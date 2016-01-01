Buat video Anda menonjol dengan alat stiker bertenaga AI dari HeyGen, cara termudah untuk menambahkan warna, emosi, dan kepribadian pada konten Anda. Baik itu pemasaran, tutorial, atau klip media sosial, stiker langsung membuat visual lebih dinamis dan menarik.

Dengan HeyGen, Anda dapat menambahkan, memindahkan, dan mengubah ukuran stiker dalam hitungan detik. Pilih dari ratusan emoji animasi, ikon, dan efek untuk menonjolkan momen kunci atau mengekspresikan emosi, semua tanpa perlu keahlian mengedit.

Didukung oleh kepresisian AI dan penempatan yang ditingkatkan oleh AR, HeyGen memastikan setiap stiker mendukung cerita Anda tanpa gangguan. Hasilnya adalah video yang profesional dan menarik perhatian yang membuat penonton terus menonton hingga akhir.