merek Anda. Untuk kontrol lebih atas nada suara dan penyampaian, beberapa tim menggunakan AI Voice Generator bersamaan dengan video presenter.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video Presenter AI?

Sebagian besar video dapat dibuat dalam beberapa menit. Setelah naskah Anda siap, HeyGen akan segera menghasilkan video presenter, dan pembaruan hanya memerlukan pengeditan teks.

Apakah saya memerlukan peralatan pengambilan gambar?

Tidak. Anda dapat membuat video presenter AI berkualitas profesional sepenuhnya secara online. Tidak memerlukan kamera, mikrofon, studio, atau alat pengeditan; hanya skrip dan imajinasi Anda yang diperlukan.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

