Hidupkan video Anda dengan menambahkan emoji, teks, dan stiker animasi yang menyenangkan. Alat stiker online gratis HeyGen memungkinkan Anda mempersonalisasi klip dalam hitungan detik tanpa perlu mengunduh atau pengalaman mengedit. Soroti reaksi, ekspresikan emosi, atau tambahkan humor ke video apa pun langsung dari peramban Anda. Sempurna untuk media sosial, pemasaran, dan konten bentuk pendek
Generator Grafis Gerak AI HeyGen mengubah setiap skrip menjadi visual animasi yang terpolisir dengan menggunakan desain adegan otomatis dan elemen gerak dinamis. Ini menghilangkan kebutuhan untuk penyuntingan manual dengan menghasilkan transisi, tata letak, dan animasi berkualitas studio yang sesuai dengan alur cerita.
Ingin menambahkan sentuhan kreatif dan menarik perhatian pada video Anda?
Buat video Anda menonjol dengan alat stiker bertenaga AI dari HeyGen, cara termudah untuk menambahkan warna, emosi, dan kepribadian pada konten Anda. Baik itu pemasaran, tutorial, atau klip media sosial, stiker langsung membuat visual lebih dinamis dan menarik.
Dengan HeyGen, Anda dapat menambahkan, memindahkan, dan mengubah ukuran stiker dalam hitungan detik. Pilih dari ratusan emoji animasi, ikon, dan efek untuk menonjolkan momen kunci atau mengekspresikan emosi, semua tanpa perlu keahlian mengedit.
Didukung oleh kepresisian AI dan penempatan yang ditingkatkan oleh AR, HeyGen memastikan setiap stiker mendukung cerita Anda tanpa gangguan. Hasilnya adalah video yang profesional dan menarik perhatian yang membuat penonton terus menonton hingga akhir.
Praktik Terbaik dalam Menambahkan Stiker pada Video
Untuk mendapatkan hasil maksimal dari video yang ditingkatkan dengan stiker, ikuti tips berikut ini:
• Pilih stiker yang tepat: Pilihlah visual yang sesuai dengan tema dan nada cerita Anda agar stiker tersebut mendukung cerita Anda, bukan malah mengganggu.
• Tempatkan dengan tujuan yang jelas: Posisikan stiker di tempat yang dapat menonjolkan momen kunci tanpa menutupi visual yang penting.
• Jaga keseimbangan: Gunakan stiker dengan bijak untuk menjaga tampilan yang bersih dan profesional.
• Kenali audiens Anda: Pilih stiker yang sesuai dengan preferensi, humor, dan konteks budaya penonton Anda.
• Eksperimen dan sempurnakan: Cobalah berbagai animasi dan waktu untuk menemukan apa yang terbaik bagi gaya Anda.
Praktik-praktik ini membantu Anda menjaga konsistensi merek sambil tetap membuat video Anda tetap segar, menarik, dan ekspresif.
Meningkatkan Interaksi Penonton dengan Video yang Diperkaya Stiker
Stiker tidak hanya untuk dekorasi, tetapi juga meningkatkan keterlibatan, retensi, dan dampak emosional. Stiker yang tepat menambahkan gerakan, mengarahkan pandangan penonton, dan membuat mereka menonton lebih lama.
Elemen visual seperti emoji dan grafis bergerak terbukti meningkatkan daya ingat dan keterlibatan pada TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Stiker membantu Anda:
Sorot pesan kunci atau fitur produk
Perkuat emosi (humor, kegembiraan, kejutan)
Buat konten terasa modern, otentik, dan dapat dihubungkan
Alat pembuat stiker berdaya AI dari HeyGen memudahkan para kreator, pendidik, dan merek untuk mengubah video apa pun menjadi cerita interaktif yang berkesan.
Anda juga dapat menggunakan AI Talking Head Generator kami untuk menambahkan avatar digital yang realistis yang menyampaikan pesan Anda secara langsung.
Tambahkan Stiker ke Video Anda dalam 4 Langkah Mudah
Jadikan video Anda lebih dinamis dan menarik secara visual dengan stiker kustom. Anda dapat meningkatkan video Anda dengan cepat dan mudah menggunakan alat online gratis dari HeyGen.
Unggah video Anda atau tempelkan konten tertulis Anda, seperti postingan blog atau skrip, ke dalam editor. Format yang didukung meliputi MP4, MOV, dan AVI.
Pilih dari 300+ avatar dan suara AI yang sesuai dengan gaya dan pesan Anda. Tidak perlu pengambilan gambar atau persiapan studio
Jelajahi perpustakaan stiker HeyGen yang berisi emoji, ikon, dan animasi. Seret dan lepas stiker untuk menonjolkan poin penting atau menambahkan kepribadian pada video Anda.
Biarkan AI HeyGen membuat video Anda dalam hitungan menit. Pratinjau, unduh, dan bagikan segera ke TikTok, YouTube, Instagram, dan lainnya.
Ya. HeyGen menawarkan berbagai emoji animasi, ikon, dan efek yang bisa Anda tempatkan di mana saja di video Anda. Stiker gerak ini membantu membuat konten Anda lebih ekspresif dan menarik secara visual.
Tidak diperlukan pengalaman. Alat ini dirancang untuk pemula, memungkinkan Anda untuk menambahkan dan mengatur stiker dalam hitungan detik. Jika Anda perlu memangkas klip Anda terlebih dahulu, Anda dapat menggunakan Online Video Trimmer kami untuk editan cepat.
Ya. Anda dapat mengunggah PNG kustom, logo, atau elemen branding dan langsung memasukkannya ke dalam video Anda. Ini memudahkan untuk menjaga gaya yang konsisten atau menonjolkan identitas merek Anda
Ya. Menambahkan stiker sepenuhnya gratis, dan video yang Anda ekspor tidak akan mencakup tanda air apapun. Anda dapat membuat konten yang terlihat profesional tanpa harus membayar untuk perangkat lunak pengeditan canggih.
Ya. Alat ini berfungsi dengan lancar di peramban desktop dan seluler, sehingga Anda dapat mengedit video dari mana saja. Anda tidak perlu mengunduh aplikasi atau memasang perangkat lunak tambahan.
Tidak. Video Anda dirender dengan kualitas tinggi dan tetap tajam bahkan setelah stiker ditambahkan. Jika Anda perlu menyesuaikan dimensi video Anda, Anda dapat menggunakan alat Ubah Ukuran Video kami.
Ya. Anda dapat meningkatkan konten Anda dengan menggabungkan stiker dengan avatar AI menggunakan AI Talking Head Generator. Kombinasi ini menciptakan video yang lebih interaktif dan personal.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.